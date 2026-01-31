Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия

Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт

Экономика

Привычные банковские карты Visa и Mastercard в России постепенно теряют защиту, оставляя пользователей уязвимыми перед мошенниками и сбоями платежей. Как отмечает эксперт Анастасия Бастрыкина, срок действия сертификатов безопасности чипов этих карт истёк еще 1 января 2025 года, что снижает надежность их использования.

Человек сидит в ноутбуке с картами
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек сидит в ноутбуке с картами

Просроченные сертификаты и риски для пользователей

Карты Visa и Mastercard продолжают работать, но их защита перестает соответствовать современным стандартам. По словам Бастрыкиной, некоторые POS‑терминалы могут отклонять операции, а основная угроза заключается в повышенной уязвимости перед мошенниками. Специальное шифрование, которое ранее формировало уникальный код для каждой транзакции, теперь не выполняется, поскольку сертификат безопасности больше не действителен. Эксперт подчеркнула, что проблема не только в устаревших чипах. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Перевыпуск и переход на национальные карты

Руководитель коммуникационного агентства PGR agency рекомендует россиянам заменять устаревшие карты на защищенные версии, подключённые к российской платежной системе "Мир". Использование таких карт снижает риск отказа терминалов и защищает личные данные при оплате.

Бастрыкина отметила, что при переводе на новые карты важно заранее уточнять условия перевыпуска в банке. Все просроченные карты рекомендуются перевыпустить и заменить на защищенные карты, подключенные к платежной системе "Мир”. При этом пользователям нужно помнить, что просроченные карты банк может блокировать, поэтому всю информацию о перевыпуске лучше уточнить заранее.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Садоводство, цветоводство
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Наука и техника
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Еда и рецепты
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Популярное
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все

Один простой шаг перед окрашиванием может испортить цвет или спасти результат. Почему привычный совет больше не работает и когда есть исключение.

Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Последние материалы
Заготовки на зиму начинаются с семян: где огородники чаще всего просчитываются
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Сначала не открывается, потом ломается: одна привычка превращает дверь в проблему
Картофель, который не подводит: эти сорта сажают, когда экспериментам больше не верят
Скидки сдуло, цены пошли вверх: эти машины в 2026 всё ещё отдают почти даром
Пушистик с характером убийцы: зверь, который превращает собак в решето за секунды
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Погода шатает планету: струйный поток уходит в занос и тасует климат по-новому
Опасный список вторички: шесть машин, которые чаще всего загоняют владельцев в траты
Сода решает всё: один странный шаг перед сливом — и засор уходит без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.