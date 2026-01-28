ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики

Индия и Европейский союз подошли к финалу переговоров, которые длились почти два десятилетия и завершились соглашением, уже названным крупнейшим в своей категории. Документ меняет расстановку сил в мировой торговле и фиксирует новый вектор экономического сближения двух рынков.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зал для совещаний

Исторический масштаб сделки

Соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС официально согласовано по итогам многолетних переговоров, которые шли с перерывами около 20 лет. По оценке сторон, документ станет самым масштабным торговым соглашением за всю историю их отношений. Его значение подчеркивается и сроками обсуждения, и объемами рынков, которые он охватывает.

Премьер-министр Индии публично охарактеризовал договор как прецедентный.

"Вчера было подписано крупное соглашение между Европейским союзом и Индией. Люди по всему миру называют это матерью всех сделок. Это соглашение откроет значительные возможности для 1,4 млрд жителей Индии и миллионов людей в Европе", — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Экономические параметры и процедура утверждения

В материале отмечается, что в 2025 финансовом году объем торговли между Индией и ЕС достиг $136,5 млрд. Эти показатели уже делают Евросоюз одним из ключевых торговых партнеров Индии, а новое соглашение должно придать взаимодействию более устойчивый и системный характер. Документ предусматривает углубление доступа на рынки и упрощение торговых процедур.

При этом формальное подписание соглашения состоится не сразу. Оно должно пройти юридическую проверку, которая, по оценкам, займет от пяти до шести месяцев. Только после этого договор вступит в силу, закрепив достигнутые договоренности на правовом уровне.

Геополитический контекст соглашения

Сделка была согласована вскоре после того, как Евросоюз подписал аналогичное соглашение с южноамериканским блоком Mercosur. Такая последовательность шагов указывает на стремление ЕС расширять сеть торговых партнерств за пределами традиционных центров влияния. Индия в этом контексте рассматривается как один из ключевых полюсов роста.

Автор статьи также обращает внимание на политическую составляющую соглашения. По его мнению, договор подчеркивает намерение Индии и ЕС дистанцироваться как от США и президента Дональда Трампа, так и от Китая. В этом смысле соглашение выходит за рамки экономики и отражает изменение стратегических приоритетов сторон. Об этом сообщает издание "Известия".