Как Freedom Holding Corp. строит экосистему нового поколения

26 января 2026 года основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов выступил на заседании совета директоров компании с концептуальной речью о будущем экосистемных финтех-платформ. Он обозначил вектор развития Freedom не просто как поставщика продуктов, а полноценного участника инфраструктурного проекта цифровизации страны.
Говоря о финтех-экосистеме, важно отметить путь, который Freedom Holding прошел к сегодняшнему моменту. Freedom Finance под руководством Тимура Турлова кардинально изменил инвестиционный рынок Казахстана. С открытием офиса в Алматы в 2013 году начался стремительный рост. В частности:
Этот переход от нишевого продукта к повседневному финансовому инструменту сопровождался высокой степенью цифровизации. Приложение Tradernet упростило инвестиции, цифровые сервисы упростили доступ к банковским и страховым продуктам, а IPO стали доступны простым пользователям.
Цифровизация коснулась и самой сложной банковской услуги — ипотеки. Так, в 2025 году с помощью ИИ Freedom Bank обработал 1 млн ипотечных заявок.
Алгоритмы определяют район, год постройки, отсеивают фейки и дают оценку недвижимости. Кроме того, в 2025 году был запущен Freedom Business с ИИ-ассистентом. Он автоматизирует рутину предпринимателей: выставление счетов, штрафы, выплаты, кредиты.
Главное отличие подхода Тимура Турлова и его компании — это системность. Турлов несколько лет выстраивал экосистему как инфраструктуру, способную решать не только задачи клиентов, но и структурные вызовы на уровне страны.
В 2024 году на рынок вышел Freedom SuperApp - суперапп нового поколения. Уже через полтора года у него было 4,5 млн пользователей, а к концу 2025-го он вошел в топ-3 самых скачиваемых приложений в Казахстане.
Принцип SuperApp заключается не просто в объединении услуг, а в создании среды доверия и удержания клиента:
"Экосистема — это матрица доверия. Если всё под рукой и всё проверено — клиенту незачем идти к конкурентам. Наша задача — прийти к клиенту с тем, что ему нужно, когда нужно и куда нужно", — говорит Турлов.
Freedom Holding Corp. — это уже не просто финтех. Это структурный игрок нового поколения, создающий стандарты и формирующий культуру взаимодействия между бизнесом и пользователями.
Финансовые показатели компании только подтверждают верно выбранный курс и полезность цифровой и инфраструктурой стратегии Freedom для всей страны. По итогам прошлого года (2025 фингод с окончанием 31 марта) выручка составила $2,1 млрд (+23%), чистая прибыль $84,5 млн, активы $9,9 млрд (+19%). Первое полугодие 2026 также продемонстрировало рост показателей (апрель-сентябрь 2026 г.): совокупная выручка за шесть месяцев увеличилась до $1,06 млрд., чистая прибыль достигла $69,1 млн.
"Наше будущее — не в копировании чужих моделей. Мы строим своё: полезное обществу, понятное бизнесу, эффективное для государства", — говорит Тимур Турлов. Поэтому экосистема Freedom — уникальная локальная платформа, растущая из реалий Казахстана. И, по словам CEO Freedom, именно это делает её по-настоящему устойчивой.
Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.