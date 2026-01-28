Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Городские ДТП происходят из-за этих ошибок за рулем: водители совершают их каждый день
Ослепление на трассе — не случайность: лампы, которые превращают автомобиль в угрозу
Месяц жизни за 2,5 млн: в Москве сдали жильё с условиями, которые удивляют даже рынок
Юрий Грымов ставит в театре Модерн Вишневый сад Чехова
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
В Госдуме ответили, планируют ли в РФ запрещать зарубежные сервисы для видеоконференций
Отлежаться не получится: больничный по гриппу резко ограничили новым регламентом
Рекордные ставки на крах доллара: грозит ли обвал американской валюте
Ближневосточный контингент: поможет ли фронту переброска ВС РФ из Сирии в зону СВО

Как Freedom Holding Corp. строит экосистему нового поколения

Экономика

26 января 2026 года основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов выступил на заседании совета директоров компании с концептуальной речью о будущем экосистемных финтех-платформ. Он обозначил вектор развития Freedom не просто как поставщика продуктов, а полноценного участника инфраструктурного проекта цифровизации страны.

100 долларов и инвестиции
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
100 долларов и инвестиции

От брокера — к системному игроку рынка

Говоря о финтех-экосистеме, важно отметить путь, который Freedom Holding прошел к сегодняшнему моменту. Freedom Finance под руководством Тимура Турлова кардинально изменил инвестиционный рынок Казахстана. С открытием офиса в Алматы в 2013 году начался стремительный рост. В частности:

  • рынок стал розничным — число частных инвесторов выросло с тысяч до сотен тысяч,
  • Freedom Broker дал доступ к американским IPO и мировым фондовым рынкам,
  • активное развитие цифрового банкинга и страхования дополнило инвестиционный сервис,
  • появилось первое в регионе суперприложение — Freedom SuperApp, объединяющее все ключевые услуги.

Этот переход от нишевого продукта к повседневному финансовому инструменту сопровождался высокой степенью цифровизации. Приложение Tradernet упростило инвестиции, цифровые сервисы упростили доступ к банковским и страховым продуктам, а IPO стали доступны простым пользователям.

Цифровизация коснулась и самой сложной банковской услуги — ипотеки. Так, в 2025 году с помощью ИИ Freedom Bank обработал 1 млн ипотечных заявок.

Алгоритмы определяют район, год постройки, отсеивают фейки и дают оценку недвижимости. Кроме того, в 2025 году был запущен Freedom Business с ИИ-ассистентом. Он автоматизирует рутину предпринимателей: выставление счетов, штрафы, выплаты, кредиты.

Главное отличие подхода Тимура Турлова и его компании — это системность. Турлов несколько лет выстраивал экосистему как инфраструктуру, способную решать не только задачи клиентов, но и структурные вызовы на уровне страны.

Суперапп и гиперперсонализация и рост как философия

В 2024 году на рынок вышел Freedom SuperApp - суперапп нового поколения. Уже через полтора года у него было 4,5 млн пользователей, а к концу 2025-го он вошел в топ-3 самых скачиваемых приложений в Казахстане.

Принцип SuperApp заключается не просто в объединении услуг, а в создании среды доверия и удержания клиента:

  • пользователь получает кэшбэк в долях акций Freedom, которые можно обменять на тенге,
  • в экосистему входят Arbuz. kz, Freedom Mobile, Freedom Ticketon, Freedom Travel, DTP. kz, Bilim, Upravdom, naimi. kz, онлайн-кинотеатр, госуслуги и другие сервисы,
  • комплаенс каждого сервиса проверяется в соответствии с международными стандартами SEC (США), АРРФР РК и Нацбанка.

"Экосистема — это матрица доверия. Если всё под рукой и всё проверено — клиенту незачем идти к конкурентам. Наша задача — прийти к клиенту с тем, что ему нужно, когда нужно и куда нужно", — говорит Турлов.

Больше, чем бизнес

Freedom Holding Corp. — это уже не просто финтех. Это структурный игрок нового поколения, создающий стандарты и формирующий культуру взаимодействия между бизнесом и пользователями.

Финансовые показатели компании только подтверждают верно выбранный курс и полезность цифровой и инфраструктурой стратегии Freedom для всей страны. По итогам прошлого года (2025 фингод с окончанием 31 марта) выручка составила $2,1 млрд (+23%), чистая прибыль $84,5 млн, активы $9,9 млрд (+19%). Первое полугодие 2026 также продемонстрировало рост показателей (апрель-сентябрь 2026 г.): совокупная выручка за шесть месяцев увеличилась до $1,06 млрд., чистая прибыль достигла $69,1 млн.

"Наше будущее — не в копировании чужих моделей. Мы строим своё: полезное обществу, понятное бизнесу, эффективное для государства", — говорит Тимур Турлов. Поэтому экосистема Freedom — уникальная локальная платформа, растущая из реалий Казахстана. И, по словам CEO Freedom, именно это делает её по-настоящему устойчивой.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Деньги
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Ослепление на трассе — не случайность: лампы, которые превращают автомобиль в угрозу
Месяц жизни за 2,5 млн: в Москве сдали жильё с условиями, которые удивляют даже рынок
Удалили зуб — и сами мешаете восстановлению: запретное действие, о котором забывают
Холодец стал главным героем — такого от традиционного блюда никто не ожидал
Америка трещит по политическим швам: протесты в Миннесоте оборачиваются вызовом Трампу
Юрий Грымов ставит в театре Модерн Вишневый сад Чехова
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
В Госдуме ответили, планируют ли в РФ запрещать зарубежные сервисы для видеоконференций
Отлежаться не получится: больничный по гриппу резко ограничили новым регламентом
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО «РИЦ Правда»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.