Ленобласть удивляет надоями: коровы выходят на уровень, который считался недостижимым

Экономика

Молочный сектор Ленинградской области демонстрирует уверенный рост: после стабильного прироста поголовья и целенаправленной работы селекционеров регион достиг рекордных показателей продуктивности. Такие итоги отражают не только усилия фермеров, но и результат господдержки в рамках федеральных программ.

Прирост производства молока

По итогам прошедшего года объёмы производства молока в Ленобласти увеличились почти на 10 000 тонн — рост составил 1,5 %. В результате общий объём произведённой молочной продукции достиг 728 000 тонн. Такой показатель отмечают в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона, подчеркнув важность комплексной работы в аграрной сфере.

Увеличение производства стало возможным благодаря активной селекционной работе, направленной на повышение продуктивности коров, а также участию области в федеральной программе по геномной оценке животных. Эти меры позволили существенно улучшить качество поголовья и поднять его удойные качества.

Плодотворная селекция и федеральная программа

Средняя продуктивность коров в регионе выросла до 10 206 килограммов молока на голову в год. Вместе с тем в 11 хозяйствах Ленобласти удалось достичь ещё более впечатляющего уровня — до 13 000 килограммов на одну корову. Такие результаты соответствуют целевым показателям национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Регион получил значительную господдержку в размере 3,5 млрд рублей на реализацию этих инициатив. Средства направлялись на улучшение генетического потенциала поголовья, повышение уровня кормления и модернизацию фермерских хозяйств. Об этом сообщает издание rosbalt.ru.

Значение показателей для региона

Рост продуктивности коров стал важной составляющей увеличения объёмов производства молока в целом. Повышение удоев отражает эффективность внедрения современных технологий в животноводстве и грамотное применение научных подходов к селекции. Власти Ленобласти подчёркивают, что развитие молочного сектора остаётся одним из приоритетов аграрной политики региона.

Область планирует продолжать работу над увеличением поголовья крупного рогатого скота и дальнейшим увеличением объёмов молока. Это должно укрепить продовольственную безопасность и повысить экономическую устойчивость сельских территорий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
