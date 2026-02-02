Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Цены на молоко в магазинах Свердловской области продолжают расти, несмотря на снижение закупочной стоимости сырья у производителей. Ситуация вызывает вопросы у покупателей, ведь продукт остается одним из самых востребованных в повседневном рационе. Власти объясняют подорожание комплексом экономических факторов.

Молоко
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоко

Почему молоко дорожает, даже если сырье дешевеет

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона отметили, что основная причина роста цен связана с увеличением затрат производителей. По данным ведомства, средняя закупочная цена на молоко-сырьё в 2024 году выросла на 39%. В 2025 году показатель немного снизился — на 5%, а с начала 2026 года ещё на 4%, сообщает Общественная служба новостей.

Однако в рознице цены практически не реагировали на это снижение. В свердловском минАПК подтвердили, что в течение 2025 года и в начале 2026-го стоимость молока на полках не уменьшалась.

Данные статистики о росте цен

Согласно информации Свердловскстата, в 2025 году розничные цены на пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% увеличились на 4,82% (с 9 января по 22 декабря). Этот рост оказался ниже, чем динамика оптовых цен на молоко 2,5% в пленке за тот же период.

Эксперты отмечают, что молочная продукция — категория, где на стоимость влияет не только сырье, но и расходы на переработку, упаковку, транспортировку и хранение.

Главные причины подорожания

В министерстве пояснили, что рост цен формируется сразу под воздействием нескольких факторов. Среди ключевых причин:

  • увеличение себестоимости производства;
  • инфляционное давление;
  • изменение потребительских предпочтений;
  • высокие процентные ставки по кредитам.

Все это отражается на конечной цене таких товаров, как пастеризованное молоко, сливки, йогурты и сливочное масло.

Как формируется цена в магазинах

В ведомстве подчеркнули, что торговые сети не устанавливают цену произвольно. Когда производители и поставщики повышают стоимость, розничные магазины получают товар уже по более высокой цене и продают его в рамках сложившейся цепочки поставок.

При этом торговые сети обязаны соблюдать условия добровольного соглашения, которое ограничивает наценку на социально значимые продукты.

"Розничная цена часто отражает не только себестоимость товара, но и общий уровень финансовых рисков в экономике, включая дорогие кредиты", — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Волков.

Ограничения торговых наценок

Молоко и сливочное масло входят в перечень социально значимых товаров. Согласно договору, максимальная торговая наценка на эти категории устанавливается в диапазоне от 5% до 15%. Это должно сдерживать резкий рост цен и поддерживать доступность базовых продуктов питания.

Сравнение: закупочная и розничная цена

Закупочные цены на молоко-сырьё в последние месяцы снижаются, но розничные цены продолжают расти. Такая разница объясняется тем, что стоимость в магазине включает переработку, упаковку, логистику и финансовые расходы предприятий. Поэтому даже при удешевлении сырья конечная цена может оставаться высокой.

Популярные вопросы

Почему молоко дорожает, если закупочная цена снижается?

Потому что розничная цена включает переработку, транспортировку, упаковку и инфляционные расходы.

Есть ли ограничения на наценку в магазинах?

Да, действует добровольное соглашение, ограничивающее наценку на молоко и масло в пределах 5-15%.

Что лучше выбрать — пастеризованное молоко или ультрапастеризованное?

Пастеризованное обычно дешевле, но ультрапастеризованное хранится дольше, что может быть удобнее.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
