Малый бизнес теряет клиентов незаметно: воронка продаж раскрывает скрытые провалы

Малый бизнес чаще всего спотыкается не на качестве продукта, а на отсутствии чётко выстроенных продаж. Даже востребованное предложение не способно обеспечить рост, если компания не понимает, как привлекать и удерживать клиентов.

Продажи как основа бизнеса

По словам основателя компании "Кухни Москвы" Татьяны Соколовой, первым шагом к созданию отдела продаж в малом бизнесе должно стать осознание его ключевой роли. Без стабильных продаж, подчеркнула эксперт, бизнес в принципе не может существовать, независимо от качества продукта или услуги.

Она отметила, что многие предприниматели делают ставку на доработку предложения, забывая о равнозначных усилиях в коммерческом блоке. В результате компания не развивается, даже если объективно превосходит конкурентов по уровню продукта.

Клиент и ценность — до воронки

До построения воронки продаж, по мнению Соколовой, необходимо чётко определить портрет реального покупателя и сформулировать ценностное предложение. Лишь после этого имеет смысл переходить к формированию целевой аудитории и проектированию самого процесса продаж.

Инструменты и фокус на целевом сегменте

Эксперт рекомендовала с самого начала вести всех клиентов в CRM-системе. По мере роста бизнеса она должна усложняться, дополняться автоматизациями и более точными процессами. При этом важно заранее определить, с каким сегментом компания действительно готова работать.

Соколова отметила, что бизнесу необходимо уметь корректно отказываться от запросов, не соответствующих позиционированию или ценовому диапазону. Также она советует рассчитывать минимально допустимую стоимость привлечения клиента и минимальный чек, устанавливая нижний порог входа, если это экономически оправдано. Об этом сообщает издание Известия.

Работа с воронкой продаж

Эффективная воронка, по словам эксперта, должна отражать реальный путь клиента. Для этого требуется проанализировать этапы взаимодействия и выявить ключевой момент, после которого большинство покупателей принимает решение о покупке. Именно на этом звене следует сосредоточить основные усилия.

Дальнейшая работа заключается в повышении конверсии на каждом этапе. При этом Соколова подчеркнула, что даже при наличии регламентов результат часто зависит от сильных менеджеров, чьи удачные приёмы и формулировки важно фиксировать и превращать в стандарты для всей команды.

Метрики и сигналы сбоя

Ключевыми показателями системы продаж эксперт назвала количество лидов, конверсию на каждом этапе воронки, а также объём проданных и фактически отгруженных заказов. Устойчивое падение конверсий она считает главным сигналом сбоя.

В таких случаях, по её словам, компании необходимо возвращаться к базовым элементам системы: пересматривать скрипты, логику общения с клиентами и структуру самой воронки продаж. Именно эта работа позволяет восстановить управляемость и создать основу для дальнейшего роста.