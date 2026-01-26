Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
От 10% до двукратного роста: каких прибавок ждут россияне в 2026 году
Покупка с красивыми цифрами: сможет ли новичок Зенита оправдать 20 млн
Лечение из прошлого с опасным финалом: чем вредны ингаляции над картофелем
Минус объемы без голодовки: срок, после которого питание начинает менять фигуру

Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ

Экономика

Дискуссия о дисциплине в российских школах вновь вышла на первый план после резонансного заявления главы СПЧ. Речь зашла о границах допустимого поведения учеников и мерах ответственности за агрессию в адрес педагогов. Тема вызвала широкий общественный отклик, поскольку затрагивает безопасность учебной среды и права всех участников процесса.

Учитель кричит на ученика
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учитель кричит на ученика

Инициатива Совета по правам человека

С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что в российских школах следует рассмотреть возможность отчисления учащихся, которые получают неудовлетворительную оценку за поведение. По его словам, речь идет не о массовом явлении, а о небольшой группе школьников, чье поведение систематически выходит за рамки допустимого.

Фадеев подчеркнул, что такие ученики способны разрушать атмосферу в коллективе и формировать негативное отношение к учителям. В результате страдают не только педагоги, но и остальные дети, которые приходят в школу за знаниями, что особенно заметно на фоне обсуждения безопасности в школах.

Когда отчисление допустимо

Глава СПЧ отдельно остановился на том, что подобная мера должна применяться исключительно в крайних случаях. Он отметил, что Совет не поддерживает жесткие санкции за мелкие проступки или разовые нарушения дисциплины.

"Позиция Совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия — нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки", — сказал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, каждое нападение на педагога должно получать принципиальную оценку, а система наказаний — быть понятной и последовательной.

Баланс между дисциплиной и правами детей

Валерий Фадеев добавил, что исключение из школы не должно становиться автоматической реакцией на незначительные проступки. Он подчеркнул важность воспитательных мер, работы с семьей и школьными психологами, прежде чем прибегать к радикальным решениям.

Обсуждение этой инициативы происходит на фоне участившихся инцидентов в образовательных учреждениях. В последние месяцы внимание общественности привлекали как чрезвычайные ситуации, так и вопросы условий обучения и психологического климата, которые уже поднимались в контексте проблем школьного образования.

"Любые дисциплинарные меры в отношении детей должны сопровождаться профессиональной психологической оценкой, иначе есть риск не решить проблему, а лишь усугубить её", — считает врач-психиатр, обозреватель Pravda. ru Мария Литвинова.

Сравнение подходов к дисциплине в школе

В российской практике можно выделить два подхода к проблеме школьного поведения. Первый ориентирован на профилактику: беседы, участие психологов, индивидуальные планы воспитательной работы. Второй предполагает жесткие меры в исключительных случаях, когда ученик представляет угрозу для окружающих. Инициатива СПЧ фактически предлагает сочетать оба подхода, оставляя отчисление крайней, но возможной мерой, сообщают РИА Новости.

Популярные вопросы

За какие нарушения могут отчислить школьника?

Речь идет о систематических и грубых нарушениях, включая агрессию и нападения на учителей.

Можно ли отчислить за мелкое нарушение?

Нет, по позиции СПЧ, мелкие проступки не должны становиться основанием для исключения.

Что делать родителям, если у ребенка проблемы с поведением?

Рекомендуется обращаться к школьному психологу и выстраивать совместную работу со школой.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Еда и рецепты
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Последние материалы
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Кухни десятилетиями делали неправильно: что пошло не так в привычной планировке
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
От 10% до двукратного роста: каких прибавок ждут россияне в 2026 году
Гладкость есть, а густоты нет: тонкие волосы расплачиваются за популярные приёмы
Владивосток обходят сотни городов: почему туристы всё чаще выбирают именно его
Покупка с красивыми цифрами: сможет ли новичок Зенита оправдать 20 млн
Лечение из прошлого с опасным финалом: чем вредны ингаляции над картофелем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.