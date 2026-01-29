Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС

Европейский союз теоретически способен ввести полный запрет на импорт товаров из России и Белоруссии. Однако на практике такой шаг может обернуться для самой Европы ростом цен и дополнительными проблемами для бизнеса и фермеров. Об этом заявил экономист Алексей Зубец, комментируя инициативу Еврокомиссии о радикальном ужесточении торговых ограничений.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Полный запрет выглядит малореалистичным

В конце января Еврокомиссия зарегистрировала гражданскую инициативу, авторы которой требуют полностью прекратить импорт любых товаров из России и Белоруссии. В документе говорится о необходимости "решительных и незамедлительных мер" для ликвидации сохраняющейся импортной зависимости ЕС, что напрямую затрагивает экономику и бизнес стран объединения.

По словам Алексея Зубца, с технической точки зрения Евросоюз действительно может пойти на такой шаг, однако экономическая логика в этом решении вызывает вопросы.

"Технически это возможно. При желании это можно сделать, но они этого не сделают, потому что это будет довольно глупо. Например, они покупают у России металлы, удобрения, нефтепродукты, покупают газ. Газ покупают через посредников", — отметил экономист.

Он подчеркнул, что значительная часть российской продукции продолжает поступать в Европу по альтернативным схемам, поэтому формальный запрет не устранит саму зависимость.

Энергоресурсы и посредники: как работает схема

Как пояснил Зубец, российский газ продолжает поступать в ЕС через третьи страны, прежде всего через Турцию, где он фактически меняет статус происхождения и затем направляется в Южную Европу. Аналогичная ситуация складывается и с нефтепродуктами, которые поступают на европейский рынок через Индию, что регулярно обсуждается в контексте новостей мира.

Такие схемы позволяют европейским экономикам сохранять доступ к ресурсам без прямого нарушения санкционного режима, но делают рынок более дорогим и непрозрачным, сообщает Газета.Ru.

Удобрения и металлы: последствия для агросектора

Отдельное внимание экономист уделил поставкам российских удобрений. По его словам, отказ от них приведёт к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции и ухудшению положения европейских фермеров. Аналогичные риски существуют и для промышленности, где российские металлы остаются важной частью производственных цепочек.

Лицемерие в энергетической политике Европы

Зубец также назвал лицемерными заявления европейских властей об отказе от российских энергоносителей, поскольку фактическое потребление продолжается через посредников.

"Европа показала за последние год-два примеры пренебрежения теми нормами, которые она продвигала десятилетиями", — подчеркнул он.

Что уже решил Евросоюз по газу и нефти

Несмотря на сомнения экспертов, Евросоюз продолжает двигаться в сторону ограничения импорта энергоресурсов. В декабре 2025 года Совет ЕС и Европарламент согласовали поэтапный отказ от российского природного газа. А 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России с 1 января 2027 года.

До 1 марта страны ЕС должны представить национальные планы по диверсификации импорта газа. Кроме того, к концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о постепенном прекращении импорта российской нефти.

При этом в самой Европе всё чаще звучат оценки, что резкий отказ от российских энергоресурсов может иметь серьёзные экономические последствия. Ранее подобные меры уже называли «экономическим самоубийством» для отдельных отраслей и регионов.