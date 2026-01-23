Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают

Рынок труда в России сегодня выглядит парадоксально: официальная безработица держится на минимальных значениях, но тревога среди работников только усиливается. По данным опросов, две трети россиян всерьёз опасаются остаться без источника дохода, даже несмотря на заявления бизнеса о кадровом дефиците. Эксперты уверены — эти страхи нельзя списывать на эмоции.

Почему люди боятся увольнений при низкой безработице

По словам Татьяны Кожевниковой, страх потерять работу характерен сразу для двух разных групп сотрудников. Первая — это люди, занятые в активно развивающихся секторах экономики. Речь идёт об оборонной промышленности, IT, маркетплейсах и смежных направлениях, где сегодня предлагаются высокие зарплаты и привлекательные условия. Эти специалисты понимают: найти аналогичное место с таким же уровнем дохода будет крайне непросто, поэтому любое сокращение воспринимается как серьёзный риск.

Вторая группа — представители профессий, которые постепенно теряют актуальность из-за технологического прогресса. Классический пример — кассиры в супермаркетах. Терминалы самообслуживания уже заменили целые смены сотрудников, и теперь в торговом зале зачастую достаточно одного человека для помощи покупателям. В случае сокращения вернуться в профессию становится почти невозможно, поскольку спрос на неё продолжает падать.

Кадровый дефицит есть, но не для всех

На фоне разговоров о нехватке работников возникает логичный вопрос: почему тогда так сложно найти работу выпускникам вузов и людям без большого опыта? Эксперт объясняет, что дефицит касается прежде всего квалифицированных специалистов. Искусственный интеллект и автоматизация "вымыли" множество простых должностей, на которые раньше брали людей без серьёзной подготовки.

Это же стало причиной снижения спроса на младших специалистов. Компании всё чаще отказываются от "джунов", предпочитая нанимать готовых профессионалов или сотрудников уровня senior. Даже в таких сферах, как дизайн, произошли изменения: базовые задачи теперь можно выполнить самостоятельно с помощью программ, не привлекая отдельного специалиста.

Почему безработица не растёт

Несмотря на структурные изменения, статистика безработицы остаётся благополучной. Причин несколько. Многие люди переходят с классической занятости на другие форматы. Кто-то становится самозанятым, кто-то работает по договорам оказания услуг, а кто-то вообще уходит в неформальный сектор.

По оценкам, в России насчитывается около 15 миллионов самозанятых и ещё порядка 9 миллионов человек, занятых "в серую". Для компаний это способ снизить издержки, а для работников — сохранить доход, пусть и ценой потери части социальных гарантий. Формально такие люди не считаются безработными и не попадают в официальную статистику.

Часть высвобожденных сотрудников уходит в курьерские службы, такси или открывает пункты выдачи заказов маркетплейсов. Это позволяет оставаться экономически активными, даже если профессия, в которой они работали раньше, больше не востребована.

Какие пути выбирают работники

Помимо самозанятости и микропредпринимательства, существуют и другие варианты адаптации. Некоторые переходят в гиг-экономику, выполняя заказы через цифровые платформы. Другие находят работу по своей специальности в другом регионе или компании — опытные кадры по-прежнему нужны, а изменения на рынке происходят постепенно.

Отдельное направление — профессиональная переподготовка. Бесплатно переучиться могут люди до 35 лет и старше 50 лет, женщины в декрете, родители дошкольников, официально зарегистрированные безработные и сотрудники, находящиеся под угрозой увольнения. Кроме того, многие компании готовы обучать персонал под свои задачи. Например, в колл-центрах значительную часть работы выполняют роботы, но сложные случаи всё ещё требуют участия человека.

Профессии под угрозой исчезновения

Эксперт выделяет несколько массовых профессий, которые уже в ближайшие годы могут столкнуться с серьёзным сокращением. Билетёры в кинотеатрах практически исчезли, уступив место автоматам. Охранников постепенно заменяют системы распознавания лиц и электронные пропуска. В перспективе беспилотный транспорт способен вытеснить водителей.

Именно эти три категории — кассиры, охранники и водители — считаются наиболее уязвимыми. Потеря рабочих мест в этих сферах может затронуть миллионы людей, особенно мужчин трудоспособного возраста, сообщает aif.ru.

Вахта как альтернатива офису

Идея сменить профессию и уехать на вахту на Север сегодня выглядит куда более реалистичной, чем кажется. По словам Кожевниковой, требования к таким работникам зачастую невысоки: достаточно базовых навыков и готовности учиться на месте. Современные вахтовые городки по уровню комфорта сравнимы с хорошими отелями, а график "месяц работы — месяц отдыха" даёт ощущение свободы.

Зарплаты позволяют не только покрывать повседневные расходы, но и активно путешествовать в свободное время. Для многих именно такой формат становится привлекательной альтернативой классической занятости.

На кого стоит переучиваться взрослым людям

Наиболее перспективными остаются технические профессии. С ростом числа роботов и автоматизированных систем возрастает спрос на техников по их обслуживанию и ремонту. Такая работа не требует глубокой инженерной подготовки и доступна широкому кругу людей.

Востребованы также специалисты по работе с данными для искусственного интеллекта, администраторы баз данных и сотрудники служб технической поддержки. Многие крупные компании готовы обучать людей "с нуля" и предлагают удалённый формат работы, что открывает возможности для жителей любых регионов при наличии стабильного интернета.

Какие профессии исчезнут быстрее всего?

В первую очередь — кассиры, охранники и водители из-за автоматизации и ИИ.

Есть ли смысл переучиваться после 40-50 лет?

Да, многие программы ориентированы именно на этот возраст и дают реальные шансы на трудоустройство.

Какой доход можно ожидать после переквалификации?

Во многих технических и цифровых сферах зарплаты находятся в диапазоне 80-100 тысяч рублей в месяц.

