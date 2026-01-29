Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Суровые снаружи, романтики внутри: что на самом деле скрывает характер кузбассовцев
Дом перестает быть местом отдыха: эти ошибки в интерьере разрушают ощущение уюта
Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме
Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи
Тихие предвестники катастрофы: признаки проблем с сердцем, на которые часто закрывают глаза
Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира

Удалёнка стала принципом: как в 2026 году меняется рынок труда Кубани

Экономика

В 2026 году рынок труда Краснодарского края переживает перестройку, в которой рушатся прежние правила взаимодействия работников и работодателей. Эти изменения становятся заметны даже в повседневных решениях — от условий труда до переговоров о зарплате.

Кактус в офисе
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кактус в офисе

Новая "красная линия" труда

Одним из ключевых трендов для Кубани стала дистанционная работа. Если раньше удалёнка воспринималась как привилегия, то сегодня она стала принципом: значительная часть сотрудников готова отказаться от должности, но не отформата своей занятости. По данным исследований, больше людей предпочли бы уйти из компании, чем вернуться в офис при отмене удалённой работы.

Особенно ярко эта тенденция проявляется среди тех, кто уже трудится полностью дистанционно: более 40% таких специалистов готовы увольняться при отмене удалёнки, тогда как только около трети согласны на офисный график. Гибридный формат воспринимается мягче, но и здесь часть сотрудников не готова отказываться от свободы местоположения. Для Кубани, куда переезжают айтишники, специалисты по продажам и другие удалённые профессионалы, это не просто предпочтение — это часть жизненной модели.

Работодатели меняют подход

Поведение бизнеса на кубанском рынке труда тоже выглядит иначе, чем ранее. Если ещё пару лет назад компании, испытывавшие дефицит кадров, пытались всеми силами удержать ценного сотрудника, то в 2026 году такая стратегия стала выборочной, а порой и вовсе отсутствует. Число работодателей, которые принципиально не ведут переговоров при уходе сотрудников, выросло по сравнению с предыдущими годами.

В массовых отраслях — рознице, логистике, гостиничном бизнесе и общепите — логика работодателей теперь чаще звучит так: если специалист не устраивает по тем или иным условиям, его место займёт другой. Речь идёт не о пренебрежении кадрами, а о прагматичном подходе к управлению персоналом в условиях растущей автоматизации и изменяющейся экономической конъюнктуры.

Зарплаты и новые ценности

Переговоры о размере заработной платы тоже изменили свою динамику. Доля работников, не готовых снижать свои ожидания, остаётся высокой, а те, кто согласен на минимальное сокращение зарплаты, предпочитают уступать лишь незначительно. Особенно это характерно для специалистов среднего возраста и тех, кто получает более высокие доходы.

В условиях, когда Краснодарский край не всегда может соперничать с московскими зарплатами, работодатели всё чаще компенсируют разницу нематериальными факторами. Гибкий график, соцпакет, возможность работать удалённо — эти элементы становятся значимым аргументом в переговорах.

Итоги для Кубани

На Кубани складывается более прагматичный и жёсткий рынок труда. Три основные силы — осторожность сотрудников, выборочная стратегия работодателей и влияние технологий — формируют новую реальность. Эпоха, когда работника "берут любой ценой", уходит на второй план. Вместо этого усиливается внимание к тому, что действительно важно для обеих сторон: условиям труда, гибкости графика и стратегическим компетенциям.

Работники всё чётче понимают свои ключевые приоритеты, а работодатели — кого стоит удерживать, а кого — заменить. В итоге 2026 год стал годом "пересборки правил" на рынке труда Кубани, где ценность и перспективы оказываются важнее прежних шаблонов взаимодействия. Об этом сообщает издание kubanpress.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Садоводство, цветоводство
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Красота и стиль
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Деньги
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Популярное
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Последние материалы
Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме
Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи
Тихие предвестники катастрофы: признаки проблем с сердцем, на которые часто закрывают глаза
Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании
Ельцин-центр и неудобная правда: почему прошлое показывают выборочно
Синяки появляются сами по себе: коже может не хватать именно этого важного витамина
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги
Зимний волосопад берем под контроль: простой и дешевый приём с обычным шампунем
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.