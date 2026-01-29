Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования

Российскую систему высшего образования ожидает серьёзная трансформация, которая напрямую затронет будущих абитуриентов и их семьи. Привычные ступени обучения — бакалавриат и магистратура — постепенно уйдут из образовательной практики. Им на смену придёт новая модель подготовки кадров, ориентированная на запросы экономики и рынка труда. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ студенты в университете

Что изменится в системе высшего образования

С 1 сентября 2026 года российские вузы перестанут набирать студентов по программам бакалавриата и магистратуры. Как пояснила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, система будет перестроена на два уровня — базовое и специализированное высшее образование.

Базовое высшее образование рассчитано на срок от четырёх до шести лет. Его продолжительность будет зависеть от сложности профессии и образовательной программы. Такой формат призван заменить бакалавриат и дать студентам более фундаментальную подготовку, сопоставимую с требованиями современных отраслей.

Чем специализированное образование отличается от магистратуры

Следующим этапом станет специализированное высшее образование продолжительностью от одного до трёх лет. Оно придёт на смену магистратуре, но будет иметь более прикладной характер и чёткую профессиональную направленность.

"Специализированное высшее образование предполагает управленческие, профессиональные и исследовательские треки, которые можно выстраивать под конкретные задачи", — отметила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Важное отличие новой модели — возможность поступления на бюджет после завершения базового уровня. Ранее для выпускников бакалавриата такие возможности были существенно ограничены.

Аспирантура и дополнительное образование

Аспирантура в рамках реформы выделяется в отдельный уровень профессионального образования, что подчёркивает её самостоятельную роль в подготовке научных и преподавательских кадров.

Дополнительное профессиональное образование, по словам Горячевой, сохранит значение инструмента переподготовки и освоения новых навыков. При этом оно не станет альтернативой диплому вуза, а будет дополнять его, особенно в условиях быстро меняющегося рынка труда и экономики знаний.

Зачем понадобилась реформа

Обсуждение новой модели началось ещё в 2022 году и сопровождалось пилотным проектом в ряде российских вузов. Цель реформы — уйти от формального деления уровней и приблизить образование к реальным потребностям отраслей.

"Для инженерных и высокотехнологичных направлений важна непрерывная и более длительная подготовка, а не формальное разделение на этапы", — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Михайловна Костина.

Кого изменения не затронут

Студенты, уже обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры, продолжат учёбу по действующим правилам. Новая система будет применяться только к абитуриентам, поступающим в вузы начиная с 2026–2027 учебного года.

Таким образом, переход к новой модели будет поэтапным и не потребует срочных решений от нынешних студентов и выпускников.

Сравнение старой и новой модели обучения

Ранее высшее образование строилось по схеме "бакалавриат — магистратура — аспирантура". Новая система делает акцент на более длительном базовом обучении и последующей специализации. Это позволяет глубже формировать профессиональные компетенции и гибко выстраивать образовательную траекторию, особенно в технических и научных сферах.

Советы абитуриентам и родителям

Следить за обновлением правил приёма в вузы с 2026 года. Учитывать возможное увеличение сроков обучения. Заранее изучать формат специализированного образования. Рассматривать дополнительное обучение как карьерный инструмент. Оценивать выбор профессии с учётом долгосрочных перспектив и потребностей рынка труда.

Популярные вопросы

Отменят ли дипломы бакалавра и магистра полностью?

Да, для новых абитуриентов будут выдаваться дипломы нового образца.

Сколько лет займёт обучение?

Базовый уровень — от четырёх до шести лет, затем специализированное образование при необходимости.

Коснётся ли реформа нынешних студентов?

Нет, они продолжат обучение по действующим программам.