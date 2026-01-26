Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать

Новогодние каникулы традиционно считаются временем экономии лишь на словах: фактические расходы семей снова превзошли ожидания. Несмотря на рост цен и публичные намерения тратить меньше, праздничный бюджет в итоге оказался устойчивым.
По данным ВЦИОМ, средние траты российских семей на празднование Нового года составили 64,4 тыс. рублей. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом, несмотря на подорожание отдельных товаров и услуг. Однако он оказался заметно выше изначальных ожиданий самих россиян.
Аналитики отмечают, что фактические расходы превысили запланированные примерно на 8%. Это означает, что намерения сэкономить в очередной раз не были реализованы, а праздничные траты оказались более импульсивными, чем предполагалось на этапе подготовки.
Впервые за несколько последних лет основной статьёй расходов стали развлечения. Посещение мероприятий и поездки в среднем обошлись семьям в 27,5 тыс. рублей, что вывело эту категорию на первое место. Эксперты связывают это с желанием компенсировать ограниченные возможности для досуга в предыдущие периоды.
Покупка подарков, традиционно лидировавшая в новогоднем бюджете, опустилась на вторую строчку. В среднем на презенты для близких россияне потратили 24,6 тыс. рублей. Остальные расходы пришлись на праздничный стол и сопутствующие мелкие покупки.
Как следует из исследования, расхождение между планируемыми и фактическими расходами стало устойчивой тенденцией. Даже при осознании роста цен россияне не готовы существенно сокращать праздничные траты. Новый год по-прежнему воспринимается как событие, на котором экономят в последнюю очередь.
Эксперты подчёркивают, что на структуру расходов влияет не только инфляция, но и социальные ожидания. Желание "праздновать не хуже других" и активный маркетинг в предновогодний период подталкивают к дополнительным расходам. Об этом сообщает Известия.
Отдельное внимание аналитики обратили на примеры наиболее дорогих новогодних покупок. Так, самый дорогостоящий подарок был приобретён в Москве — массажное кресло стоимостью 420 тыс. рублей. Этот пример стал рекордным среди зафиксированных покупок.
В Ростовской области, в свою очередь, была отмечена крупная покупка упаковок кофе на общую сумму 390 тыс. рублей. Подобные случаи иллюстрируют, что для части россиян Новый год остаётся поводом для значительных, а иногда и нестандартных трат.
