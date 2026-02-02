Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах

Цены на молоко в магазинах Свердловской области продолжают расти, несмотря на снижение закупочной стоимости сырья у производителей. Ситуация вызывает вопросы у покупателей, ведь продукт остается одним из самых востребованных в повседневном рационе. Власти объясняют подорожание комплексом экономических факторов.
В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона отметили, что основная причина роста цен связана с увеличением затрат производителей. По данным ведомства, средняя закупочная цена на молоко-сырьё в 2024 году выросла на 39%. В 2025 году показатель немного снизился — на 5%, а с начала 2026 года ещё на 4%, сообщает Общественная служба новостей.
Однако в рознице цены практически не реагировали на это снижение. В свердловском минАПК подтвердили, что в течение 2025 года и в начале 2026-го стоимость молока на полках не уменьшалась.
Согласно информации Свердловскстата, в 2025 году розничные цены на пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% увеличились на 4,82% (с 9 января по 22 декабря). Этот рост оказался ниже, чем динамика оптовых цен на молоко 2,5% в пленке за тот же период.
Эксперты отмечают, что молочная продукция — категория, где на стоимость влияет не только сырье, но и расходы на переработку, упаковку, транспортировку и хранение.
В министерстве пояснили, что рост цен формируется сразу под воздействием нескольких факторов. Среди ключевых причин:
Все это отражается на конечной цене таких товаров, как пастеризованное молоко, сливки, йогурты и сливочное масло.
В ведомстве подчеркнули, что торговые сети не устанавливают цену произвольно. Когда производители и поставщики повышают стоимость, розничные магазины получают товар уже по более высокой цене и продают его в рамках сложившейся цепочки поставок.
При этом торговые сети обязаны соблюдать условия добровольного соглашения, которое ограничивает наценку на социально значимые продукты.
"Розничная цена часто отражает не только себестоимость товара, но и общий уровень финансовых рисков в экономике, включая дорогие кредиты", — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Волков.
Молоко и сливочное масло входят в перечень социально значимых товаров. Согласно договору, максимальная торговая наценка на эти категории устанавливается в диапазоне от 5% до 15%. Это должно сдерживать резкий рост цен и поддерживать доступность базовых продуктов питания.
Закупочные цены на молоко-сырьё в последние месяцы снижаются, но розничные цены продолжают расти. Такая разница объясняется тем, что стоимость в магазине включает переработку, упаковку, логистику и финансовые расходы предприятий. Поэтому даже при удешевлении сырья конечная цена может оставаться высокой.
Потому что розничная цена включает переработку, транспортировку, упаковку и инфляционные расходы.
Да, действует добровольное соглашение, ограничивающее наценку на молоко и масло в пределах 5-15%.
Пастеризованное обычно дешевле, но ультрапастеризованное хранится дольше, что может быть удобнее.
