Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись

На текущей неделе в России вновь обострилась дискуссия о допустимости азартных игр в цифровой среде. Предложение министра финансов Антона Силуанова стало известно 27 января. Оно предполагает создание специального оператора, который будет перечислять в бюджет не менее 30% от выручки легальных казино. В Минфине считают, что такая мера может приносить государству около 100 млрд рублей ежегодно. Однако сама идея вызвала резкую критику со стороны части общественности и бывших парламентариев.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Казино

Экономический фон инициативы

Вера Ганзя связала обсуждение легализации онлайн-казино с поиском дополнительных доходов на фоне сложной экономической ситуации. По её словам, государство стремится компенсировать бюджетные потери, но выбранный путь вызывает серьёзные моральные вопросы. Она подчеркнула, что бизнес уже сталкивается с высокой налоговой нагрузкой, а покупательская способность населения снижается.

"Малый бизнес не выдерживает налоговой нагрузки и закрывается. Покупательская способность населения резко падает. Дефицит федерального бюджета идёт к 6 трлн, госдолг сравнялся с доходами бюджета", — подчеркнула Вера Ганзя.

В этих условиях, по мнению экс-депутата, ставка на азартные игры как источник пополнения бюджета выглядит особенно спорной. Она считает, что финансовые выгоды не могут оправдывать возможные социальные последствия.

Опасения роста преступности и игромании

Бывший парламентарий выразила уверенность, что легализация онлайн-казино приведёт к росту зависимости и криминальных рисков. В условиях беднеющего населения азартные игры становятся ловушкой, в которую могут попасть сотни тысяч людей. Вера Ганзя убеждена, что стремление к "лёгким доходам" способно спровоцировать всплеск преступности.

"Делать деньги на человеческих пороках — это не только аморально, это преступно… неминуемо захлестнёт игромания. Люди бросятся искать лёгких доходов. Это сотни тысяч сломанных жизней, рост преступности", — заявила Вера Ганзя.

Она также отметила, что хотя онлайн-казино разрешены во многих развитых странах, российская реальность, по её мнению, делает подобный шаг разрушительным. Ганзя считает, что стране необходим иной экономический курс. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск.