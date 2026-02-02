Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами

В Карелии обсуждение финансовой грамотности неожиданно вызвало волну негодования. Инициатива связана с популярным челленджем "время без трат", который предполагает отказ от необязательных расходов. Суть идеи заключается в том, чтобы на протяжении определённого периода человек покупал только самое необходимое, исключая спонтанные покупки. В ведомстве считают, что такой подход помогает по-новому взглянуть на личный бюджет и превращает финансовую дисциплину в своеобразную игру.
Министерство финансов Карелии порекомендовало жителям республики отказаться от необдуманных трат. В качестве примеров в ведомстве предложили временно не покупать одежду, не ходить в кафе и рестораны, сократить поездки на такси и отказаться от развлечений вроде кинотеатров.
По мнению экспертов, подобные практики становятся всё более распространёнными, поскольку позволяют человеку увидеть структуру своих расходов. Такой формат воспринимается не как строгая экономия, а как эксперимент, который помогает выявить ненужные статьи бюджета.
В Минфине подчёркивают, что речь идёт не о полном отказе от жизни привычным образом, а о внимательном отношении к тратам и сокращении импульсивных покупок.
Позднее текст поста в соцсетях был скорректирован. В обновлённой версии список рекомендаций изменился: предложение отказаться от покупки одежды трансформировалось в более мягкое "не покупайте очередную пару туфель", а походы в кафе и кино заменили на формулировку "дорогостоящие развлечения".
Однако даже после правок публикация вызвала резкую реакцию у жителей региона. Многие восприняли рекомендации как оторванные от реальности и предложили сотрудникам министерства самим попробовать прожить месяц в таком режиме. Об этом сообщает karelinform.ru.
Картофель, курица и грибы, уложенные слоями, превращаются в сытную запеканку с румяной корочкой. Домашний вариант гратена без лишних хлопот.