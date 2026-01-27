Налоговый разворот: уехавшие иноагенты массово закрывают долги перед ФНС

Поток налоговых платежей от уехавших из России физических лиц, признанных иностранными агентами, резко вырос в начале 2026 года. Речь идёт не о разовых переводах, а о заметной и повторяющейся динамике, которая фиксируется в открытых реестрах.

Рост платежей и конкретные примеры

С начала года сразу несколько известных персон, покинувших Россию и внесённых в реестр иноагентов, начали активно сокращать свои налоговые задолженности. В большинстве случаев речь идёт о значительных суммах, которые ранее оставались неизменными на протяжении месяцев и даже лет.

Так, рэпер Лигалайз уменьшил долг перед ФНС с 305 тыс. рублей до 235 тыс. рублей. Бывший дипломат Александр Баунов сократил задолженность более чем в два раза — с 2,7 млн до 970 тыс. рублей. Режиссёр фильма "ДМБ" Роман Качанов выплатил почти половину долга, снизив его со 126 тыс. до 68 тыс. рублей, а фронтмен группы "Тараканы" Дмитрий Спирин уменьшил обязательства с 203 тыс. до 118 тыс. рублей.

Эти случаи не выглядят случайными. Анализ показывает, что платежи стали поступать чаще именно с начала 2026 года, что позволяет говорить о сформировавшейся тенденции, а не о совпадении.

Новые полномочия ФНС

Одной из ключевых причин такой активности может быть изменение механизма взыскания налоговых долгов. С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба получила право взыскивать задолженности по налогам, сборам и пеням в административном порядке — без обращения в суд.

Для физических лиц это означает более жёсткий и быстрый сценарий. ФНС может оперативно блокировать банковские счета, списывать средства и инициировать подключение службы судебных приставов без длительных судебных процедур. Такая модель существенно сокращает время между фиксацией долга и реальными финансовыми последствиями.

Возможные мотивы и последствия

Эксперты указывают, что для уехавших иноагентов налоговые долги становятся серьёзным ограничителем. Наличие задолженности осложняет любые юридические действия в России и фактически закрывает возможность беспрепятственного возвращения в страну.

На этом фоне погашение долгов выглядит прагматичным шагом. Даже частичное сокращение задолженности снижает риски блокировок и дополнительных санкций со стороны налоговых органов. Усиление полномочий ФНС делает стратегию "выжидания" всё менее эффективной и подталкивает должников к активным действиям. Об этом сообщает издание "Постньюс".