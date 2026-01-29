Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции

В конце января потребители получили редкий, но показательный сигнал — набор продуктов для приготовления блинчиков стал немного дешевле. При том что общая инфляция в стране продолжает оставаться заметной, динамика цен на самые базовые позиции оказалась противоположной. Аналитики фиксируют символическое, но важное снижение стоимости "блинного" набора, которое отражает более широкие процессы на рынке.

Что происходит с ценами на блинный набор

По итогам четвёртой недели января набор продуктов, необходимый для приготовления десяти классических блинчиков, подешевел на 0,03%. Речь идёт о самых распространённых ингредиентах — муке, яйцах, молоке, сливочном и растительном масле, сахаре и соли. Эти товары присутствуют практически в каждой потребительской корзине, поэтому даже минимальные колебания цен на них чувствительны для большинства домохозяйств и напрямую отражаются на показателях, которые отслеживает экономика и бизнес.

На этом фоне общая инфляция в России, по данным Росстата, за тот же период составила 0,19%. Такое расхождение привело к снижению блиндекса — специального индикатора, отражающего соотношение динамики цен на продукты первой необходимости и на остальные товары и услуги. По итогам недели показатель опустился до -0,158, что говорит о более медленном росте цен на базовые продукты по сравнению с общей инфляцией.

Блиндекс оказался в минусе

Ключевую роль в снижении стоимости "блинного" набора сыграли масла. Цена на сливочное масло за неделю уменьшилась с 1176 рублей за килограмм до 1172,72 рубля. Растительное масло также подешевело — со 152,30 до 151,99 рубля за литр. Несмотря на небольшую разницу в абсолютных значениях, именно эти позиции традиционно оказывают наибольшее влияние на итоговый показатель.

При этом динамика инфляции в январе в целом демонстрирует замедление. В период новогодних праздников рост цен достигал 1,26%, к 19 января снизился до 0,45%, а к 26 января вернулся к уровням конца декабря — около 0,2%. Такая траектория говорит о постепенном восстановлении баланса спроса и предложения после пикового праздничного периода, сообщает aif.ru.

Фактор праздников и эффект затоваривания

Экономисты связывают текущее снижение цен прежде всего с сезонными причинами. В декабре россияне традиционно активнее делают запасы продуктов, что подталкивает розничные сети к пересмотру ценников в сторону повышения. Дополнительную нагрузку в праздничные дни испытывает и сфера общепита, что также отражается на спросе на базовые ингредиенты, используемые в категории еда и рецепты.

"Накануне праздников продукты, в том числе и "блинные”, дорожали опережающими темпами, а сейчас цены на них начинают возвращаться на привычные позиции", — считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, значительная часть издержек — от повышения налоговой нагрузки до роста транспортных расходов из-за погодных условий — уже была заложена в стоимость товаров в конце прошлого года. В результате в феврале и марте инфляция, по ожиданиям экспертов, должна войти в более спокойный и прогнозируемый ритм.

Сливочное масло как главный индикатор

Особое внимание аналитики уделяют именно сливочному маслу. Этот продукт не только занимает важное место в потребительской корзине, но и отличается высокой чувствительностью к внешним факторам. С конца прошлого года его цена демонстрирует заметные колебания: 8 декабря килограмм стоил 1178,78 рубля, 22 декабря — 1174,57 рубля, 19 января — 1176 рублей, а к 26 января подешевел до 1172,72 рубля.

"Перед Новым годом сливочное масло пользуется повышенным спросом, поэтому розничные сети пытались дополнительно заработать именно на нём", — отмечает эксперт.

Кроме того, значительная часть ингредиентов для производства масла, а также готовая продукция ввозятся из-за рубежа. Это делает цену напрямую зависимой от валютного курса, который в последние месяцы остаётся нестабильным. Тем не менее специалисты не ожидают резких скачков: изменения, по их оценкам, будут укладываться в рамки общей инфляции, сообщает aif.ru.

Что такое блиндекс и зачем за ним следят

Блиндекс — это еженедельный показатель, который отражает соотношение изменения цен на продукты первой необходимости и общий уровень инфляции. В его основе лежит классический набор для приготовления блинчиков, не содержащий дорогостоящих ингредиентов и максимально приближённый к повседневному рациону большинства россиян.

Преимущество такого индикатора в его наглядности. В отличие от абстрактных инфляционных процентов, блиндекс показывает, как меняется стоимость привычных товаров, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Именно поэтому его динамика часто используется как индикатор реального потребительского давления.

Популярные вопросы о блиндексе

Почему для расчёта используется именно набор для блинчиков?

Потому что он состоит из максимально распространённых и доступных продуктов, которые покупают практически все.

Можно ли по блиндндексу судить о реальной инфляции?

Он не заменяет официальные показатели, но хорошо отражает изменения в повседневных расходах.

Насколько устойчиво текущее снижение цен?

Эксперты считают его сезонным и не ожидают резких отклонений в ближайшие месяцы.