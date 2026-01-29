Без диплома, без стажа — и с зарплатой до 275 тысяч: вакансии, в которые трудно поверить

Высокие зарплаты для новичков перестают быть исключением и все чаще становятся частью рыночной реальности. В начале 2026 года работодатели в России готовы предлагать соискателям без опыта доходы, сопоставимые с уровнем квалифицированных специалистов.

Где чаще всего ищут сотрудников без опыта

По информации агрегатора вакансий, наибольшее количество предложений для кандидатов без стажа сосредоточено в сфере ритейла и продаж. Этот сегмент традиционно испытывает кадровый дефицит и готов компенсировать его за счет гибких требований к опыту и уровню образования. Работодатели делают ставку на быстрое обучение и мотивацию сотрудников.

Следом идут сервисы доставки, транспорт и логистика, а также складское хозяйство. Существенная доля вакансий для новичков также зафиксирована в туризме, гостиничном бизнесе и общественном питании. Помимо этого, спрос на соискателей без опыта сохраняется в промышленности и производстве, строительстве и недвижимости, а также в медицине и фармацевтике.

Самые высокие зарплаты для начинающих

Максимальные доходы среди вакансий без требования высшего образования предлагаются автокурьерам в Москве. По данным SuperJob, их заработок может достигать 275 тыс. рублей в месяц. Это самый высокий показатель среди позиций, не предполагающих профессионального стажа.

Официантам в столице работодатели готовы платить до 185 тыс. рублей с учетом процентов и чаевых, менеджерам по продажам — от 150 тыс. рублей. В регионах востребованы сборщики заказов, водители-курьеры и монтажники рекламных конструкций, где доход может доходить до 150 тыс. рублей в месяц.

Вакансии с дипломом, но без стажа

Даже в профессиях, формально требующих высшего образования, компании все чаще готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Так, инженерам-электроникам в Твери предлагают зарплату от 160 тыс. рублей, учителям информатики в Москве — от 150 тыс. рублей, а инженерам-энергетикам — около 140 тыс. рублей.

Эксперты связывают эту тенденцию с изменениями в экономической политике. Ранее экономист Михаил Беляев отмечал, что после введения нового закона о льготах для бизнеса для регионов приоритетным станет создание рабочих мест, а не объем инвестиций, что позволит увеличить налоговые поступления за счет расширения производств. Об этом сообщает издание "Постньюс".