Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС
Опыт против дерзости: дуэль Шнайдер и Свитолиной может пойти не по плану
Чудо света вернулось из тьмы: утерянный символ античности более 1600 лет назад найден
Существо из вечной темноты вышло к берегу: необычная рыба напугала рыбаков Хабаровья
Замена водительских прав по-новому: что изменилось и сколько это стоит в 2026 году
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются

Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий

Экономика

Энергетический диалог между Россией и Европой может получить неожиданное продолжение на фоне нарастающих противоречий внутри западного блока. Москва дала понять, что техническая и коммерческая возможность возврата к масштабным поставкам газа и нефти в ЕС по-прежнему существует. Вопрос, однако, упирается не только в экономику, но и в политические условия.

Энергетическая инфраструктура
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Энергетическая инфраструктура

Сигнал из Москвы на фоне энергетического кризиса

В российском Министерстве энергетики заявили, что страна теоретически готова перезапустить экспорт нефти и природного газа в Европу по традиционным маршрутам. Речь идёт о поставках, которые были заморожены или резко сокращены после введения антироссийских санкций и пересмотра энергетической политики ЕС. Ведомство подчёркивает: при наличии интереса со стороны европейских контрагентов и при смягчении санкционного режима такие поставки могут быть возобновлены.

Эти заявления прозвучали на фоне того, что Европа продолжает расплачиваться за так называемый "энергетический детокс". Отказ от российских энергоносителей привёл к росту цен, увеличению зависимости от сжиженного природного газа и усложнению баланса на внутреннем рынке ЕС. Дополнительное напряжение создают и торгово-политические разногласия между Европой и США, которые всё чаще затрагивают энергетическую сферу.

Инфраструктура под вопросом: Nord Stream и другие маршруты

Отдельное внимание в Министерстве энергетики уделили состоянию экспортной инфраструктуры. Для возвращения к докризисным объёмам поставок газа в Европу потребуется восстановление и повторный ввод в эксплуатацию ключевых объектов, включая газопроводы Nord Stream. Эти магистрали, напомнили в ведомстве, пострадали в результате диверсий и на данный момент не функционируют.

Восстановление такой инфраструктуры — сложный и затратный процесс, который невозможен без политических решений и международных договорённостей. Кроме того, остаётся открытым вопрос гарантий безопасности для энергетических объектов, учитывая опыт последних лет.

Критика европейского курса и роль США

Генеральный директор независимого аналитического центра NAANS-Media Тамара Сафонова считает, что нынешняя энергетическая стратегия Евросоюза изначально не учитывала долгосрочные риски. По её словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подписывая в 2025 году соглашение с президентом США Дональдом Трампом о закупках американских энергоносителей, недооценила возможные последствия для европейской экономики.

"Многие бывшие союзники США могут использовать двойные стандарты американского руководства как повод для пересмотра своей торговой политики и энергетического партнёрства", — отмечает Тамара Сафонова.

По её оценке, подобные шаги способны дестабилизировать механизм формирования мировых цен на нефть и газ, сделав его более уязвимым к политическим колебаниям.

Возможные сценарии возврата российского газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не исключает, что экспорт российского газа в Европу может частично восстановиться даже без полного возврата к прежней модели сотрудничества. Одним из сценариев он называет возобновление транзита через территорию Украины, если тарифные и торговые конфликты между ЕС и США будут усиливаться.

По мнению эксперта, в условиях роста цен на энергоносители и ограниченных альтернатив Европа может вновь начать рассматривать российский газ как фактор стабилизации рынка. Однако такой сценарий потребует сложных переговоров и компромиссов с обеих сторон.

Осторожный реализм вместо иллюзий

При этом в России звучат и более сдержанные оценки. Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подчёркивает, что говорить о полноценном восстановлении энергетического партнёрства между ЕС и Россией пока преждевременно.

"Мы надеемся, что со временем возобладает более прагматичный подход, поскольку закупки топлива за океаном и импорт нефтепродуктов из третьих стран — это экономическая близорукость и эволюционный тупик для Европейского союза", — заявил он.

По его словам, текущая модель энергетического обеспечения ЕС обходится европейской экономике слишком дорого и снижает её конкурентоспособность.

Популярные вопросы о возможном возврате российских энергоносителей

Может ли Европа быстро возобновить импорт газа из России?

Технически это возможно, но требует восстановления инфраструктуры и политических решений.

Станут ли цены на энергию ниже при возвращении российских поставок?

Потенциально да, особенно при долгосрочных контрактах и стабильных объёмах.

Что мешает немедленному возобновлению сотрудничества?

Санкции, политические разногласия и отсутствие гарантий безопасности для инфраструктуры.

Москва даёт понять, что дверь для энергетического диалога с Европой остаётся приоткрытой. Однако цена этого возвращения измеряется не только экономическими показателями, но и серьёзными политическими решениями, на которые ЕС пока не готов пойти.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт
Еда и рецепты
Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Земля долго жила в парнике: океан скрывал механизм, который менял климат планеты
Утюжок отправляют в отставку: в 2026 году из подполья выходит то, что долго прятали
Протест как прикрытие операции: что в Иране оказалось важнее лозунгов и митингов
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС
Побег или прозрение: как жизнь Антония Великого стала вызовом всему привычному миру
Опыт против дерзости: дуэль Шнайдер и Свитолиной может пойти не по плану
Переговоры без иллюзий и реверансов: чем опасен для Киева разговор на языке военных
Лобовое стекло превращается в каток за ночь: вечерний приём ломает сценарий мороза
Чудо света вернулось из тьмы: утерянный символ античности более 1600 лет назад найден
Проверка, которую откладывают зря: что важно знать о здоровье молочных желез
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.