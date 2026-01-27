Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финансовые ямы становятся нормой: как в 2026 году удержать бюджет под контролем

Экономика

Рост цен в 2026 году сделал тему личных финансов особенно чувствительной: привычные мелкие траты всё чаще превращаются в заметную нагрузку на семейный бюджет. Попытки экономить "жёстко" нередко дают обратный эффект и приводят к срывам. 

Копилка
Фото: pixabay.com by Tirelire_Avenue is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

Почему жёсткая экономия не работает

По словам Волковой, главная ошибка — попытка просто "резать расходы", отказываясь от кофе, доставок и небольших удовольствий. Такой подход создаёт внутреннее напряжение и редко бывает устойчивым. Эксперт подчёркивает, что контроль бюджета начинается не с запретов, а с понимания его структуры.

Она советует в первую очередь разделить все траты на четыре категории: базовые расходы, будущее (сбережения и инвестиции), развитие и расходы "для души". Уже это деление позволяет увидеть, где именно возникают финансовые перекосы и незаметные "дыры", в которые уходит значительная часть дохода.

Баланс категорий и ориентиры

Следующим шагом эксперт рекомендует оценить долю каждой категории в общем доходе. В качестве ориентира она называет около 60% на базовые расходы, не менее 10% — на будущее, а оставшуюся часть — на развитие и удовольствия в комфортной пропорции.

Это не жесткие правила, а способ увидеть перекосы", — отмечает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Лимиты вместо запретов

Отдельное внимание Волкова уделяет принципу лимитов. Она считает, что жёсткие ограничения почти всегда заканчиваются срывами и сравнивает их с радикальными диетами. Более устойчивый подход — заранее определить допустимую сумму на каждую категорию необязательных расходов.

"Принцип управления здесь простой: лимит исчерпан — значит, все, больше вы не тратите на эту категорию", — пояснила эксперт. Такой подход, по её мнению, дисциплинирует сильнее строгих запретов и при этом сохраняет ощущение свободы выбора.

Сбережения и скрытые утечки денег

Одной из самых распространённых ошибок Волкова называет откладывание денег по остаточному принципу. Рабочей она считает обратную схему — автоматический перевод 10-20% дохода на отдельный счёт в день его поступления, когда эти средства сразу исключаются из повседневных решений.

Эксперт также обращает внимание на подписки, сервисы и автоплатежи. Именно они, по её словам, создают ощущение, что деньги "исчезают". Регулярный аудит таких расходов, например раз в квартал, позволяет безболезненно освободить часть бюджета. Об этом сообщает Газета.Ru.

Эмоции и финансовые срывы

Финансовые проблемы, как отмечает Волкова, редко связаны с нехваткой знаний. Гораздо чаще причиной становятся эмоции: покупки "для утешения", награды за стресс и импульсивные траты на фоне усталости. В таких случаях деньги начинают выполнять психологическую, а не практическую функцию.

Эксперт подчёркивает, что финансовый учёт — это не система запретов, а инструмент ориентации. Он снижает тревожность, помогает планировать крупные решения и делает управление деньгами предсказуемым. Именно регулярные и системные действия, по её словам, формируют устойчивость бюджета в условиях роста цен.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
