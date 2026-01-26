Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов

Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов

Экономика

Лондон продолжает ужесточать контроль за соблюдением антироссийских ограничений, и под санкционное давление попадают даже крупнейшие игроки национального финансового рынка. Очередной случай показал, что формальное гражданство клиента не всегда защищает банки от ответственности.

Банк
Фото: Geograph Britain and Ireland by Andrew Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Банк

Решение регулятора и сумма взыскания

Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) 26 января объявило о наложении штрафа на Банк Шотландии за нарушение режима санкций против России. Санкции были введены в рамках действующих ограничительных мер Лондона, контроль за которыми возложен на финансовый регулятор.

Штраф наложен на британскую дочернюю компанию Lloyds Banking Group и составил £160 тыс., что эквивалентно примерно $218,6 тыс. В OFSI подчеркнули, что мера носит административный характер и связана исключительно с несоблюдением санкционного режима, а не с иными нарушениями финансового законодательства.

Как было допущено нарушение

По данным регулятора, в феврале 2023 года банк осуществил 24 платежа на общую сумму около £77 тыс. Операции проводились с личного счёта лица, находящегося под санкциями Великобритании, что прямо запрещено действующими ограничениями.

В документах OFSI уточняется, что финансовая организация не распознала санкционный статус клиента на первоначальном этапе. Причиной стала комбинация факторов: наличие у клиента британского гражданства и использование паспорта с иной транслитерацией имени, которая не совпадала с написанием в санкционном списке.

Смягчающие обстоятельства и возможные последствия

Изначально OFSI рассматривало возможность назначения штрафа в размере £320 тыс. Однако регулятор учёл, что Lloyds Banking Group самостоятельно уведомила власти о выявленном нарушении и сотрудничала в ходе проверки.

В результате сумма взыскания была снижена вдвое. При этом британские власти отдельно напомнили, что максимальный штраф за подобные нарушения в соответствии с законодательством может достигать £1 млн, что подчеркивает жесткость подхода Лондона к контролю за соблюдением санкций. Об этом сообщает издание "Известия".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Садоводство, цветоводство
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Садоводство, цветоводство
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Последние материалы
Стоянка превращается в ловушку: деталь, из-за которой машина не просыпается зимой
Чисто не там, где убирают, а где маркируют: в хозтоварах наводят особый порядок
Обувь тихо изменилась — и теперь именно она решает, выглядит ли образ современным
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Ленивый цветник без сорняков: яркий ковер, который живет десятилетиями без хлопот
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Кот метит не назло: поведение, за которым скрывается стресс или тревожный сигнал
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Светлая база выдаёт каждое пятно: этот цвет перестали прятать, и он не подвёл
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.