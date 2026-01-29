Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

При составлении завещаний россияне часто не учитывают наличие лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал юрист, медиатор, доцент Академии адвокатуры и нотариата, руководитель группы медиации Общественного совета Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык.

наследство
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
наследство

По словам юриста, самой распространенной причиной судебных споров по наследственным делам становится игнорирование прав обязательных наследников. К ним относятся несовершеннолетние дети, инвалиды, пожилые люди, а также лица, находящиеся под опекой или попечительством.

"Самые частые ошибки — когда завещание составляют в пользу одного человека, не учитывая, что существует категория граждан, имеющих непосредственное право на получение обязательной доли. Это инвалиды, несовершеннолетние, люди, находящиеся под опекой или требующие постоянного ухода. В итоге после открытия наследственного дела эти обстоятельства выявляются, и суд может отменить завещание, распределив имущество по закону", — пояснил Капштык.

Он добавил, что встречаются случаи, когда завещатель скрывает от нотариуса факт нахождения под опекой или ограниченной дееспособности. Такие завещания в дальнейшем признаются недействительными.

"Нередко возникают ситуации, когда завещатель сам находится под опекой — по состоянию здоровья, возрасту или вследствие психических расстройств. В таких случаях завещание считается недействительным, поскольку лицо не обладает полной дееспособностью. Документ впоследствии оспаривается в судебном порядке, и имущество распределяется между наследниками в соответствии с законодательством", — отметил Капштык.

По его словам, нотариусы стараются проверять подобные обстоятельства еще на этапе оформления завещания, однако не все граждане сообщают полную информацию. Если нарушения вскрываются уже при открытии наследственного дела, нотариус прекращает его ведение и направляет участников процесса в суд.

