Цена списанного долга: что теряют россияне после объявления банкротства

Банкротство в России становится все более частым явлением, но эта процедура несет для граждан серьезные риски, включая потерю имущества и ухудшение кредитной истории. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Ранее РБК со ссылкой на данные "Федресурса" сообщило, что общее число граждан, признанных финансово несостоятельными, превысило 2,2 миллиона человек.

По словам Колташова, рост числа банкротов связан с последствиями масштабного кредитования последних лет. Из-за легкодоступных займов и переоценки возможностей заемщиков на рынке накопился "долговой перегрев", особенно заметный в сфере недвижимости. Экономист пояснил, что рост цен на жилье во многом обеспечивался заемными средствами, из-за чего стоимость квадратного метра в крупных городах поднялась до "космического уровня" и привела к секторальному кризису, похожему на тот, что переживает сейчас Китай.

"Процедура банкротства долгое время оставалась привлекательной. Но теперь, после внесенных изменений, просто обанкротиться уже не получится. Это своего рода выпуск пара, который копился в системе из-за чрезмерного развития кредитования. За последние годы недвижимость подорожала невероятно — все это заемные деньги, и именно они подняли цену на квадратный метр до космического уровня", — отметил Колташов.

Он подчеркнул, что банкротство — процесс болезненный, но необходимый для восстановления финансовой дисциплины. Для самих граждан это часто тяжелое испытание, так как в ходе процедуры распродается имущество, кроме единственного жилья. При этом массовое банкротство стало сигналом и для кредиторов: выдавать займы всем подряд, не оценивая риски, больше нельзя.

"Банкротство — это урок и для граждан, и для кредиторов. Люди должны понимать, что долгов нужно избегать, а кредиты брать только в крайних случаях. Кредит стоит использовать, когда вы покупаете недвижимость, потому что она сама является обеспечением, или когда приобретаете то, что помогает вам зарабатывать. А вот брать в долг на развлечения — опасная игра", — подчеркнул экономист.

Колташов добавил, что нынешняя высокая ставка Центробанка подает россиянам важный сигнал — пора учиться копить. По его словам, без этого навыка человек обречен на долговую зависимость и риск финансового краха. Экономист также напомнил, что банкротство — не способ "списать" долги без последствий, а тяжелая процедура, после которой кредитная история гражданина серьезно ухудшается.