Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате

Неожиданное пополнение банковской карты может показаться удачей, но на практике такие ситуации часто оборачиваются юридическими рисками. Лишние деньги, поступившие вместе с зарплатой или пенсией, почти никогда не становятся собственностью получателя автоматически.

Почему лишние деньги — не подарок

Случайное зачисление средств чаще всего связано с ошибками бухгалтерии, техническими сбоями или некорректными расчётами. По словам эксперта, первый вывод в таких ситуациях однозначен: рассматривать эти суммы как свои нельзя. В большинстве случаев они подлежат возврату, а попытки распорядиться ими создают дополнительные проблемы.

"В подавляющем большинстве случаев сумму придется вернуть, но конкретный механизм и ваши возможности по оспариванию напрямую зависят от причины переплаты. Ваши действия должны быть четкими и документированными", — подчеркнул заместитель исполнительного директора Ассоциации юристов России Алан Лазаров.

Юрист обращает внимание, что правовая оценка ситуации напрямую зависит от основания переплаты. Счётная ошибка и технический сбой имеют разные последствия, поэтому без выяснения причин любые решения будут преждевременными.

Риски бездействия и траты средств

Игнорирование ситуации или использование "лишних" денег может привести к серьёзным последствиям. Даже если удержать сумму сразу невозможно — например, при увольнении — у плательщика сохраняется право на защиту своих интересов. Речь идёт о судебных исках о неосновательном обогащении.

"Если вы бездействуете или тратите деньги, считая их своими, это создает риски. Даже если удержать сумму сейчас нельзя, работодатель или фонд вправе обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения", — пояснил Лазаров.

Эксперт добавляет, что судебная практика по таким делам, как правило, складывается не в пользу получателя средств. Более того, к основной сумме могут быть добавлены проценты за пользование чужими деньгами в соответствии со статьёй 1102 Гражданского кодекса РФ.

Как правильно действовать получателю

Ключевая рекомендация — действовать активно и документально. Получателю средств следует обратиться к плательщику с запросом разъяснений и подтверждающих документов. Именно причина переплаты определяет дальнейшую стратегию поведения.

В зависимости от обстоятельств возможны разные варианты: согласие на удержание, добровольный возврат средств или оспаривание требований, если для них нет законных оснований. Такой подход позволяет снизить риски и избежать затяжных споров. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Юрист подчёркивает, что своевременная реакция и фиксация всех шагов помогают защитить свои интересы и не усугубить ситуацию, которая на первый взгляд кажется безобидной.