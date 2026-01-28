Рекордные ставки на крах доллара: грозит ли обвал американской валюте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Массовые ставки трейдеров на падение доллара не означают, что американская валюта действительно ослабевает — ее позиции по-прежнему остаются прочными. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Ранее издание Bloomberg сообщило, что трейдеры делают рекордные с 2011 года ставки по опционам на обвал доллара США на фоне введения новых торговых тарифов.

По словам Беляева, разговоры о скором падении доллара — не более чем спекуляции, основанные на рыночных ожиданиях и эмоциональных оценках игроков. Беляев подчеркнул, что фундаментальных причин для обвала американской валюты нет: экономика США демонстрирует устойчивость, а ключевые макроэкономические показатели остаются стабильными.

"Прочность национальной валюты напрямую зависит от состояния экономики и ее позиций в мировой торговле. У Соединенных Штатов экономика достаточно устойчивая: темпы роста приближаются к 3%, инфляция держится на том же уровне. Поэтому говорить о каком-то серьезном падении доллара сейчас нет никаких оснований", — отметил финансовый аналитик.

Он добавил, что высокий государственный долг действительно представляет собой потенциальный риск, но в краткосрочной перспективе он не оказывает значимого давления на курс. По словам экономиста, американская экономика остается достаточно сбалансированной, чтобы своевременно обслуживать свои обязательства и сохранять доверие инвесторов.

"Опасность, конечно, есть — в первую очередь связанная с объемом государственного долга США, — но это не угроза ближайших месяцев. Это долгосрочный риск, который может проявиться только при серьезных сбоях в экономике. Пока же говорить о крахе или обвале доллара абсолютно бессмысленно. Для трейдеров колебания даже в пределах нескольких процентов могут казаться драматичными, но с макроэкономической точки зрения это обычные движения рынка", — подчеркнул Беляев.

Он отметил, что краткосрочные изменения на валютном рынке не оказывают влияния на фундаментальную устойчивость американской валюты. По словам экономиста, разговоры о "крахе доллара" регулярно возникают на фоне рыночных колебаний, но каждый раз оказываются необоснованными.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
