Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране

Снижение продаж алкоголя в России всё чаще воспринимается как позитивный социальный сигнал, однако за сухими цифрами статистики скрывается куда более противоречивая картина. Формальное падение спроса не всегда означает отказ от спиртного — во многих случаях оно сопровождается уходом потребителей в тень.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подпольный алкоголь

Падение легальных продаж и глобальный тренд

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году продажи алкогольной продукции в России снизились на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно фиксируется сокращение числа алкомаркетов и уменьшение объемов производства спирта. Подобная динамика наблюдается и в других странах — в США, Европе и Азии интерес к алкоголю также постепенно снижается.

Часть экспертов связывает этот процесс с модой на здоровый образ жизни и изменением поведения молодежи, которая всё чаще выбирает альтернативные формы досуга. Однако, как подчёркивают специалисты алкогольного рынка, российская ситуация имеет свою специфику.

Легальный рынок под давлением

Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский обращает внимание, что сокращение касается прежде всего легального сегмента. По его словам, значительная часть потребителей не отказывается от алкоголя как такового, а переходит на нелегальные формы.

"Достаточно значительная часть населения переходит от потребления легального алкоголя на потребление нелегального алкоголя. Прежде всего речь идет о самогоне", — пояснил руководитель КПАР Максим Черниговский.

По оценкам экспертов, в России насчитывается около 2,5 млн самогонных аппаратов, а ежегодный объем производства самогона может достигать 200 млн литров. Существенная часть этой продукции, по словам специалиста, реализуется нелегально, что напрямую бьёт по официальному розничному обороту.

Цены и акцизы как ключевой фактор

Отдельным фактором давления на легальный рынок Черниговский называет рост цен, связанный с повышением акцизов. В начале 2026 года ставки были увеличены в диапазоне от 8,9% до 31% в зависимости от категории продукции, при этом наибольший рост пришёлся на винодельческий сегмент.

Эксперт считает такую политику спорной и не вполне соответствующей текущей экономической ситуации. По его мнению, если и повышать акцизы, то не выше уровня инфляции, особенно в отношении вин, которые во многих странах рассматриваются как более мягкая альтернатива крепкому алкоголю. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Прогноз и неоднозначные последствия

По оценке Черниговского, в 2026 году спрос на легальный алкоголь продолжит снижаться — ориентировочно ещё на 9-10%. При этом он сомневается, что такую динамику можно однозначно считать положительной, поскольку ключевую роль в ней играют именно субъективные причины: рост цен и уход части потребителей в нелегальный сегмент.

Тренд на отказ от алкоголя среди молодежи эксперт также частично связывает с подорожанием — не только напитков, но и услуг общественного питания. При этом растет производство безалкогольного пива и вина, хотя их доля по-прежнему остается незначительной по сравнению с традиционными алкогольными напитками.