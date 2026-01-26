Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ

Дискуссия о дисциплине в российских школах вновь вышла на первый план после резонансного заявления главы СПЧ. Речь зашла о границах допустимого поведения учеников и мерах ответственности за агрессию в адрес педагогов. Тема вызвала широкий общественный отклик, поскольку затрагивает безопасность учебной среды и права всех участников процесса.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учитель кричит на ученика

Инициатива Совета по правам человека

С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что в российских школах следует рассмотреть возможность отчисления учащихся, которые получают неудовлетворительную оценку за поведение. По его словам, речь идет не о массовом явлении, а о небольшой группе школьников, чье поведение систематически выходит за рамки допустимого.

Фадеев подчеркнул, что такие ученики способны разрушать атмосферу в коллективе и формировать негативное отношение к учителям. В результате страдают не только педагоги, но и остальные дети, которые приходят в школу за знаниями, что особенно заметно на фоне обсуждения безопасности в школах.

Когда отчисление допустимо

Глава СПЧ отдельно остановился на том, что подобная мера должна применяться исключительно в крайних случаях. Он отметил, что Совет не поддерживает жесткие санкции за мелкие проступки или разовые нарушения дисциплины.

"Позиция Совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия — нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки", — сказал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, каждое нападение на педагога должно получать принципиальную оценку, а система наказаний — быть понятной и последовательной.

Баланс между дисциплиной и правами детей

Валерий Фадеев добавил, что исключение из школы не должно становиться автоматической реакцией на незначительные проступки. Он подчеркнул важность воспитательных мер, работы с семьей и школьными психологами, прежде чем прибегать к радикальным решениям.

Обсуждение этой инициативы происходит на фоне участившихся инцидентов в образовательных учреждениях. В последние месяцы внимание общественности привлекали как чрезвычайные ситуации, так и вопросы условий обучения и психологического климата, которые уже поднимались в контексте проблем школьного образования.

"Любые дисциплинарные меры в отношении детей должны сопровождаться профессиональной психологической оценкой, иначе есть риск не решить проблему, а лишь усугубить её", — считает врач-психиатр, обозреватель Pravda. ru Мария Литвинова.

Сравнение подходов к дисциплине в школе

В российской практике можно выделить два подхода к проблеме школьного поведения. Первый ориентирован на профилактику: беседы, участие психологов, индивидуальные планы воспитательной работы. Второй предполагает жесткие меры в исключительных случаях, когда ученик представляет угрозу для окружающих. Инициатива СПЧ фактически предлагает сочетать оба подхода, оставляя отчисление крайней, но возможной мерой, сообщают РИА Новости.

Популярные вопросы

За какие нарушения могут отчислить школьника?

Речь идет о систематических и грубых нарушениях, включая агрессию и нападения на учителей.

Можно ли отчислить за мелкое нарушение?

Нет, по позиции СПЧ, мелкие проступки не должны становиться основанием для исключения.

Что делать родителям, если у ребенка проблемы с поведением?

Рекомендуется обращаться к школьному психологу и выстраивать совместную работу со школой.