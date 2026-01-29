Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране

Снижение продаж алкоголя в России всё чаще воспринимается как позитивный социальный сигнал, однако за сухими цифрами статистики скрывается куда более противоречивая картина. Формальное падение спроса не всегда означает отказ от спиртного — во многих случаях оно сопровождается уходом потребителей в тень.
По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году продажи алкогольной продукции в России снизились на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно фиксируется сокращение числа алкомаркетов и уменьшение объемов производства спирта. Подобная динамика наблюдается и в других странах — в США, Европе и Азии интерес к алкоголю также постепенно снижается.
Часть экспертов связывает этот процесс с модой на здоровый образ жизни и изменением поведения молодежи, которая всё чаще выбирает альтернативные формы досуга. Однако, как подчёркивают специалисты алкогольного рынка, российская ситуация имеет свою специфику.
Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский обращает внимание, что сокращение касается прежде всего легального сегмента. По его словам, значительная часть потребителей не отказывается от алкоголя как такового, а переходит на нелегальные формы.
"Достаточно значительная часть населения переходит от потребления легального алкоголя на потребление нелегального алкоголя. Прежде всего речь идет о самогоне", — пояснил руководитель КПАР Максим Черниговский.
По оценкам экспертов, в России насчитывается около 2,5 млн самогонных аппаратов, а ежегодный объем производства самогона может достигать 200 млн литров. Существенная часть этой продукции, по словам специалиста, реализуется нелегально, что напрямую бьёт по официальному розничному обороту.
Отдельным фактором давления на легальный рынок Черниговский называет рост цен, связанный с повышением акцизов. В начале 2026 года ставки были увеличены в диапазоне от 8,9% до 31% в зависимости от категории продукции, при этом наибольший рост пришёлся на винодельческий сегмент.
Эксперт считает такую политику спорной и не вполне соответствующей текущей экономической ситуации. По его мнению, если и повышать акцизы, то не выше уровня инфляции, особенно в отношении вин, которые во многих странах рассматриваются как более мягкая альтернатива крепкому алкоголю. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По оценке Черниговского, в 2026 году спрос на легальный алкоголь продолжит снижаться — ориентировочно ещё на 9-10%. При этом он сомневается, что такую динамику можно однозначно считать положительной, поскольку ключевую роль в ней играют именно субъективные причины: рост цен и уход части потребителей в нелегальный сегмент.
Тренд на отказ от алкоголя среди молодежи эксперт также частично связывает с подорожанием — не только напитков, но и услуг общественного питания. При этом растет производство безалкогольного пива и вина, хотя их доля по-прежнему остается незначительной по сравнению с традиционными алкогольными напитками.
Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.