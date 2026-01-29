Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования

Российскую систему высшего образования ожидает серьёзная трансформация, которая напрямую затронет будущих абитуриентов и их семьи. Привычные ступени обучения — бакалавриат и магистратура — постепенно уйдут из образовательной практики. Им на смену придёт новая модель подготовки кадров, ориентированная на запросы экономики и рынка труда. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
С 1 сентября 2026 года российские вузы перестанут набирать студентов по программам бакалавриата и магистратуры. Как пояснила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, система будет перестроена на два уровня — базовое и специализированное высшее образование.
Базовое высшее образование рассчитано на срок от четырёх до шести лет. Его продолжительность будет зависеть от сложности профессии и образовательной программы. Такой формат призван заменить бакалавриат и дать студентам более фундаментальную подготовку, сопоставимую с требованиями современных отраслей.
Следующим этапом станет специализированное высшее образование продолжительностью от одного до трёх лет. Оно придёт на смену магистратуре, но будет иметь более прикладной характер и чёткую профессиональную направленность.
"Специализированное высшее образование предполагает управленческие, профессиональные и исследовательские треки, которые можно выстраивать под конкретные задачи", — отметила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
Важное отличие новой модели — возможность поступления на бюджет после завершения базового уровня. Ранее для выпускников бакалавриата такие возможности были существенно ограничены.
Аспирантура в рамках реформы выделяется в отдельный уровень профессионального образования, что подчёркивает её самостоятельную роль в подготовке научных и преподавательских кадров.
Дополнительное профессиональное образование, по словам Горячевой, сохранит значение инструмента переподготовки и освоения новых навыков. При этом оно не станет альтернативой диплому вуза, а будет дополнять его, особенно в условиях быстро меняющегося рынка труда и экономики знаний.
Обсуждение новой модели началось ещё в 2022 году и сопровождалось пилотным проектом в ряде российских вузов. Цель реформы — уйти от формального деления уровней и приблизить образование к реальным потребностям отраслей.
"Для инженерных и высокотехнологичных направлений важна непрерывная и более длительная подготовка, а не формальное разделение на этапы", — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Михайловна Костина.
Студенты, уже обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры, продолжат учёбу по действующим правилам. Новая система будет применяться только к абитуриентам, поступающим в вузы начиная с 2026–2027 учебного года.
Таким образом, переход к новой модели будет поэтапным и не потребует срочных решений от нынешних студентов и выпускников.
Ранее высшее образование строилось по схеме "бакалавриат — магистратура — аспирантура". Новая система делает акцент на более длительном базовом обучении и последующей специализации. Это позволяет глубже формировать профессиональные компетенции и гибко выстраивать образовательную траекторию, особенно в технических и научных сферах.
Да, для новых абитуриентов будут выдаваться дипломы нового образца.
Базовый уровень — от четырёх до шести лет, затем специализированное образование при необходимости.
Нет, они продолжат обучение по действующим программам.
Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.