Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги испаряются — буквально: Кемерово инвестирует в горячий отдых без моря
Смертельно опасный Нипах: как инфекция может попасть в Россию под видом простуды
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход

Цена списанного долга: что теряют россияне после объявления банкротства

Экономика

Банкротство в России становится все более частым явлением, но эта процедура несет для граждан серьезные риски, включая потерю имущества и ухудшение кредитной истории. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

кредит
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кредит

Ранее РБК со ссылкой на данные "Федресурса" сообщило, что общее число граждан, признанных финансово несостоятельными, превысило 2,2 миллиона человек.

По словам Колташова, рост числа банкротов связан с последствиями масштабного кредитования последних лет. Из-за легкодоступных займов и переоценки возможностей заемщиков на рынке накопился "долговой перегрев", особенно заметный в сфере недвижимости. Экономист пояснил, что рост цен на жилье во многом обеспечивался заемными средствами, из-за чего стоимость квадратного метра в крупных городах поднялась до "космического уровня" и привела к секторальному кризису, похожему на тот, что переживает сейчас Китай.

"Процедура банкротства долгое время оставалась привлекательной. Но теперь, после внесенных изменений, просто обанкротиться уже не получится. Это своего рода выпуск пара, который копился в системе из-за чрезмерного развития кредитования. За последние годы недвижимость подорожала невероятно — все это заемные деньги, и именно они подняли цену на квадратный метр до космического уровня", — отметил Колташов.

Он подчеркнул, что банкротство — процесс болезненный, но необходимый для восстановления финансовой дисциплины. Для самих граждан это часто тяжелое испытание, так как в ходе процедуры распродается имущество, кроме единственного жилья. При этом массовое банкротство стало сигналом и для кредиторов: выдавать займы всем подряд, не оценивая риски, больше нельзя.

"Банкротство — это урок и для граждан, и для кредиторов. Люди должны понимать, что долгов нужно избегать, а кредиты брать только в крайних случаях. Кредит стоит использовать, когда вы покупаете недвижимость, потому что она сама является обеспечением, или когда приобретаете то, что помогает вам зарабатывать. А вот брать в долг на развлечения — опасная игра", — подчеркнул экономист.

Колташов добавил, что нынешняя высокая ставка Центробанка подает россиянам важный сигнал — пора учиться копить. По его словам, без этого навыка человек обречен на долговую зависимость и риск финансового краха. Экономист также напомнил, что банкротство — не способ "списать" долги без последствий, а тяжелая процедура, после которой кредитная история гражданина серьезно ухудшается.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Садоводство, цветоводство
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Садоводство, цветоводство
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
ГАЗ выпускал их тысячами, но о них молчали: тайная история спецавтомобилей СССР Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Последние материалы
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Цена списанного долга: что теряют россияне после объявления банкротства
Деньги испаряются — буквально: Кемерово инвестирует в горячий отдых без моря
Смертельно опасный Нипах: как инфекция может попасть в Россию под видом простуды
Тайна, что цепляет с первого взгляда: образ в гробнице ставит под сомнение прошлое
Для этого пирога не нужно выбирать начинку: секрет теста, который сочетает три вкуса
Сад ещё спит, а вы его тормозите: зимний приём крадёт весеннее цветение
На Западе прогнозируют появление платёжной системы БРИКС уже в этом году
Когда человек перестаёт бояться: древний приговор Макария Египетского нашей эпохе
Минус 20 — и крем больше не работает: удар мороза возьмёт на себя многослойный уход
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.