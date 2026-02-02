Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В Карелии обсуждение финансовой грамотности неожиданно вызвало волну негодования. Инициатива связана с популярным челленджем "время без трат", который предполагает отказ от необязательных расходов. Суть идеи заключается в том, чтобы на протяжении определённого периода человек покупал только самое необходимое, исключая спонтанные покупки. В ведомстве считают, что такой подход помогает по-новому взглянуть на личный бюджет и превращает финансовую дисциплину в своеобразную игру.

Российские 500 рублей
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские 500 рублей

Челлендж как способ пересмотреть расходы

Министерство финансов Карелии порекомендовало жителям республики отказаться от необдуманных трат. В качестве примеров в ведомстве предложили временно не покупать одежду, не ходить в кафе и рестораны, сократить поездки на такси и отказаться от развлечений вроде кинотеатров.

По мнению экспертов, подобные практики становятся всё более распространёнными, поскольку позволяют человеку увидеть структуру своих расходов. Такой формат воспринимается не как строгая экономия, а как эксперимент, который помогает выявить ненужные статьи бюджета.

В Минфине подчёркивают, что речь идёт не о полном отказе от жизни привычным образом, а о внимательном отношении к тратам и сокращении импульсивных покупок.

Исправления в публикации и реакция жителей

Позднее текст поста в соцсетях был скорректирован. В обновлённой версии список рекомендаций изменился: предложение отказаться от покупки одежды трансформировалось в более мягкое "не покупайте очередную пару туфель", а походы в кафе и кино заменили на формулировку "дорогостоящие развлечения".

Однако даже после правок публикация вызвала резкую реакцию у жителей региона. Многие восприняли рекомендации как оторванные от реальности и предложили сотрудникам министерства самим попробовать прожить месяц в таком режиме. Об этом сообщает karelinform.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
