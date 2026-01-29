Сильный снег — веская причина остаться дома: в парламенте обсуждают учёбу онлайн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Сильные снегопады всё чаще становятся испытанием для городов и их жителей, особенно для школьников и студентов. Дорога до учебных заведений в такие дни превращается в полосу препятствий с риском травм. В Госдуме считают, что современные форматы обучения позволяют реагировать на погодные угрозы гибко. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

учитель в школе
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
учитель в школе

Инициатива о временной удалёнке в непогоду

Во время обильных снегопадов школьников и студентов целесообразно на несколько дней переводить на дистанционный формат обучения. Такое мнение высказал депутат Госдумы Владимир Плякин. По его словам, погодные условия напрямую влияют на безопасность детей и молодёжи.

"В период сильных снегопадов городская среда становится особенно опасной", — отметил депутат Госдумы Владимир Плякин.

Парламентарий обратил внимание на то, что тротуары и дороги в такие дни покрываются льдом, а путь до школ и вузов может быть сопряжён с реальным риском для здоровья.

Безопасность важнее формата

По мнению Плякина, краткосрочный переход на удалённое обучение нельзя рассматривать как послабление учебного процесса. Напротив, речь идёт о взвешенном решении, направленном на защиту учащихся от травм.

"Несколько дней дистанционного обучения — это не уступка, а разумная забота о безопасности", — подчеркнул Владимир Пякин.

Он добавил, что онлайн-занятия помогают снизить число падений и переломов, а также уменьшают нагрузку на медицинские учреждения в период неблагоприятной погоды.

Когда дистанционный формат наиболее оправдан

Депутат считает, что возможность учиться из дома в экстремальных погодных условиях позволяет избежать ситуаций, когда обычный поход в школу или вуз может обернуться длительным лечением. В отдельных случаях, по его оценке, удалёнка становится наиболее рациональным решением.

Такой подход уже знаком системе образования: дистанционные платформы, электронные дневники и видеоуроки активно используются и позволяют сохранять учебный ритм без потери качества знаний.

Контекст дискуссии об образовании

Ранее в образовательной повестке уже поднимались вопросы баланса между удобством и эффективностью обучения. В частности, педагог, директор и владелец частной школы и детского сада, руководитель онлайн-школы для 5-11 классов Елена Студенова заявляла, что запрет готовых домашних заданий может лишить учеников возможности самостоятельно проверять уровень своих знаний. Эта дискуссия также отражает поиск оптимальных форм обучения в современных условиях.

Сравнение очного и дистанционного обучения в непогоду

Очный формат обеспечивает привычное взаимодействие с учителем и школьную дисциплину, но в дни сильных снегопадов связан с рисками для здоровья. Дистанционное обучение, напротив, снижает вероятность травм, позволяет продолжать занятия из дома и не прерывать образовательный процесс. При этом его эффективность во многом зависит от технической готовности школ и семей.

"Для детей младшего и среднего школьного возраста погодный фактор напрямую связан с риском бытовых и уличных травм, поэтому временное обучение из дома в такие периоды может рассматриваться как профилактическая мера", — считает врач-педиатр, обозреватель Pravda. ru Елена Дмитриевна Сафонова.

Популярные вопросы

Можно ли полностью заменить очные занятия удалёнкой?

Речь идёт о временной мере, а не о постоянной замене очного обучения.

Кто должен принимать решение о переводе на удалёнку?

Обычно это компетенция региональных властей и администраций учебных заведений.

Страдает ли качество образования при краткой удалёнке?

При хорошем техническом обеспечении и подготовке учебный процесс сохраняется.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
