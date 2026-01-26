Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ

Дискуссия о дисциплине в российских школах вновь вышла на первый план после резонансного заявления главы СПЧ. Речь зашла о границах допустимого поведения учеников и мерах ответственности за агрессию в адрес педагогов. Тема вызвала широкий общественный отклик, поскольку затрагивает безопасность учебной среды и права всех участников процесса.
С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что в российских школах следует рассмотреть возможность отчисления учащихся, которые получают неудовлетворительную оценку за поведение. По его словам, речь идет не о массовом явлении, а о небольшой группе школьников, чье поведение систематически выходит за рамки допустимого.
Фадеев подчеркнул, что такие ученики способны разрушать атмосферу в коллективе и формировать негативное отношение к учителям. В результате страдают не только педагоги, но и остальные дети, которые приходят в школу за знаниями, что особенно заметно на фоне обсуждения безопасности в школах.
Глава СПЧ отдельно остановился на том, что подобная мера должна применяться исключительно в крайних случаях. Он отметил, что Совет не поддерживает жесткие санкции за мелкие проступки или разовые нарушения дисциплины.
"Позиция Совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия — нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки", — сказал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
По его словам, каждое нападение на педагога должно получать принципиальную оценку, а система наказаний — быть понятной и последовательной.
Валерий Фадеев добавил, что исключение из школы не должно становиться автоматической реакцией на незначительные проступки. Он подчеркнул важность воспитательных мер, работы с семьей и школьными психологами, прежде чем прибегать к радикальным решениям.
Обсуждение этой инициативы происходит на фоне участившихся инцидентов в образовательных учреждениях. В последние месяцы внимание общественности привлекали как чрезвычайные ситуации, так и вопросы условий обучения и психологического климата, которые уже поднимались в контексте проблем школьного образования.
"Любые дисциплинарные меры в отношении детей должны сопровождаться профессиональной психологической оценкой, иначе есть риск не решить проблему, а лишь усугубить её", — считает врач-психиатр, обозреватель Pravda. ru Мария Литвинова.
В российской практике можно выделить два подхода к проблеме школьного поведения. Первый ориентирован на профилактику: беседы, участие психологов, индивидуальные планы воспитательной работы. Второй предполагает жесткие меры в исключительных случаях, когда ученик представляет угрозу для окружающих. Инициатива СПЧ фактически предлагает сочетать оба подхода, оставляя отчисление крайней, но возможной мерой, сообщают РИА Новости.
Речь идет о систематических и грубых нарушениях, включая агрессию и нападения на учителей.
Нет, по позиции СПЧ, мелкие проступки не должны становиться основанием для исключения.
Рекомендуется обращаться к школьному психологу и выстраивать совместную работу со школой.
