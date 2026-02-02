Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Повседневные привычки жителей крупных городов всё заметнее отражаются на личных бюджетах. Незаметные траты на кофе, сигареты и быстрые перекусы за год складываются в суммы, сопоставимые с отпуском или крупной покупкой.

Девушка держит кофе в бумажном стаканчике
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under publiс domain
Девушка держит кофе в бумажном стаканчике

Сколько стоят привычки горожан

Совокупные расходы россиян на повседневные удовольствия достигают в среднем 285 тыс. рублей в год. В эту сумму входят траты на напитки, курение, питание вне дома и досуг. По словам профессора Финансового университета Александра Цыганова, именно регулярность таких расходов делает их наиболее ощутимыми для кошелька.

Речь идёт прежде всего о жителях крупных городов, где инфраструктура стимулирует спонтанное потребление. Кофейни у метро, точки фастфуда и развлекательные площадки формируют устойчивый сценарий ежедневных трат, которые редко воспринимаются как значимые.

Кофе вместо алкоголя

Структура потребления за последние годы заметно изменилась. Интерес к алкоголю снижается: взрослый россиянин тратит на него в среднем 15-20 тыс. рублей в год. Эти расходы постепенно уступают месту другим привычкам, прежде всего связанным с кофе.

Около половины жителей страны регулярно покупают кофе, чаще всего по дороге на работу и обратно. При средней цене напитка 150-200 рублей годовые траты достигают 50-55 тыс. рублей, что выводит кофе в число самых затратных повседневных статей расходов. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Курение, еда и развлечения

Курение по-прежнему остаётся распространённой привычкой. При стоимости пачки сигарет 150-200 рублей курильщики тратят около 50 тыс. рублей в год. Эта статья расходов сопоставима с затратами на кофе и воспринимается как неизбежная.

Фастфуд регулярно посещают более 80% россиян. Средний чек составляет 400-500 рублей, а годовые расходы могут доходить до 140 тыс. рублей. Траты на досуг — кино и театры — также заметны, но носят менее системный характер из-за нерегулярности посещений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
