Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи

С начала 2026 года российский рынок электроники входит в период заметного роста цен. Первые изменения уже фиксируются, а эксперты предупреждают: в ближайшие месяцы повышение станет более ощутимым. Речь идёт не о единичных скачках, а о системном процессе, который формируется под влиянием мировой конъюнктуры и внутренних экономических решений. На этом фоне покупатели всё чаще задумываются, стоит ли откладывать обновление техники или лучше действовать заранее.

Первые изменения заметны уже сейчас

Эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин считает, что основные колебания цен придутся на март и апрель. По его словам, подорожание будет особенно заметно в сегменте смартфонов и ноутбуков, где рост может составить десятки процентов.

"Смартфоны — от 10 до 30%, ноутбуки — на 20%, игровые ноутбуки — на 30-40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую", — отметил эксперт Эльдар Муртазин.

Он подчёркивает, что тенденция касается не только цифровых устройств, но и всей потребительской электроники. Причины лежат глубже, чем сезонные изменения спроса: отрасль реагирует на глобальные процессы, влияющие на стоимость производства и поставок.

Прогноз до конца 2026 года

По оценке Муртазина, общий рост цен на электронику по итогам 2026 года может составить от 30 до 60%. Разница будет зависеть от типа техники, её комплектующих и степени зависимости от импорта.

Эксперт связывает это с мировым кризисом и общим повышением цен на компоненты. Он ожидает, что в течение года рынок переживёт минимум три-четыре волны подорожания, первая из которых начнётся уже в феврале.

При этом специалисты отмечают: в подобных условиях покупателям, которым техника действительно необходима, придётся учитывать, что стоимость будет расти постепенно, но неизбежно.

Почему техника дорожает

Среди ключевых факторов называют удорожание логистики и рост мировых цен на комплектующие, особенно на память. Дополнительную нагрузку создаёт повышение НДС с 20 до 22%, а также введение технологического сбора.

Отдельное влияние оказывает развитие искусственного интеллекта. Рынок ИИ требует огромных объёмов оперативной и встроенной памяти, что приводит к дефициту и повышению стоимости микросхем, используемых в массовой электронике.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу технологический сбор на электронику. Он будет установлен правительством в виде фиксированных сумм за единицу товара и не должен превышать 5 тысяч рублей. Эти меры в совокупности неизбежно отразятся на конечной цене для потребителей. Об этом сообщает aif.ru.