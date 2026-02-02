Реформа с побочным эффектом: новая формула зарплат учителей может сыграть против школ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Предложенная система, при которой оклад педагогов будет составлять 70% от общей зарплаты, не поможет решить кадровый кризис в сфере образования и не устранит дисбаланс в оплате труда между регионами. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков.

учитель в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
учитель в школе

Ранее РИА Новости сообщило, что в России планируют изменить систему расчета окладов работников сферы образования. Согласно рекомендациям правительства, подготовленным при участии работодателей и профсоюзов, оклад педагогов должен составлять 70% от общей заработной платы.

Комков уверен, что новая система расчета окладов не решит проблему дефицита педагогических кадров и не приведет к выравниванию уровня оплаты труда между регионами. По его словам, такая схема только закрепит существующее неравенство, поскольку зарплаты учителей по-прежнему будут зависеть от средней заработной платы в конкретном регионе, а не от единых федеральных стандартов.

"Мы предлагали совершенно другой подход. В нашем проекте закона "Образование для всех" предусматривалось введение единой тарифной ставки по всей стране — 18 учебных часов, как это было в советской школе. За этот объем должна устанавливаться единая ставка оплаты труда, а все надбавки и региональные коэффициенты могли бы определяться на местном уровне", — пояснил он.

Профессор подчеркнул, что именно отсутствие единых правил оплаты труда ведет к резкому разбросу зарплат педагогов. Если в Москве учителя получают одну сумму, то уже в соседней области их доходы в два-три раза ниже, а в отдаленных регионах — в четыре-пять раз меньше.

"Привязка оклада к средней заработной плате по региону лишь закрепляет существующее неравенство. В дотационных субъектах педагоги получают значительно меньше, чем их коллеги в крупных городах, и вынуждены уезжать в поисках более достойных условий. В итоге дефицит учителей уже превышает 250 тысяч человек, и если не принять системных мер, в ближайшие годы многие школы рискуют остаться без кадров", — сказал Комков.

Он отметил, что решить проблему можно только кардинальными мерами — введением единой федеральной системы оплаты труда и обновлением подходов к подготовке педагогических кадров. По его словам, без этих шагов любые реформы будут оставаться временными мерами, не способными остановить отток специалистов из школ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
