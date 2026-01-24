Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Соединённые Штаты за последние годы всё чаще разрывают отношения с международными организациями, выходя из соглашений и альянсов, которые десятилетиями считались опорой глобального порядка. Эти решения сопровождаются не только политическими заявлениями, но и серьёзными финансовыми последствиями для самих структур. На фоне второго президентского срока Дональда Трампа такая линия превратилась в устойчивую практику.

конгресс сша
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
конгресс сша

ВОЗ: разрыв на фоне пандемии и долгов

Отношения США и Всемирной организации здравоохранения начали стремительно ухудшаться ещё во время первого президентского срока Дональда Трампа, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. Белый дом тогда публично обвинил ВОЗ в неэффективной реакции на кризис и политической ангажированности.

В январе 2025 года США, остававшиеся крупнейшим донором организации, официально объявили о выходе из ВОЗ. К этому моменту за Вашингтоном числилась задолженность по обязательным взносам, превышавшая 200 млн долларов. Позже стало известно, что общий долг достиг 260 млн долларов, и он так и не был погашен.

В указе о выходе Дональд Трамп подчеркнул, что американские выплаты "несправедливо велики" по сравнению с взносами других стран. В администрации указывали, что Китай с населением в четыре раза больше американского платит почти на 90% меньше. Во ВОЗ, в свою очередь, заявили, что уход США без урегулирования обязательств создаёт серьёзные риски для финансирования программ глобального здравоохранения.

"Эти средства уже были заложены в бюджеты программ по борьбе с инфекционными заболеваниями и реагированию на чрезвычайные ситуации", — отмечал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, подчёркивая, что их отсутствие осложняет долгосрочное планирование.

Парижское соглашение: климат без США

Климатическая повестка стала ещё одной точкой конфликта между Вашингтоном и международным сообществом. 21 января 2026 года США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году. Юридически выход вступит в силу через год — 21 января 2027 года, как того требует статья 28 соглашения.

Документ был направлен на сдерживание роста глобальной температуры и предусматривал финансовую поддержку климатических проектов в развивающихся странах. Дональд Трамп на протяжении обоих президентских сроков называл соглашение экономически невыгодным для США и фактически остановил участие страны в его финансовых механизмах.

По данным Зелёного климатического фонда, Соединённые Штаты не выполнили обязательства примерно на 2 млрд долларов. Эксперты подчёркивают, что формальный выход из соглашения — процесс длительный и не может быть реализован простым указом, однако фактическое прекращение финансирования уже оказывает влияние на климатические программы.

ЮНЕСКО: крупнейший должник вне системы

Аналогичный сценарий разыгрался и в отношениях США с ЮНЕСКО. В июле 2025 года администрация Дональда Трампа объявила о выходе из организации, сославшись на её "политизированность" и антиизраильскую позицию.

К моменту выхода США оставались крупнейшим должником ЮНЕСКО: накопленная задолженность превышала 500 млн долларов. Фактический отказ от участия означал, что вопрос возврата этих средств снят с повестки.

В самой организации подчёркивали, что неуплата американских взносов вынуждает сокращать программы в сфере образования, науки и культуры. При этом это был не первый подобный шаг: ранее США уже приостанавливали участие в ЮНЕСКО в 1984 и 2017 годах на фоне политических разногласий.

СПЧ ООН и БАПОР: политика вместо многосторонности

5 февраля 2025 года Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека, а также о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

В администрации заявляли, что ряд структур ООН "отошёл от своей первоначальной миссии" и действует вопреки интересам США и их союзников. Это решение вызвало критику со стороны экспертов и правозащитников.

"Отказ Вашингтона от участия подрывает глобальные усилия в сфере прав человека и снижает эффективность международных программ", — отмечал директор Центра бизнеса и прав человека Нью-Йоркского университета Майкл Познер.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли ранее также заявляла, что Совет по правам человека стал площадкой для политических атак и прикрытием для государств-нарушителей.

СВПД: выход из ядерной сделки с Ираном

Ещё одним знаковым шагом стал выход США в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В Вашингтоне утверждали, что соглашение не ограничивает ракетные разработки Ирана и не влияет на его региональную политику.

Хотя СВПД не был международной организацией, отказ США от участия ослабил механизмы контроля и привёл к сокращению финансирования мониторинговых программ, в том числе по линии МАГАТЭ.

По словам экспертов, администрация Трампа стремилась заменить многосторонний дипломатический формат односторонней и силовой стратегией давления, рассчитывая на внутреннюю дестабилизацию Ирана, которая так и не произошла.

Накопленные долги и новые выходы

Если суммировать прямые долги и невыполненные обязательства США после решений о выходе из международных структур в оба президентских срока Дональда Трампа, общая сумма превышает 5 млрд долларов. Только по линии ООН речь идёт примерно о 4 млрд, ещё сотни миллионов приходятся на ВОЗ и ЮНЕСКО.

8 января 2026 года Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США сразу из 66 международных организаций. Среди них — структуры ООН, научные и правовые комиссии, а также соглашения в сфере энергетики и климата.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал эти организации "антиамериканскими, бесполезными или чрезмерно затратными" и заявил о намерении продолжить пересмотр международных обязательств страны. По оценкам экспертов, в перспективе США могут выйти ещё из 20-30 организаций, включая МОТ, ФАО, ПРООН, МАГАТЭ и ВТО.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
