Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись

Экономика

На текущей неделе в России вновь обострилась дискуссия о допустимости азартных игр в цифровой среде. Предложение министра финансов Антона Силуанова стало известно 27 января. Оно предполагает создание специального оператора, который будет перечислять в бюджет не менее 30% от выручки легальных казино. В Минфине считают, что такая мера может приносить государству около 100 млрд рублей ежегодно. Однако сама идея вызвала резкую критику со стороны части общественности и бывших парламентариев.

Казино
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Казино

Экономический фон инициативы

Вера Ганзя связала обсуждение легализации онлайн-казино с поиском дополнительных доходов на фоне сложной экономической ситуации. По её словам, государство стремится компенсировать бюджетные потери, но выбранный путь вызывает серьёзные моральные вопросы. Она подчеркнула, что бизнес уже сталкивается с высокой налоговой нагрузкой, а покупательская способность населения снижается.

"Малый бизнес не выдерживает налоговой нагрузки и закрывается. Покупательская способность населения резко падает. Дефицит федерального бюджета идёт к 6 трлн, госдолг сравнялся с доходами бюджета", — подчеркнула Вера Ганзя.

В этих условиях, по мнению экс-депутата, ставка на азартные игры как источник пополнения бюджета выглядит особенно спорной. Она считает, что финансовые выгоды не могут оправдывать возможные социальные последствия.

Опасения роста преступности и игромании

Бывший парламентарий выразила уверенность, что легализация онлайн-казино приведёт к росту зависимости и криминальных рисков. В условиях беднеющего населения азартные игры становятся ловушкой, в которую могут попасть сотни тысяч людей. Вера Ганзя убеждена, что стремление к "лёгким доходам" способно спровоцировать всплеск преступности.

"Делать деньги на человеческих пороках — это не только аморально, это преступно… неминуемо захлестнёт игромания. Люди бросятся искать лёгких доходов. Это сотни тысяч сломанных жизней, рост преступности", — заявила Вера Ганзя.

Она также отметила, что хотя онлайн-казино разрешены во многих развитых странах, российская реальность, по её мнению, делает подобный шаг разрушительным. Ганзя считает, что стране необходим иной экономический курс. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
