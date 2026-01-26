От 10% до двукратного роста: каких прибавок ждут россияне в 2026 году

Почти каждый второй работающий россиянин смотрит на начало 2026 года с осторожным оптимизмом. Ожидания связаны прежде всего с доходами: многие надеются, что уже в ближайшие месяцы зарплаты пойдут вверх. Такие настроения отражают не только личные планы, но и общее восприятие экономической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Что показал опрос о зарплатных ожиданиях

Аналитики сервиса "Работа.ру" провели исследование в декабре 2025 года — с 5 по 12 число. В опросе участвовали более 3,2 тысячи работающих граждан России старше 18 лет из разных регионов и сфер занятости. Почти половина респондентов — 48% — заявили, что рассчитывают на повышение зарплаты в первой половине 2026 года, то есть в период с января по июнь.

Эти ожидания говорят о том, что для значительной части сотрудников тема роста доходов остается актуальной. Повышение зарплаты воспринимается как способ компенсировать рост цен, увеличить финансовую стабильность и планировать крупные траты — от бытовых покупок до кредитов, страховки или накоплений.

"Рост ожиданий по зарплатам часто связан не только с экономикой, но и с изменением поведения работников: люди стали активнее обсуждать условия труда и фиксировать договоренности письменно" — считает юрист по трудовому праву, обозреватель Pravda. ru Максим Юрьевич Ковалёв.

На какую прибавку рассчитывают россияне

Размер возможного повышения участники опроса оценивали по-разному. Самый осторожный сценарий — рост менее чем на 10% — выбрали 15% респондентов. Еще 18% считают реальным увеличение дохода в диапазоне от 11 до 25%.

Более заметного роста — от 26 до 50% — ожидают 6% опрошенных. При этом почти каждый десятый участник исследования надеется на серьезную прибавку. В эту группу входят 4% россиян, которые ждут повышения на 51-75%, и 5% тех, кто рассчитывает на рост зарплаты более чем на 76%.

Контекст ожиданий и рынок труда

Эксперты связывают такие настроения с ситуацией на рынке труда, где в отдельных отраслях сохраняется дефицит кадров. Это касается как офисных специалистов, так и рабочих профессий, сферы услуг, IT и образования, а также направлений, которые уже сегодня входят в число самых востребованных профессий в экономике.

При этом ожидания работников не всегда совпадают с возможностями работодателей, особенно в бюджетном секторе. Ранее обсуждение вызвало высказывание чиновника Зайцева, который, комментируя зарплату учителя в 14 тысяч рублей, посоветовал "больше работать". Этот эпизод вновь привлек внимание к теме доходов и неравномерности оплаты труда в разных сферах.

Сравнение ожиданий: скромный рост и резкая прибавка

Ожидания повышения зарплаты условно можно разделить на два подхода. Первая группа — те, кто рассчитывает на умеренный рост до 25%. Чаще всего это сотрудники стабильных компаний, где индексация проходит регулярно, но без резких скачков, как это уже закладывается в корпоративных планах повышения зарплат в 2026 году.

"Резкие скачки доходов чаще всего происходят не из-за индексации, а вследствие смены роли или источника дохода, поэтому ожидания в 50% и выше — это ставка на личную стратегию, а не на рынок в целом" — считает финансовый консультант, обозреватель Pravda. ru Илья Валерьевич Кравцов.

Вторая группа — работники, надеющиеся на рост более чем на 50%. Обычно такие ожидания связаны со сменой должности, переходом в другую компанию или работой в быстрорастущих отраслях.

Популярные вопросы

Как повысить шансы на рост дохода?

Чаще всего это связано с повышением квалификации, расширением обязанностей или сменой работодателя.

Сколько в среднем ждут прибавку россияне?

Большинство рассчитывает на рост в пределах 10-25%, что считается умеренным сценарием.

Что лучше: ждать индексацию или искать новую работу?

Ответ зависит от отрасли и региона: в одних сферах индексация реальна, в других смена работы дает больший эффект.