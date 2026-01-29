Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС

Европейский союз теоретически способен ввести полный запрет на импорт товаров из России и Белоруссии. Однако на практике такой шаг может обернуться для самой Европы ростом цен и дополнительными проблемами для бизнеса и фермеров. Об этом заявил экономист Алексей Зубец, комментируя инициативу Еврокомиссии о радикальном ужесточении торговых ограничений.
В конце января Еврокомиссия зарегистрировала гражданскую инициативу, авторы которой требуют полностью прекратить импорт любых товаров из России и Белоруссии. В документе говорится о необходимости "решительных и незамедлительных мер" для ликвидации сохраняющейся импортной зависимости ЕС, что напрямую затрагивает экономику и бизнес стран объединения.
По словам Алексея Зубца, с технической точки зрения Евросоюз действительно может пойти на такой шаг, однако экономическая логика в этом решении вызывает вопросы.
"Технически это возможно. При желании это можно сделать, но они этого не сделают, потому что это будет довольно глупо. Например, они покупают у России металлы, удобрения, нефтепродукты, покупают газ. Газ покупают через посредников", — отметил экономист.
Он подчеркнул, что значительная часть российской продукции продолжает поступать в Европу по альтернативным схемам, поэтому формальный запрет не устранит саму зависимость.
Как пояснил Зубец, российский газ продолжает поступать в ЕС через третьи страны, прежде всего через Турцию, где он фактически меняет статус происхождения и затем направляется в Южную Европу. Аналогичная ситуация складывается и с нефтепродуктами, которые поступают на европейский рынок через Индию, что регулярно обсуждается в контексте новостей мира.
Такие схемы позволяют европейским экономикам сохранять доступ к ресурсам без прямого нарушения санкционного режима, но делают рынок более дорогим и непрозрачным, сообщает Газета.Ru.
Отдельное внимание экономист уделил поставкам российских удобрений. По его словам, отказ от них приведёт к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции и ухудшению положения европейских фермеров. Аналогичные риски существуют и для промышленности, где российские металлы остаются важной частью производственных цепочек.
Зубец также назвал лицемерными заявления европейских властей об отказе от российских энергоносителей, поскольку фактическое потребление продолжается через посредников.
"Европа показала за последние год-два примеры пренебрежения теми нормами, которые она продвигала десятилетиями", — подчеркнул он.
Несмотря на сомнения экспертов, Евросоюз продолжает двигаться в сторону ограничения импорта энергоресурсов. В декабре 2025 года Совет ЕС и Европарламент согласовали поэтапный отказ от российского природного газа. А 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России с 1 января 2027 года.
До 1 марта страны ЕС должны представить национальные планы по диверсификации импорта газа. Кроме того, к концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о постепенном прекращении импорта российской нефти.
При этом в самой Европе всё чаще звучат оценки, что резкий отказ от российских энергоресурсов может иметь серьёзные экономические последствия. Ранее подобные меры уже называли «экономическим самоубийством» для отдельных отраслей и регионов.
