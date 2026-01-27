Урал тонет в долгах: Свердловская область обогнала Петербург по банкротствам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Число личных банкротств в одном из крупнейших регионов Урала продолжает расти, отражая общероссийские финансовые тенденции. В 2025 году жители Свердловской области заметно чаще сталкивались с процедурами реализации активов, что вывело регион в число лидеров по этому показателю.

Российские деньги
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Свердловская область в числе лидеров

По итогам 2025 года в Свердловской области количество уведомлений о судебной реализации имущества физических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось почти на 28% по сравнению с предыдущим годом. Такой рост позволил региону войти в пятёрку субъектов РФ с наибольшим числом персональных банкротств.

По абсолютным показателям область обогнала Санкт-Петербург, где было зафиксировано более 20 тысяч банкротов. В числе регионов с наибольшей концентрацией подобных процедур также оказались Краснодарский край, Московская область и Москва. Эксперты отмечают, что распределение лидеров остаётся стабильным и во многом связано с численностью населения и уровнем кредитной нагрузки.

Внесудебные процедуры и их динамика

На общероссийском уровне сохраняется интерес к внесудебным банкротствам, которые доступны гражданам бесплатно. В 2025 году их доля составила около 11% от общего числа процедур, что немного ниже аналогичного показателя 2024 года, когда она также находилась на уровне 11%.

При этом абсолютное количество внесудебных банкротств выросло почти на 23% и превысило 68 тысяч случаев. Однако динамика оказалась более сдержанной по сравнению с предыдущим годом, когда число таких процедур увеличилось сразу в 3,5 раза. Это указывает на постепенное выравнивание спроса после резкого расширения механизма.

Инициатива должников и общая картина

Большая часть судебных дел о банкротстве по-прежнему инициируется самими гражданами. По данным "Федресурса", в минувшем году более 97% процедур начались по инициативе должников, тогда как доля заявлений от кредиторов составила 2,1%, а от ФНС — лишь 0,6%.

Ситуация в Свердловской области вписывается в общенациональный контекст. В целом по стране количество судебных банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем на 31% и достигло 567 996 случаев. Это подчёркивает устойчивый характер тенденции и указывает на продолжающееся давление финансовых обязательств на домохозяйства. Об этом сообщает издание tagilcity.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
