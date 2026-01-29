Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране
Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС
Без диплома, без стажа — и с зарплатой до 275 тысяч: вакансии, в которые трудно поверить
Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Характер кузбассовцев вырос под землёй и на морозе: обратная сторона выносливости
Удалёнка стала принципом: как в 2026 году меняется рынок труда Кубани

Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода

Экономика

За три года профессия водителя грузовика из одной из самых высокооплачиваемых в транспортной сфере превратилась в зону финансового риска. Падение доходов в отрасли привело к тому, что прежний кадровый дефицит исчез, но вовсе не по позитивным причинам.

Водитель у грузовика
Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель у грузовика

Падение доходов водителей

По словам члена Общественного совета при Ространснадзоре, президента ассоциации "Грузавтотранс" Владимира Матягина, средние доходы водителей грузовых автомобилей в России за три года сократились примерно на 150 тыс. рублей. Если ранее заработки стабильно находились в диапазоне 200-300 тыс. рублей и выше, то сейчас многие получают лишь 100-150 тыс. рублей в месяц, а иногда и меньше.

Эксперт связывает это с резким снижением объёмов перевозок. Количество заказов сократилось, а ставки за километраж упали, что напрямую отразилось на доходах водителей и владельцев техники. В результате работа в отрасли перестала компенсировать затраты и риски.

Почему исчез кадровый дефицит

Матягин подчёркивает, что исчезновение дефицита водителей не свидетельствует об оздоровлении рынка. Напротив, оно стало следствием утраты экономической привлекательности профессии. Многие частные предприниматели, которые одновременно выступали и водителями, и собственниками грузовиков, были вынуждены уйти с рынка.

Основными причинами стали кассовые разрывы, рост расходов на обслуживание и ремонт техники, а также нестабильные выплаты. Для части участников рынка работа в грузоперевозках перестала быть источником устойчивого дохода.

Убытки перевозчиков и распродажа техники

По итогам 2024 года грузоперевозчики в среднем работали с убытком около 17% от себестоимости. Чтобы сохранить бизнес, компании начали распродавать фуры и использовать финансовые резервы, сформированные в предыдущие, более благополучные годы.

В первой половине 2025 года ситуацию усугубили падение тарифов и переизбыток транспорта. В отдельных сегментах рынка ставки снижались до уровней, которые Матягин называет экономически нецелесообразными, что дополнительно давило на доходность. Об этом сообщает издание Постньюс.

Осторожный прогноз на 2026 год

Прогноз на 2026 год эксперт оценивает сдержанно. По его словам, определённое оживление возможно лишь во второй половине года, если число перевозчиков сократится и конкуренция ослабнет. Однако говорить о полноценном восстановлении рынка пока преждевременно.

Сложившаяся ситуация, по мнению представителей отрасли, указывает на системные проблемы грузоперевозок. Без изменения экономических условий и тарифной политики профессия водителя грузовика рискует и дальше терять привлекательность.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Садоводство, цветоводство
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Деньги
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Популярное
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Последние материалы
Ум, который пугает хозяев: 12 пород собак, способных перехитрить человека
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране
Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС
Без диплома, без стажа — и с зарплатой до 275 тысяч: вакансии, в которые трудно поверить
Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ
Тяжёлый грипп может ударить по мозгу: Минздрав обновил рекомендации лечения
С Венесуэлой повторили старый сценарий — но на этот раз есть нюанс
Семь месяцев анархии: как университеты Белграда стали заложниками студентов
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Характер кузбассовцев вырос под землёй и на морозе: обратная сторона выносливости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.