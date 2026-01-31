Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт

Привычные банковские карты Visa и Mastercard в России постепенно теряют защиту, оставляя пользователей уязвимыми перед мошенниками и сбоями платежей. Как отмечает эксперт Анастасия Бастрыкина, срок действия сертификатов безопасности чипов этих карт истёк еще 1 января 2025 года, что снижает надежность их использования.

Просроченные сертификаты и риски для пользователей

Карты Visa и Mastercard продолжают работать, но их защита перестает соответствовать современным стандартам. По словам Бастрыкиной, некоторые POS‑терминалы могут отклонять операции, а основная угроза заключается в повышенной уязвимости перед мошенниками. Специальное шифрование, которое ранее формировало уникальный код для каждой транзакции, теперь не выполняется, поскольку сертификат безопасности больше не действителен. Эксперт подчеркнула, что проблема не только в устаревших чипах. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Перевыпуск и переход на национальные карты

Руководитель коммуникационного агентства PGR agency рекомендует россиянам заменять устаревшие карты на защищенные версии, подключённые к российской платежной системе "Мир". Использование таких карт снижает риск отказа терминалов и защищает личные данные при оплате.

Бастрыкина отметила, что при переводе на новые карты важно заранее уточнять условия перевыпуска в банке. Все просроченные карты рекомендуются перевыпустить и заменить на защищенные карты, подключенные к платежной системе "Мир”. При этом пользователям нужно помнить, что просроченные карты банк может блокировать, поэтому всю информацию о перевыпуске лучше уточнить заранее.