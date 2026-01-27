Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автовладельцы бегут из дилерских центров: гаражные СТО становятся новым стандартом
Прямое столкновение неизбежно: что останавливает силовой сценарий в Приднестровье
Диалога не вышло: Давос показал новую реальность мировой политики
Малый бизнес теряет клиентов незаметно: воронка продаж раскрывает скрытые провалы
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани
Автопарадокс в России: почему при падении спроса открываются новые автосалоны
Не музей, а витрина эпохи: вокруг Ельцин-центра разгорелся острый спор
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством

Налоговый разворот: уехавшие иноагенты массово закрывают долги перед ФНС

Экономика

Поток налоговых платежей от уехавших из России физических лиц, признанных иностранными агентами, резко вырос в начале 2026 года. Речь идёт не о разовых переводах, а о заметной и повторяющейся динамике, которая фиксируется в открытых реестрах.

налоговый вычет
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
налоговый вычет

Рост платежей и конкретные примеры

С начала года сразу несколько известных персон, покинувших Россию и внесённых в реестр иноагентов, начали активно сокращать свои налоговые задолженности. В большинстве случаев речь идёт о значительных суммах, которые ранее оставались неизменными на протяжении месяцев и даже лет.

Так, рэпер Лигалайз уменьшил долг перед ФНС с 305 тыс. рублей до 235 тыс. рублей. Бывший дипломат Александр Баунов сократил задолженность более чем в два раза — с 2,7 млн до 970 тыс. рублей. Режиссёр фильма "ДМБ" Роман Качанов выплатил почти половину долга, снизив его со 126 тыс. до 68 тыс. рублей, а фронтмен группы "Тараканы" Дмитрий Спирин уменьшил обязательства с 203 тыс. до 118 тыс. рублей.

Эти случаи не выглядят случайными. Анализ показывает, что платежи стали поступать чаще именно с начала 2026 года, что позволяет говорить о сформировавшейся тенденции, а не о совпадении.

Новые полномочия ФНС

Одной из ключевых причин такой активности может быть изменение механизма взыскания налоговых долгов. С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба получила право взыскивать задолженности по налогам, сборам и пеням в административном порядке — без обращения в суд.

Для физических лиц это означает более жёсткий и быстрый сценарий. ФНС может оперативно блокировать банковские счета, списывать средства и инициировать подключение службы судебных приставов без длительных судебных процедур. Такая модель существенно сокращает время между фиксацией долга и реальными финансовыми последствиями.

Возможные мотивы и последствия

Эксперты указывают, что для уехавших иноагентов налоговые долги становятся серьёзным ограничителем. Наличие задолженности осложняет любые юридические действия в России и фактически закрывает возможность беспрепятственного возвращения в страну.

На этом фоне погашение долгов выглядит прагматичным шагом. Даже частичное сокращение задолженности снижает риски блокировок и дополнительных санкций со стороны налоговых органов. Усиление полномочий ФНС делает стратегию "выжидания" всё менее эффективной и подталкивает должников к активным действиям. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Еда и рецепты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Красота и стиль
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Садоводство, цветоводство
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Последние материалы
На Западе удивились устойчивости поставок российской нефти в Индию
Диалога не вышло: Давос показал новую реальность мировой политики
Малый бизнес теряет клиентов незаметно: воронка продаж раскрывает скрытые провалы
Зимний макияж работает против кожи — и большинство узнаёт об этом слишком поздно
Тёплое платье стало индикатором вкуса: модели, которые собирают образ целиком
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани
Автопарадокс в России: почему при падении спроса открываются новые автосалоны
Не музей, а витрина эпохи: вокруг Ельцин-центра разгорелся острый спор
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.