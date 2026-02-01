Февраль решит судьбу курса: как далеко может упасть доллар после январского провала

Ослабление доллара, начавшееся в прошлом году, продолжает вызывать вопросы у инвесторов и обычных граждан. Американская валюта уже потеряла более 20 рублей, и рынок внимательно следит за тем, сохранится ли этот тренд дальше. Февраль 2026 года может стать важным месяцем для понимания дальнейшей динамики курса.

Почему доллар продолжает терять позиции

Начало года оказалось благоприятным для российского рубля. Как отмечает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева, январь завершается на позитивной ноте благодаря сочетанию фундаментальных факторов. Ключевую роль играет высокая ключевая ставка Банка России на уровне 16%, которая поддерживает интерес к рублёвым инструментам и снижает спрос на иностранную валюту, включая курс доллара.

"Крепость рубля объясняется высокой ключевой ставкой, привлекательностью рублевых активов, слабым спросом на валюту и масштабными валютными интервенциями", — отмечает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Дополнительную поддержку национальной валюте оказали валютные операции со стороны ЦБ и Минфина, а также ограниченный интерес бизнеса и населения к покупке долларов и евро.

Влияние геополитики и внешних факторов

Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк обращает внимание на новостной фон. По её словам, рубль укрепился на фоне сообщений о новом этапе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Эти ожидания снизили нервозность рынка и поддержали спрос на российские активы.

На глобальном уровне доллар также испытывает давление. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указывает на нестабильность внешней политики США при администрации Дональда Трампа. Усиливающееся напряжение в отношениях с Ираном повышает риски вовлечения Соединённых Штатов в новый затяжной конфликт на Ближнем Востоке, что негативно отражается на позициях американской валюты и усиливает ставки трейдеров на ослабление доллара.

"Обострение отношений США с Ираном представляет серьёзную угрозу для доллара", — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз курса доллара на февраль 2026 года

Эксперты сходятся во мнении, что в феврале резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит. Наталья Ващелюк считает, что факторы, укреплявшие рубль в январе, сохранят своё влияние и в следующем месяце. В её базовом сценарии курс доллара будет удерживаться ниже психологической отметки 80 рублей — в диапазоне 76-80. Об этом сообщает Bankiros.

Наталия Пырьева и Наталья Мильчакова также не ожидают ослабления рубля в краткосрочной перспективе. Более того, по словам Мильчаковой, даже при неблагоприятном развитии событий доллар в 2026 году вряд ли поднимется выше уровня 90 рублей. Это заметно контрастирует с прежними ожиданиями рынка, когда активно обсуждалась вероятность курса 100 рублей за доллар.

"Для экономики важен не сам уровень курса, а его предсказуемость: устойчивый диапазон снижает инфляционные ожидания и упрощает планирование для бизнеса", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

Популярные вопросы о курсе доллара в феврале 2026 года

Какой курс доллара ожидается в феврале 2026 года?

Большинство аналитиков прогнозируют диапазон 76-80 рублей.

Может ли доллар снова вырасти до 100 рублей?

Эксперты считают такой сценарий маловероятным в 2026 году.

Что сейчас сильнее всего влияет на курс рубля?

Ключевая ставка ЦБ, валютные интервенции и внешний политический фон.