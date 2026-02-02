Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Построен при царе, забыт при власти: семья с детьми живёт в жутком доме
Цена идеального поведения: какие последствия для ребенка несут жесткие запреты в семье
Крошка хлеба меняет всё: что происходит с дикими животными после подкормки
Сначала кажется пустяком: признаки со стороны нервной системы, которые опасно игнорировать
Подписывают за минуту — расплачиваются годами: эти документы не прощают невнимательности
Классический борщ на шеф-уровне: от точного расчёта к совершенству во вкусе
Старение — не сбой системы? Эволюция могла заложить в него скрытый смысл
Анатомия вкуса: Почему вырезка — это новый биохакинг для мясоедов

Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате

Экономика

Неожиданное пополнение банковской карты может показаться удачей, но на практике такие ситуации часто оборачиваются юридическими рисками. Лишние деньги, поступившие вместе с зарплатой или пенсией, почти никогда не становятся собственностью получателя автоматически.

Деньги
Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Почему лишние деньги — не подарок

Случайное зачисление средств чаще всего связано с ошибками бухгалтерии, техническими сбоями или некорректными расчётами. По словам эксперта, первый вывод в таких ситуациях однозначен: рассматривать эти суммы как свои нельзя. В большинстве случаев они подлежат возврату, а попытки распорядиться ими создают дополнительные проблемы.

"В подавляющем большинстве случаев сумму придется вернуть, но конкретный механизм и ваши возможности по оспариванию напрямую зависят от причины переплаты. Ваши действия должны быть четкими и документированными", — подчеркнул заместитель исполнительного директора Ассоциации юристов России Алан Лазаров.

Юрист обращает внимание, что правовая оценка ситуации напрямую зависит от основания переплаты. Счётная ошибка и технический сбой имеют разные последствия, поэтому без выяснения причин любые решения будут преждевременными.

Риски бездействия и траты средств

Игнорирование ситуации или использование "лишних" денег может привести к серьёзным последствиям. Даже если удержать сумму сразу невозможно — например, при увольнении — у плательщика сохраняется право на защиту своих интересов. Речь идёт о судебных исках о неосновательном обогащении.

"Если вы бездействуете или тратите деньги, считая их своими, это создает риски. Даже если удержать сумму сейчас нельзя, работодатель или фонд вправе обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения", — пояснил Лазаров.

Эксперт добавляет, что судебная практика по таким делам, как правило, складывается не в пользу получателя средств. Более того, к основной сумме могут быть добавлены проценты за пользование чужими деньгами в соответствии со статьёй 1102 Гражданского кодекса РФ.

Как правильно действовать получателю

Ключевая рекомендация — действовать активно и документально. Получателю средств следует обратиться к плательщику с запросом разъяснений и подтверждающих документов. Именно причина переплаты определяет дальнейшую стратегию поведения.

В зависимости от обстоятельств возможны разные варианты: согласие на удержание, добровольный возврат средств или оспаривание требований, если для них нет законных оснований. Такой подход позволяет снизить риски и избежать затяжных споров. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Юрист подчёркивает, что своевременная реакция и фиксация всех шагов помогают защитить свои интересы и не усугубить ситуацию, которая на первый взгляд кажется безобидной.

Сейчас читают
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Экономика и бизнес
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Садоводство, цветоводство
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Популярное
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает

Картофель, курица и грибы, уложенные слоями, превращаются в сытную запеканку с румяной корочкой. Домашний вариант гратена без лишних хлопот.

Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Построен при царе, забыт при власти: семья с детьми живёт в жутком доме
Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии  
Цена идеального поведения: какие последствия для ребенка несут жесткие запреты в семье
Брокколи назвали самым полезным овощем на планете: в чём её скрытая сила
Крошка хлеба меняет всё: что происходит с дикими животными после подкормки
Сначала кажется пустяком: признаки со стороны нервной системы, которые опасно игнорировать
История Украины повернула не туда: найден момент, с которого всё пошло иначе
США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа
Си Цзиньпин хочет сделать юань мировой резервной валютой
Подписывают за минуту — расплачиваются годами: эти документы не прощают невнимательности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.