Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку

Экономика

Власти намерены ужесточить требования к иностранцам, претендующим на легальный статус в России. Новые правила затронут вопросы гражданства, временного проживания и вида на жительство. Инициатива уже получила поддержку на уровне правительства и может изменить миграционную практику.

Получение гражданства
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что решили на правительственной комиссии

На заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности было одобрено предложение об отказе в российском гражданстве иностранцам, имеющим неснятую или непогашенную судимость. Аналогичные ограничения планируется распространить на разрешение на временное проживание и вид на жительство в РФ.

Речь идёт о поправках в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". В них предлагается прямо закрепить, что наличие судимости, полученной как в России, так и за её пределами, станет основанием для отказа. При этом форма вины — умышленная или неосторожная — учитываться не будет, сообщает ТАСС.

Какие документы попадут под новые правила

Согласно одобренным материалам, новые нормы будут применяться только к заявлениям, поданным после вступления закона в силу. Документы — гражданство, ВНЖ или РВП, — которые были оформлены ранее, пересматриваться не будут.

Таким образом, изменения носят не ретроспективный, а заявительный характер. Это означает, что иностранцы, уже получившие статус и имеющие судимость, не попадут под автоматическое лишение документов, что соответствует ранее обсуждаемым принципам миграционной политики России.

Дополнительные требования к мигрантам

Правительственная комиссия также поддержала инициативу о введении обязательной справки о наличии или отсутствии судимости. Ее нужно будет предоставлять в подразделения МВД при подаче заявлений на временное проживание, вид на жительство или гражданство России.

Ожидается, что такая мера упростит проверку заявителей и снизит риски предоставления миграционного статуса лицам с криминальным прошлым. Для миграционной службы это станет дополнительным инструментом контроля и фильтрации заявок.

"На практике справка о судимости становится ключевым документом, и ошибки в ее оформлении могут привести к формальному отказу даже при отсутствии реальных нарушений" — считает специалист по визовым вопросам, обозреватель Pravda. ru Юлия Морозова.

Контекст миграционной политики

Обсуждаемые изменения вписываются в общий курс на ужесточение миграционного законодательства. В последние годы власти последовательно пересматривают правила въезда, проживания и получения гражданства, делая акцент на безопасности и правопорядке.

Ранее МИД России выступил с инициативой усилить ответственность за несообщение о втором гражданстве или виде на жительство. Причем предлагалось распространить эти требования на всех граждан РФ, включая тех, кто постоянно живет за рубежом.

Сравнение статусов: РВП, ВНЖ и гражданство

Разрешение на временное проживание дает право жить и работать в России в течение ограниченного срока, но с территориальными ограничениями. Вид на жительство предоставляет более широкий набор прав, включая свободный выбор региона проживания. Гражданство, в свою очередь, открывает полный доступ к социальным гарантиям и политическим правам. Новые поправки фактически устанавливают единый фильтр по судимости для всех этих этапов.

Популярные вопросы

Кого коснутся новые ограничения?

Иностранцев с неснятой или непогашенной судимостью, подающих документы после вступления закона в силу.

Нужно ли будет подтверждать отсутствие судимости?

Да, планируется обязательное предоставление соответствующей справки в МВД.

Затронут ли изменения уже выданные документы?

Нет, ранее оформленные гражданство, ВНЖ и РВП пересматриваться не будут.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
