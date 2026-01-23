Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС

Япония вновь столкнулась с трудностями при возвращении атомной энергетики в национальный энергобаланс. Крупнейшая в мире по установленной мощности атомная электростанция "Касивадзаки-Карива" была остановлена всего через несколько часов после перезапуска одного из реакторов. Инцидент произошёл на фоне продолжающихся общественных споров о безопасности ядерной генерации в стране.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомная станция

Аварийная пауза после долгого ожидания

Оператор станции Tokyo Electric Power Company (Tepco) подтвердил, что работа атомной электростанции "Касивадзаки-Карива", расположенной на побережье Японского моря к северо-западу от Токио, была приостановлена вскоре после возобновления эксплуатации реактора № 6. По словам представителя компании Такаси Кобаяси, во время процедуры запуска сработала система сигнализации, что и стало причиной экстренной остановки.

При этом в Tepco подчёркивают, что сам реактор оставался в стабильном состоянии, а угрозы утечки радиации за пределы объекта зафиксировано не было.

"Ситуация стабильна, радиоактивного воздействия на окружающую среду не выявлено", — заявил представитель Tokyo Electric Power Company Такаси Кобаяси.

Первый запуск после катастрофы на "Фукусиме"

Реактор № 6 стал первым на станции, который был перезапущен после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Изначально его планировали ввести в строй во вторник, однако запуск пришлось перенести на сутки из-за неисправности в системе сигнализации. Несмотря на устранение проблемы, уже в среду во время повторной попытки запуска вновь возникла нештатная ситуация.

Коммерческая эксплуатация реактора должна была начаться в следующем месяце, однако теперь сроки остаются неопределёнными. В компании сообщили, что специалисты продолжают расследование причин срабатывания тревожной системы и пока не называют дату нового запуска.

Тень "Фукусимы" над атомной отраслью

После землетрясения магнитудой 9 баллов и последовавшего цунами в 2011 году Япония закрыла все 54 действовавших на тот момент ядерных реактора. Авария на "Фукусиме" стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории атомной энергетики и привела к масштабному выбросу радиоактивных веществ.

Более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Значительная часть эвакуированных так и не вернулась, несмотря на заявления властей о восстановлении безопасности в регионе. Этот опыт до сих пор определяет отношение японского общества к атомной энергии и сопровождает каждый новый запуск реакторов волной критики и протестов, сообщает BBC.

Будущее станции и сокращение мощностей

АЭС "Касивадзаки-Карива" обладает самой большой установленной мощностью в мире, однако вернуть её к прежним показателям в ближайшие годы не удастся. По текущим планам, реактор № 7 может быть запущен не раньше 2030 года, а остальные пять энергоблоков рассматриваются как кандидаты на окончательный вывод из эксплуатации.

Это означает, что даже при успешном возобновлении работы двух реакторов станция будет функционировать лишь на части своего прежнего потенциала. Такой сценарий отражает более осторожный подход Японии к атомной энергетике после 2011 года.

Протесты и опасения местных жителей

Решение о перезапуске реактора № 6 было принято, несмотря на сопротивление со стороны местных сообществ. Жители префектуры Ниигата неоднократно выражали обеспокоенность уровнем безопасности станции и готовностью оператора к чрезвычайным ситуациям.

На прошлой неделе у штаб-квартиры Tepco прошла акция протеста с участием местных активистов, а в декабре сотни человек собрались у здания администрации префектуры. Протестующие требуют более жёсткого контроля, прозрачности в вопросах безопасности и учёта рисков для населения.

Роль атомной энергетики в энергобалансе Японии

До аварии на "Фукусиме" атомная энергетика обеспечивала около 30 % всей выработки электроэнергии в Японии. В долгосрочных планах правительства этот показатель предполагалось увеличить до 50 % к 2030 году, однако катастрофа радикально изменила стратегию развития отрасли.

Тем не менее в условиях роста цен на энергоносители и курса на снижение выбросов углекислого газа атомная генерация вновь рассматривается как один из ключевых инструментов достижения углеродной нейтральности к 2050 году. С 2015 года Япония уже возобновила работу 15 из 33 пригодных к эксплуатации реакторов.

Сравнение атомной энергетики до и после 2011 года

До аварии на "Фукусиме" ядерная энергетика воспринималась как стабильный и относительно недорогой источник электроэнергии. После 2011 года приоритеты сместились в сторону безопасности, диверсификации источников и развития возобновляемых технологий.

Современные атомные станции в Японии работают по значительно более строгим стандартам, однако каждое техническое отклонение, даже не представляющее реальной угрозы, вызывает резонанс и усиливает общественное недоверие.

Популярные вопросы об атомной энергетике в Японии

Почему Япония снова запускает атомные реакторы?

Страна стремится сократить выбросы CO₂, снизить зависимость от импорта топлива и обеспечить стабильность энергоснабжения.

Насколько безопасны современные японские АЭС?

После 2011 года требования к безопасности были значительно ужесточены, однако абсолютной гарантии отсутствия рисков не существует.

Сколько реакторов сейчас работает в стране?

С 2015 года Япония возобновила эксплуатацию 15 из 33 действующих реакторов, пригодных к перезапуску.