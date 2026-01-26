Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов

Лондон продолжает ужесточать контроль за соблюдением антироссийских ограничений, и под санкционное давление попадают даже крупнейшие игроки национального финансового рынка. Очередной случай показал, что формальное гражданство клиента не всегда защищает банки от ответственности.

Решение регулятора и сумма взыскания

Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) 26 января объявило о наложении штрафа на Банк Шотландии за нарушение режима санкций против России. Санкции были введены в рамках действующих ограничительных мер Лондона, контроль за которыми возложен на финансовый регулятор.

Штраф наложен на британскую дочернюю компанию Lloyds Banking Group и составил £160 тыс., что эквивалентно примерно $218,6 тыс. В OFSI подчеркнули, что мера носит административный характер и связана исключительно с несоблюдением санкционного режима, а не с иными нарушениями финансового законодательства.

Как было допущено нарушение

По данным регулятора, в феврале 2023 года банк осуществил 24 платежа на общую сумму около £77 тыс. Операции проводились с личного счёта лица, находящегося под санкциями Великобритании, что прямо запрещено действующими ограничениями.

В документах OFSI уточняется, что финансовая организация не распознала санкционный статус клиента на первоначальном этапе. Причиной стала комбинация факторов: наличие у клиента британского гражданства и использование паспорта с иной транслитерацией имени, которая не совпадала с написанием в санкционном списке.

Смягчающие обстоятельства и возможные последствия

Изначально OFSI рассматривало возможность назначения штрафа в размере £320 тыс. Однако регулятор учёл, что Lloyds Banking Group самостоятельно уведомила власти о выявленном нарушении и сотрудничала в ходе проверки.

В результате сумма взыскания была снижена вдвое. При этом британские власти отдельно напомнили, что максимальный штраф за подобные нарушения в соответствии с законодательством может достигать £1 млн, что подчеркивает жесткость подхода Лондона к контролю за соблюдением санкций. Об этом сообщает издание "Известия".