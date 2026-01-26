Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов

Лондон продолжает ужесточать контроль за соблюдением антироссийских ограничений, и под санкционное давление попадают даже крупнейшие игроки национального финансового рынка. Очередной случай показал, что формальное гражданство клиента не всегда защищает банки от ответственности.
Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) 26 января объявило о наложении штрафа на Банк Шотландии за нарушение режима санкций против России. Санкции были введены в рамках действующих ограничительных мер Лондона, контроль за которыми возложен на финансовый регулятор.
Штраф наложен на британскую дочернюю компанию Lloyds Banking Group и составил £160 тыс., что эквивалентно примерно $218,6 тыс. В OFSI подчеркнули, что мера носит административный характер и связана исключительно с несоблюдением санкционного режима, а не с иными нарушениями финансового законодательства.
По данным регулятора, в феврале 2023 года банк осуществил 24 платежа на общую сумму около £77 тыс. Операции проводились с личного счёта лица, находящегося под санкциями Великобритании, что прямо запрещено действующими ограничениями.
В документах OFSI уточняется, что финансовая организация не распознала санкционный статус клиента на первоначальном этапе. Причиной стала комбинация факторов: наличие у клиента британского гражданства и использование паспорта с иной транслитерацией имени, которая не совпадала с написанием в санкционном списке.
Изначально OFSI рассматривало возможность назначения штрафа в размере £320 тыс. Однако регулятор учёл, что Lloyds Banking Group самостоятельно уведомила власти о выявленном нарушении и сотрудничала в ходе проверки.
В результате сумма взыскания была снижена вдвое. При этом британские власти отдельно напомнили, что максимальный штраф за подобные нарушения в соответствии с законодательством может достигать £1 млн, что подчеркивает жесткость подхода Лондона к контролю за соблюдением санкций. Об этом сообщает издание "Известия".
