Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Построен при царе, забыт при власти: семья с детьми живёт в жутком доме
Цена идеального поведения: какие последствия для ребенка несут жесткие запреты в семье
Крошка хлеба меняет всё: что происходит с дикими животными после подкормки
Сначала кажется пустяком: признаки со стороны нервной системы, которые опасно игнорировать

Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи

Экономика

С начала 2026 года российский рынок электроники входит в период заметного роста цен. Первые изменения уже фиксируются, а эксперты предупреждают: в ближайшие месяцы повышение станет более ощутимым. Речь идёт не о единичных скачках, а о системном процессе, который формируется под влиянием мировой конъюнктуры и внутренних экономических решений. На этом фоне покупатели всё чаще задумываются, стоит ли откладывать обновление техники или лучше действовать заранее.

оплата картой
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
оплата картой

Первые изменения заметны уже сейчас

Эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин считает, что основные колебания цен придутся на март и апрель. По его словам, подорожание будет особенно заметно в сегменте смартфонов и ноутбуков, где рост может составить десятки процентов.

"Смартфоны — от 10 до 30%, ноутбуки — на 20%, игровые ноутбуки — на 30-40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую", — отметил эксперт Эльдар Муртазин.

Он подчёркивает, что тенденция касается не только цифровых устройств, но и всей потребительской электроники. Причины лежат глубже, чем сезонные изменения спроса: отрасль реагирует на глобальные процессы, влияющие на стоимость производства и поставок.

Прогноз до конца 2026 года

По оценке Муртазина, общий рост цен на электронику по итогам 2026 года может составить от 30 до 60%. Разница будет зависеть от типа техники, её комплектующих и степени зависимости от импорта.

Эксперт связывает это с мировым кризисом и общим повышением цен на компоненты. Он ожидает, что в течение года рынок переживёт минимум три-четыре волны подорожания, первая из которых начнётся уже в феврале.

При этом специалисты отмечают: в подобных условиях покупателям, которым техника действительно необходима, придётся учитывать, что стоимость будет расти постепенно, но неизбежно.

Почему техника дорожает

Среди ключевых факторов называют удорожание логистики и рост мировых цен на комплектующие, особенно на память. Дополнительную нагрузку создаёт повышение НДС с 20 до 22%, а также введение технологического сбора.

Отдельное влияние оказывает развитие искусственного интеллекта. Рынок ИИ требует огромных объёмов оперативной и встроенной памяти, что приводит к дефициту и повышению стоимости микросхем, используемых в массовой электронике.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу технологический сбор на электронику. Он будет установлен правительством в виде фиксированных сумм за единицу товара и не должен превышать 5 тысяч рублей. Эти меры в совокупности неизбежно отразятся на конечной цене для потребителей. Об этом сообщает aif.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Садоводство, цветоводство
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Садоводство, цветоводство
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Дачники прячут названия этих сортов: томаты, которые приносят урожай как сумасшедшие
Садоводство, цветоводство
Дачники прячут названия этих сортов: томаты, которые приносят урожай как сумасшедшие
Популярное
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает

Картофель, курица и грибы, уложенные слоями, превращаются в сытную запеканку с румяной корочкой. Домашний вариант гратена без лишних хлопот.

Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Обычная соль пересушивает слизистую: насморк может стать только началом
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Гонконгский кофе бодрит слишком сильно: у популярного напитка нашлась тёмная сторона
Золото резко начало терять в цене: названы причины
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Чистая на вид, опасная внутри — что происходит с водой после многократного кипячения
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.