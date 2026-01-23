Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются
После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка
Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль
Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком
Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха
Денег хватает впритык: россияне всё чаще живут без финансового запаса
Цифровой шпаргалке открыли двери: нейросети незаметно захватили аудитории вузов

Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году

Экономика

В 2026 году российский рынок может впервые за долгое время столкнуться не просто с замедлением роста цен, а с локальным снижением стоимости отдельных категорий товаров. Речь не идёт о масштабной дефляции, однако в ряде сегментов у покупателей появится пространство для более выгодных покупок.

Скидка
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скидка

Импортные товары и роль курса рубля

По словам финансового аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, первыми кандидатами на удешевление станут импортные товары широкого потребления, прежде всего бытовая техника. Здесь ключевым фактором остаётся валютный курс: при более крепком рубле у импортеров появляется возможность пересматривать ценники вниз.

"Здесь ключевую роль играет валютный фактор. Если рубль в 2026 году окажется крепче, чем закладывают осторожные сценарии, импортеры получат пространство для пересмотра цен вниз, особенно в сегментах с высокой оборачиваемостью", — считает финансовый аналитик Владимир Чернов.

Массовый сегмент одежды и товаров для дома

Вторая зона потенциального снижения цен — одежда, обувь, товары для дома и часть косметики в массовом сегменте. Эти категории отличаются высокой конкуренцией и чувствительностью к поведению потребителей, которые при неопределённости предпочитают откладывать покупки.

По мнению аналитика, в таких сегментах цена часто корректируется не из-за резкого падения себестоимости, а за счёт сокращения маржи. Бизнесу выгоднее продать товар дешевле, чем хранить его до следующего сезона, особенно при замедляющейся инфляции и осторожном спросе.

Вторичный рынок жилья без "обвала"

Снижение цен возможно и на вторичном рынке недвижимости, но лишь в отдельных регионах и по типовым объектам. Речь идёт о "мягком сползании" цен там, где перегрев был наиболее заметен, а покупательская способность отстаёт от ожиданий продавцов.

Сезонные продукты и устойчивость услуг

Отдельные продукты питания с выраженной сезонностью также могут временно дешеветь. Аналитик ожидает краткосрочные эпизоды снижения цен на овощи, фрукты, сахар, яйца и курицу при избытке предложения, однако в масштабе года этот эффект будет нивелироваться ростом издержек.

При этом услуги и сферы, завязанные на тарифы и оплату труда, по мнению эксперта, к снижению не склонны. Даже при инфляции на уровне 4-5% они, скорее всего, продолжат дорожать, пусть и более медленными темпами. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Драгметаллы рекордно дорожают: к золоту и серебру присоединилась платина
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются
После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка
Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль
Сон становится глубже без таблеток и гаджетов, когда в постели есть простой предмет
Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году
Мех добавляет лишние килограммы: три ошибки, которые совершают почти все
Цветение без пауз и лишнего полива: цветок, который цветёт месяцами и не капризничает
Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком
Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.