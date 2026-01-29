Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В конце января потребители получили редкий, но показательный сигнал — набор продуктов для приготовления блинчиков стал немного дешевле. При том что общая инфляция в стране продолжает оставаться заметной, динамика цен на самые базовые позиции оказалась противоположной. Аналитики фиксируют символическое, но важное снижение стоимости "блинного" набора, которое отражает более широкие процессы на рынке.

продукты питания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
продукты питания

Что происходит с ценами на блинный набор

По итогам четвёртой недели января набор продуктов, необходимый для приготовления десяти классических блинчиков, подешевел на 0,03%. Речь идёт о самых распространённых ингредиентах — муке, яйцах, молоке, сливочном и растительном масле, сахаре и соли. Эти товары присутствуют практически в каждой потребительской корзине, поэтому даже минимальные колебания цен на них чувствительны для большинства домохозяйств и напрямую отражаются на показателях, которые отслеживает экономика и бизнес.

На этом фоне общая инфляция в России, по данным Росстата, за тот же период составила 0,19%. Такое расхождение привело к снижению блиндекса — специального индикатора, отражающего соотношение динамики цен на продукты первой необходимости и на остальные товары и услуги. По итогам недели показатель опустился до -0,158, что говорит о более медленном росте цен на базовые продукты по сравнению с общей инфляцией.

Блиндекс оказался в минусе

Ключевую роль в снижении стоимости "блинного" набора сыграли масла. Цена на сливочное масло за неделю уменьшилась с 1176 рублей за килограмм до 1172,72 рубля. Растительное масло также подешевело — со 152,30 до 151,99 рубля за литр. Несмотря на небольшую разницу в абсолютных значениях, именно эти позиции традиционно оказывают наибольшее влияние на итоговый показатель.

При этом динамика инфляции в январе в целом демонстрирует замедление. В период новогодних праздников рост цен достигал 1,26%, к 19 января снизился до 0,45%, а к 26 января вернулся к уровням конца декабря — около 0,2%. Такая траектория говорит о постепенном восстановлении баланса спроса и предложения после пикового праздничного периода, сообщает aif.ru.

Фактор праздников и эффект затоваривания

Экономисты связывают текущее снижение цен прежде всего с сезонными причинами. В декабре россияне традиционно активнее делают запасы продуктов, что подталкивает розничные сети к пересмотру ценников в сторону повышения. Дополнительную нагрузку в праздничные дни испытывает и сфера общепита, что также отражается на спросе на базовые ингредиенты, используемые в категории еда и рецепты.

"Накануне праздников продукты, в том числе и "блинные”, дорожали опережающими темпами, а сейчас цены на них начинают возвращаться на привычные позиции", — считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, значительная часть издержек — от повышения налоговой нагрузки до роста транспортных расходов из-за погодных условий — уже была заложена в стоимость товаров в конце прошлого года. В результате в феврале и марте инфляция, по ожиданиям экспертов, должна войти в более спокойный и прогнозируемый ритм.

Сливочное масло как главный индикатор

Особое внимание аналитики уделяют именно сливочному маслу. Этот продукт не только занимает важное место в потребительской корзине, но и отличается высокой чувствительностью к внешним факторам. С конца прошлого года его цена демонстрирует заметные колебания: 8 декабря килограмм стоил 1178,78 рубля, 22 декабря — 1174,57 рубля, 19 января — 1176 рублей, а к 26 января подешевел до 1172,72 рубля.

"Перед Новым годом сливочное масло пользуется повышенным спросом, поэтому розничные сети пытались дополнительно заработать именно на нём", — отмечает эксперт.

Кроме того, значительная часть ингредиентов для производства масла, а также готовая продукция ввозятся из-за рубежа. Это делает цену напрямую зависимой от валютного курса, который в последние месяцы остаётся нестабильным. Тем не менее специалисты не ожидают резких скачков: изменения, по их оценкам, будут укладываться в рамки общей инфляции, сообщает aif.ru.

Что такое блиндекс и зачем за ним следят

Блиндекс — это еженедельный показатель, который отражает соотношение изменения цен на продукты первой необходимости и общий уровень инфляции. В его основе лежит классический набор для приготовления блинчиков, не содержащий дорогостоящих ингредиентов и максимально приближённый к повседневному рациону большинства россиян.

Преимущество такого индикатора в его наглядности. В отличие от абстрактных инфляционных процентов, блиндекс показывает, как меняется стоимость привычных товаров, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Именно поэтому его динамика часто используется как индикатор реального потребительского давления.

Популярные вопросы о блиндексе

Почему для расчёта используется именно набор для блинчиков?

Потому что он состоит из максимально распространённых и доступных продуктов, которые покупают практически все.

Можно ли по блиндндексу судить о реальной инфляции?

Он не заменяет официальные показатели, но хорошо отражает изменения в повседневных расходах.

Насколько устойчиво текущее снижение цен?

Эксперты считают его сезонным и не ожидают резких отклонений в ближайшие месяцы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
