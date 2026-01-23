Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году

В 2026 году российский рынок может впервые за долгое время столкнуться не просто с замедлением роста цен, а с локальным снижением стоимости отдельных категорий товаров. Речь не идёт о масштабной дефляции, однако в ряде сегментов у покупателей появится пространство для более выгодных покупок.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скидка

Импортные товары и роль курса рубля

По словам финансового аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, первыми кандидатами на удешевление станут импортные товары широкого потребления, прежде всего бытовая техника. Здесь ключевым фактором остаётся валютный курс: при более крепком рубле у импортеров появляется возможность пересматривать ценники вниз.

"Здесь ключевую роль играет валютный фактор. Если рубль в 2026 году окажется крепче, чем закладывают осторожные сценарии, импортеры получат пространство для пересмотра цен вниз, особенно в сегментах с высокой оборачиваемостью", — считает финансовый аналитик Владимир Чернов.

Массовый сегмент одежды и товаров для дома

Вторая зона потенциального снижения цен — одежда, обувь, товары для дома и часть косметики в массовом сегменте. Эти категории отличаются высокой конкуренцией и чувствительностью к поведению потребителей, которые при неопределённости предпочитают откладывать покупки.

По мнению аналитика, в таких сегментах цена часто корректируется не из-за резкого падения себестоимости, а за счёт сокращения маржи. Бизнесу выгоднее продать товар дешевле, чем хранить его до следующего сезона, особенно при замедляющейся инфляции и осторожном спросе.

Вторичный рынок жилья без "обвала"

Снижение цен возможно и на вторичном рынке недвижимости, но лишь в отдельных регионах и по типовым объектам. Речь идёт о "мягком сползании" цен там, где перегрев был наиболее заметен, а покупательская способность отстаёт от ожиданий продавцов.

Сезонные продукты и устойчивость услуг

Отдельные продукты питания с выраженной сезонностью также могут временно дешеветь. Аналитик ожидает краткосрочные эпизоды снижения цен на овощи, фрукты, сахар, яйца и курицу при избытке предложения, однако в масштабе года этот эффект будет нивелироваться ростом издержек.

При этом услуги и сферы, завязанные на тарифы и оплату труда, по мнению эксперта, к снижению не склонны. Даже при инфляции на уровне 4-5% они, скорее всего, продолжат дорожать, пусть и более медленными темпами. Об этом сообщает Газета. Ru.