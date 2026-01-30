Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля

Рост числа новых граждан и объемов социальной поддержки может создать критическую нагрузку на дефицитный бюджет России, считает практикующий юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. О финансовых рисках и необходимости пересмотра действующего подхода она рассказала в эфире Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by sly06, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Узбек продает сухофрукты и орехи на рынке в Алма-Ате

Оганова указала, что в отдельных регионах рост числа новых граждан уже сейчас выражается в цифрах, которые напрямую отражаются на состоянии государственной казны. По ее словам, при сохранении существующей модели расходов нагрузка на бюджет будет только усиливаться.

"В одном из регионов России, для примера, новых россиян только за последний год стало на 52% больше. Каждый из них в среднем получает от государства 2—2,5 миллиона в год. Это только в одном из регионов России", — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что бесплатные для граждан меры поддержки на практике оборачиваются существенными расходами для государства, особенно в условиях дефицита бюджета.

"То, что для населения предоставляется бесплатно, для государства связано со значительными затратами. При дефиците бюджета такая нагрузка может оказаться непосильной. Нынешний подход к планированию этих расходов нуждается в пересмотре", — добавила эксперт.

