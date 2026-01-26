Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка

Рынок драгоценных металлов начал 2026 год с события, которое еще недавно казалось маловероятным даже для оптимистов. Серебро, долгое время остававшееся в тени золота, обновило абсолютный исторический максимум, преодолев психологически важную планку. Столь резкий скачок цен вновь привлек внимание инвесторов и аналитиков к роли драгметаллов в глобальной экономике.

Фото: Openverse by sprottmoney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слитки серебра

Исторический рекорд на торгах в Нью-Йорке

26 января на нью-йоркской бирже Comex стоимость серебра достигла беспрецедентных значений. По данным торгов, мартовский фьючерс на металл к 18:16 по московскому времени подорожал до $111,882 за тройскую унцию. Рост за сессию составил 10,41%, а за несколько минут до этого котировки кратковременно поднимались выше уровня $112.

Такой скачок стал продолжением сильного восходящего тренда, который сформировался на рынке драгметаллов в начале года. Еще 23 января серебро впервые преодолело рубеж $101 за унцию, прибавив почти 5% за один торговый день. Нынешнее движение оказалось более резким и показательным для участников рынка, внимательно следящих за ситуацией в экономике и бизнесе.

Почему серебро дорожает так быстро

Рекордные котировки нельзя объяснить одной причиной. Аналитики указывают на сочетание инфляционных ожиданий, высоких процентных ставок и растущего интереса к защитным активам. В условиях неопределенности инвесторы все чаще рассматривают драгметаллы как способ сохранить стоимость капитала.

Дополнительным фактором стал промышленный спрос. Серебро активно используется в электронике, энергетике и "зеленых" технологиях, включая солнечные панели. Этот структурный спрос усиливает чувствительность рынка к любым сбоям в поставках и изменениям глобального баланса.

Что означает рекорд для инвесторов

Несмотря на впечатляющие цифры, эксперты предостерегают от восприятия серебра как универсального инструмента вложений. Частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров ранее отмечал, что рост цен на золото и серебро в начале 2026 года отражает глубинные изменения в мировой финансовой системе, а не только геополитическую напряженность.

"Когда цена обновляет исторические максимумы, для инвестора ключевым становится не сам уровень, а риск резкой коррекции на фоне фиксации прибыли", — отмечает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Андреевич Волков.

Серебро и золото: разная логика движения

Хотя серебро традиционно сравнивают с золотом, динамика этих металлов различается. Золото в большей степени реагирует на монетарную политику и действия центробанков, тогда как серебро сильнее зависит от состояния промышленности и технологических отраслей. В периоды экономического роста оно может дорожать быстрее, но и снижаться способно резче, сообщает Известия.

Эта особенность делает серебро более волатильным активом и требует осторожного подхода со стороны инвесторов, особенно на фоне рекордных значений и повышенного внимания к финансовым рынкам.