Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода

За три года профессия водителя грузовика из одной из самых высокооплачиваемых в транспортной сфере превратилась в зону финансового риска. Падение доходов в отрасли привело к тому, что прежний кадровый дефицит исчез, но вовсе не по позитивным причинам.

Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель у грузовика

Падение доходов водителей

По словам члена Общественного совета при Ространснадзоре, президента ассоциации "Грузавтотранс" Владимира Матягина, средние доходы водителей грузовых автомобилей в России за три года сократились примерно на 150 тыс. рублей. Если ранее заработки стабильно находились в диапазоне 200-300 тыс. рублей и выше, то сейчас многие получают лишь 100-150 тыс. рублей в месяц, а иногда и меньше.

Эксперт связывает это с резким снижением объёмов перевозок. Количество заказов сократилось, а ставки за километраж упали, что напрямую отразилось на доходах водителей и владельцев техники. В результате работа в отрасли перестала компенсировать затраты и риски.

Почему исчез кадровый дефицит

Матягин подчёркивает, что исчезновение дефицита водителей не свидетельствует об оздоровлении рынка. Напротив, оно стало следствием утраты экономической привлекательности профессии. Многие частные предприниматели, которые одновременно выступали и водителями, и собственниками грузовиков, были вынуждены уйти с рынка.

Основными причинами стали кассовые разрывы, рост расходов на обслуживание и ремонт техники, а также нестабильные выплаты. Для части участников рынка работа в грузоперевозках перестала быть источником устойчивого дохода.

Убытки перевозчиков и распродажа техники

По итогам 2024 года грузоперевозчики в среднем работали с убытком около 17% от себестоимости. Чтобы сохранить бизнес, компании начали распродавать фуры и использовать финансовые резервы, сформированные в предыдущие, более благополучные годы.

В первой половине 2025 года ситуацию усугубили падение тарифов и переизбыток транспорта. В отдельных сегментах рынка ставки снижались до уровней, которые Матягин называет экономически нецелесообразными, что дополнительно давило на доходность. Об этом сообщает издание Постньюс.

Осторожный прогноз на 2026 год

Прогноз на 2026 год эксперт оценивает сдержанно. По его словам, определённое оживление возможно лишь во второй половине года, если число перевозчиков сократится и конкуренция ослабнет. Однако говорить о полноценном восстановлении рынка пока преждевременно.

Сложившаяся ситуация, по мнению представителей отрасли, указывает на системные проблемы грузоперевозок. Без изменения экономических условий и тарифной политики профессия водителя грузовика рискует и дальше терять привлекательность.