Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старение — не сбой системы? Эволюция могла заложить в него скрытый смысл
Анатомия вкуса: Почему вырезка — это новый биохакинг для мясоедов
Невидимое богатство рядом: всеми привычные отходы становятся новой золотой жилой
Питомец больше не радуется хозяину: тревожная перемена, которую нельзя списывать на характер
Процентные ставки давят сильнее страхов: металлы не выдержали и потеряли равновесие
Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора
Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности
Хищник ещё не напал, а гусеница уже знает: как работает неожиданный слух насекомых
Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах

Экономить и жить лучше: метод, который возвращает деньги на радости и мечты

Экономика

Разговоры о финансовой грамотности часто вызывают тревогу: людям кажется, что контроль бюджета неизбежно приведёт к отказу от радостей жизни. Однако существует подход, который позволяет сохранить баланс между текущими удовольствиями и заботой о будущем.

Копилка
Фото: pixabay.com by Tirelire_Avenue is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

Почему экономия пугает людей

По словам финансового советника Анны Карпычевой, само слово "экономия" многие воспринимают как жёсткое ограничение привычного образа жизни. Чаще всего к теме бюджета люди приходят в момент, когда денег уже не хватает, и поэтому опасаются, что после наведения порядка средств на развлечения станет ещё меньше.

Карпычева подчёркивает, что метод пяти конвертов задуман не как система запретов. Его цель — создать понятную и комфортную структуру расходов, которая учитывает и текущие потребности, и долгосрочные цели, не провоцируя постоянное чувство вины за траты.

Суть метода пяти конвертов

Ключевой принцип метода заключается в распределении всего дохода по пяти категориям. Первая из них — необходимые расходы, куда входят продукты, коммунальные платежи, аренда жилья и транспорт. Вторая категория — сбережения, которые формируют финансовую подушку безопасности, если её ещё нет.

Третий конверт отводится под развлечения. Эксперт подчёркивает, что именно эта статья расходов часто становится источником срывов, если её пытаться полностью исключить. Чётко выделенная сумма на удовольствия позволяет тратить без тревоги и чувства нарушения правил.

Крупные траты и цели на будущее

Четвёртый конверт предназначен для крупных, но регулярных расходов. Это могут быть ежегодные платежи, которые не происходят каждый месяц, но требуют накоплений заранее. Такой подход помогает избежать резких финансовых нагрузок в момент, когда приходит срок оплаты.

Пятый конверт связан с долгосрочными целями — покупкой недвижимости, образованием детей или формированием пенсионного капитала. По словам Карпычевой, именно эта категория создаёт ощущение движения вперёд и финансовой устойчивости, даже если доходы пока ограничены. Об этом сообщает издание MoneyTimes.

Дисциплина и формат конвертов

Эксперт отмечает, что важное правило метода — не перекладывать деньги между категориями. Если средства в одном конверте закончились, это сигнал пересмотреть бюджет в будущем, а не компенсировать траты за счёт других статей.

Вместо бумажных конвертов можно использовать банковские инструменты — несколько счетов или карт. Однако Карпычева считает, что на начальном этапе, особенно при сложной финансовой ситуации, более эффективным может быть эксперимент с наличными расходами. Такой формат помогает наглядно почувствовать движение денег и лучше контролировать импульсивные траты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нежный до последнего кусочка: вишнёвый пирог со сметанным кремом для любого стола
Еда и рецепты
Нежный до последнего кусочка: вишнёвый пирог со сметанным кремом для любого стола
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Еда и рецепты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Популярное
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается

Как выбрать огурцы с отличной устойчивостью к болезням и минимумом ухода? Рекомендации по выбору гибридов с высокой защитой для стабильного урожая.

Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Скрытая причина обвала биткоина: что делать, если вы вложились в крипту Любовь Степушова Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Экономить и жить лучше: метод, который возвращает деньги на радости и мечты
Пушистый будильник не знает выходных: простой способ сместить ранний кошачий подъём
Процентные ставки давят сильнее страхов: металлы не выдержали и потеряли равновесие
Крупнейшие нефтекомпании Европы сокращают выплаты акционерам на миллиарды долларов
Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора
Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности
Хищник ещё не напал, а гусеница уже знает: как работает неожиданный слух насекомых
Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах
Прошлое заговорило языком генов: у человека каменного века нашли редкое заболевание
Мигранты и пособия: одна деталь в расчётах заставляет задуматься всерьёз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.