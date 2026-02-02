Процентные ставки давят сильнее страхов: металлы не выдержали и потеряли равновесие

Рынок драгоценных металлов переживает один из самых резких обвалов за последние годы, заставляя инвесторов пересматривать прежние стратегии. После стремительного роста и обновления исторических максимумов золото и серебро за считаные дни лишились значительной части своей стоимости. Усиление доллара и фиксация прибыли стали ключевыми факторами, резко изменившими настроение участников рынка.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Падение цен на золото и серебро

Резкий разворот после рекордного роста

В начале февраля золото и серебро продолжили падение, углубив потери, начавшиеся еще в конце прошлой недели. В пятницу рынок уже пережил настоящую встряску: котировки золота рухнули почти на 10%, а серебро потеряло около 30% стоимости. Для многих инвесторов это стало неожиданным финалом ралли, которое всего несколькими днями ранее вывело цены на исторические максимумы.

Спотовая цена на золото в понедельник снизилась еще примерно на 5%, опустившись к отметке около 4 600 долларов за унцию. Таким образом, металл не только не удержался выше психологически важного уровня в 5 000 долларов, но и закрепился значительно ниже него. Серебро продемонстрировало еще более драматичную динамику, усилив общее ощущение паники на рынке.

Доллар снова играет ключевую роль

Одним из главных драйверов распродажи стал рост курса доллара США. Когда американская валюта укрепляется, золото и серебро традиционно оказываются под давлением, поскольку становятся менее привлекательными для держателей других валют. В условиях, когда инвесторы ищут защиту и ликвидность, доллар снова занял центральное место в портфелях крупных игроков.

Кроме того, рост доходности американских гособлигаций усилил конкуренцию за капитал. Для части инвесторов фиксированный доход вновь стал выглядеть предпочтительнее, чем хранение средств в активах, не приносящих купонного дохода, к которым относятся драгоценные металлы.

Фиксация прибыли и эффект перегретого рынка

Еще одной важной причиной обвала аналитики называют массовую фиксацию прибыли. Ралли, длившееся несколько месяцев, привлекло на рынок как институциональных инвесторов, так и частных спекулянтов. Когда цены достигли рекордных значений, многие участники решили зафиксировать результат, что запустило цепную реакцию продаж.

Ситуацию усугубил эффект перегретого рынка. Высокая концентрация длинных позиций сделала котировки уязвимыми к любым негативным сигналам. Как только цены начали снижаться, сработали стоп-ордера, усилив давление и ускорив падение.

Серебро под особым ударом

Хотя золото традиционно считается более устойчивым активом, именно серебро оказалось в центре самого сильного обвала. Его падение на десятки процентов за короткий срок объясняется более высокой волатильностью и тесной связью с промышленным спросом. Опасения по поводу замедления мировой экономики сразу же отразились на настроениях вокруг этого металла.

Инвесторы также учитывают, что серебро часто используется не только как защитный актив, но и как сырье для промышленности, включая электронику и возобновляемую энергетику. Любые сомнения в перспективах роста производства мгновенно бьют по его котировкам.

Что это значит для рынка в целом

Текущая распродажа заставила многих участников задуматься, был ли недавний рост устойчивым или же рынок изначально двигался слишком быстро. Некоторые аналитики считают, что коррекция носит технический характер и в долгосрочной перспективе золото может вновь вернуть привлекательность как инструмент хеджирования рисков.

Другие, напротив, предупреждают, что период высокой волатильности может затянуться. Пока доллар остается сильным, а процентные ставки — относительно высокими, давление на драгоценные металлы может сохраниться.

Сравнение золота и серебра в период кризиса

Золото традиционно воспринимается как "тихая гавань" и чаще используется для сохранения капитала. Оно менее подвержено резким колебаниям, но и его падение на фоне текущих событий показало, что абсолютной защиты не существует. Серебро, в свою очередь, сочетает в себе инвестиционную и промышленную природу, что делает его более чувствительным к изменениям экономических ожиданий.

В условиях кризисов золото обычно теряет медленнее и восстанавливается быстрее, тогда как серебро может как резко падать, так и столь же стремительно отыгрывать потери. Это различие особенно важно учитывать при формировании сбалансированного портфеля.

Популярные вопросы о рынке драгоценных металлов

Почему золото падает, если оно считается защитным активом?

Даже защитные инструменты могут снижаться в цене из-за укрепления доллара и роста ставок.

Стоит ли покупать золото на текущем падении?

Это зависит от горизонта инвестиций и терпимости к риску; для долгосрочных стратегий коррекции иногда рассматриваются как точка входа.

Что лучше в кризис — золото или серебро?

Золото обычно стабильнее, серебро — более волатильно и подходит инвесторам, готовым к резким колебаниям.