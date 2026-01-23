Денег хватает впритык: россияне всё чаще живут без финансового запаса

Финансовые привычки россиян за последний год заметно изменились: расходы стали более взвешенными, а приоритеты — прагматичными. При этом для значительной части граждан ощущение нехватки денег усилилось, хотя массового отказа от привычного уровня жизни не произошло.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пара смотрит в кошелек

Как россияне оценивают своё финансовое положение

Согласно данным исследования, более половины опрошенных — 54% — живут по принципу "хватает на необходимое, но без запаса". Каждый третий респондент признался, что денег ему стало не хватать больше, чем год назад. Однако ситуация не выглядит критической: почти половина участников опроса всё же могут позволить себе необязательные траты.

Так, 46% сообщили, что время от времени не ограничивают себя в расходах, а 9% заявили, что практически не ощущают финансовых ограничений. Эти цифры указывают на умеренное давление на бюджеты домохозяйств, а не на резкое ухудшение уровня жизни.

На что уходит большая часть доходов

Структура расходов остаётся относительно стабильной. На первом месте по объёму трат по-прежнему находятся продукты питания — их назвали основной статьёй расходов 40% респондентов. Далее следуют коммунальные платежи, на которые указывают 34% опрошенных.

Развлечения удерживаются в тройке лидеров: 24% относят их к ключевым затратам. В пятёрку регулярных расходов также вошли покупка одежды и обуви (23%) и оплата медицинских услуг (22%), что отражает стремление сохранять базовый комфорт.

Экономия и возможности для накоплений

Половине опрошенных удаётся экономить за счёт сокращения отдельных статей расходов не более 10 тыс. рублей в месяц. Каждый восьмой откладывает 10-15 тыс. рублей, около четверти — 15-20 тыс. рублей, а 11% сообщили о сбережениях свыше 20 тыс. рублей.

При этом у почти трети россиян — 30,1% — не получается копить вовсе. Это подчёркивает, что даже при рациональном подходе к бюджету возможности для формирования финансовой подушки остаются ограниченными.

От чего отказываются в первую очередь

На базовых потребностях — еде, ЖКХ и обязательных платежах — большинство россиян стараются не экономить. Сокращение расходов затрагивает прежде всего развлечения: отдых и путешествия урезают 44%, походы в кафе и кино — 33%.

Также откладываются крупные траты: ремонт жилья (39%) и покупка автомобиля (19%). Такой выбор говорит о стремлении сохранить текущий уровень жизни за счёт отказа от масштабных и необязательных проектов.

Финансовые привычки и самоконтроль

Почти треть респондентов признают наличие привычек, мешающих экономить. Чаще всего это заказы доставки еды и кофе навынос (45%), необдуманные подписки на сервисы (42%) и отказ от экономии в отпуске или на праздниках (21%).

В то же время формируются и защитные стратегии: треть россиян стараются избегать импульсивных покупок, 31% сравнивают цены и покупают товары по скидкам, а 29% ищут наиболее выгодные предложения онлайн. Об этом сообщает издание Газета. Ru.