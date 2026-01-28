Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Рекордная стоимость золота уже меняет привычные ориентиры для покупателей и инвесторов. Драгоценный металл всё активнее используется как защитный актив, а рост его цены начинает напрямую отражаться на рынке ювелирных изделий и сбережений.

Кольца на витрине
Фото: https://unsplash.com by Createasea is licensed under Free
Кольца на витрине

Исторический максимум цены

Центральный банк России установил учетную цену на золото на уровне 12 тыс. рублей за грамм, что стало самым высоким показателем с начала наблюдений в 1997 году. По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инны Литвиненко, только за последнее время стоимость золота выросла на 11%.

Эксперт отметила, что динамика последних лет была особенно резкой. За весь 2025 год рост составил 41%, а за полтора года цена увеличилась более чем в полтора раза. Такой скачок, по её словам, уже оказал заметное влияние на смежные рынки.

Удар по рынку ювелирных изделий

В первую очередь рост стоимости золота отразился на цене ювелирных украшений. Литвиненко подчеркнула, что подорожание уже произошло и стало ощутимым для потребителей. Особенно это заметно в сегменте изделий, где металл используется вместе с драгоценными камнями.

"За весь 2025 год рост составил 41%. За последние полтора года увеличение цены было более чем в полтора раза. Конечно же, в первую очередь это отразится на росте стоимости ювелирных изделий", — пояснила экономист.

По её словам, наибольший рост цен пришёлся на 2024 год, а в 2025-м рынок столкнулся с последствиями этого скачка.

Спрос и пауза в росте цен

Из-за того что суммарный рост стоимости золота приблизился к 60%, в 2025 году спрос на ювелирную продукцию снизился. Это, как отметила Литвиненко, заставило магазины временно остановить дальнейшее повышение цен, несмотря на дороговизну сырья.

Однако такая пауза, по мнению эксперта, носит временный характер. В 2026 году участникам рынка и покупателям следует быть готовыми к новому витку подорожания, поскольку золото продолжает укреплять свои позиции как инструмент сохранения капитала. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

Геополитика и роль золота

Экономист связывает дальнейший рост цен с глобальными факторами. На фоне геополитических событий и снижения роли доллара и евро как международных резервных валют золото всё чаще рассматривается как альтернатива для хранения средств. Центральные банки разных стран, по её словам, продолжают активно наращивать золотые резервы.

"За 2025 год поставки золота из России в Китай выросли в стоимостном выражении в 15 раз. За один год показатели достигли исторических цифр", — подчеркнула Литвиненко.

Прогноз на 2026 год

Россия остаётся одним из ключевых экспортёров золота, и значительная часть объёмов направляется за рубеж. В сочетании с ростом мировых цен это будет оказывать давление и на внутренний рынок. Эксперт считает, что золото — как в ювелирных изделиях, так и в чистом виде — продолжит дорожать.

По её оценке, цена может выйти в диапазон 15-25 тыс. рублей за грамм и обновить исторические рекорды уже в течение 2026 года, даже несмотря на спад продаж в ювелирном сегменте.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
