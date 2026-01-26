Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
От 10% до двукратного роста: каких прибавок ждут россияне в 2026 году
Покупка с красивыми цифрами: сможет ли новичок Зенита оправдать 20 млн
Лечение из прошлого с опасным финалом: чем вредны ингаляции над картофелем
Минус объемы без голодовки: срок, после которого питание начинает менять фигуру
Полноценный сон не дает бодрости? Эти причины мешают организму восстановиться

Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать

Экономика

Новогодние каникулы традиционно считаются временем экономии лишь на словах: фактические расходы семей снова превзошли ожидания. Несмотря на рост цен и публичные намерения тратить меньше, праздничный бюджет в итоге оказался устойчивым.

Атмосфера Нового Года
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Атмосфера Нового Года

Сколько потратили на праздник

По данным ВЦИОМ, средние траты российских семей на празднование Нового года составили 64,4 тыс. рублей. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом, несмотря на подорожание отдельных товаров и услуг. Однако он оказался заметно выше изначальных ожиданий самих россиян.

Аналитики отмечают, что фактические расходы превысили запланированные примерно на 8%. Это означает, что намерения сэкономить в очередной раз не были реализованы, а праздничные траты оказались более импульсивными, чем предполагалось на этапе подготовки.

Структура новогодних расходов

Впервые за несколько последних лет основной статьёй расходов стали развлечения. Посещение мероприятий и поездки в среднем обошлись семьям в 27,5 тыс. рублей, что вывело эту категорию на первое место. Эксперты связывают это с желанием компенсировать ограниченные возможности для досуга в предыдущие периоды.

Покупка подарков, традиционно лидировавшая в новогоднем бюджете, опустилась на вторую строчку. В среднем на презенты для близких россияне потратили 24,6 тыс. рублей. Остальные расходы пришлись на праздничный стол и сопутствующие мелкие покупки.

Планы и реальность

Как следует из исследования, расхождение между планируемыми и фактическими расходами стало устойчивой тенденцией. Даже при осознании роста цен россияне не готовы существенно сокращать праздничные траты. Новый год по-прежнему воспринимается как событие, на котором экономят в последнюю очередь.

Эксперты подчёркивают, что на структуру расходов влияет не только инфляция, но и социальные ожидания. Желание "праздновать не хуже других" и активный маркетинг в предновогодний период подталкивают к дополнительным расходам. Об этом сообщает Известия.

Самые дорогие подарки

Отдельное внимание аналитики обратили на примеры наиболее дорогих новогодних покупок. Так, самый дорогостоящий подарок был приобретён в Москве — массажное кресло стоимостью 420 тыс. рублей. Этот пример стал рекордным среди зафиксированных покупок.

В Ростовской области, в свою очередь, была отмечена крупная покупка упаковок кофе на общую сумму 390 тыс. рублей. Подобные случаи иллюстрируют, что для части россиян Новый год остаётся поводом для значительных, а иногда и нестандартных трат.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Еда и рецепты
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Последние материалы
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Кухни десятилетиями делали неправильно: что пошло не так в привычной планировке
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
От 10% до двукратного роста: каких прибавок ждут россияне в 2026 году
Гладкость есть, а густоты нет: тонкие волосы расплачиваются за популярные приёмы
Владивосток обходят сотни городов: почему туристы всё чаще выбирают именно его
Покупка с красивыми цифрами: сможет ли новичок Зенита оправдать 20 млн
Лечение из прошлого с опасным финалом: чем вредны ингаляции над картофелем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.