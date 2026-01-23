Резервы России резко прибавили: за неделю в копилку пришли $16,6 млрд

Международные резервы России вновь заметно выросли, приблизившись к отметке в 770 млрд долларов и подтвердив устойчивость финансовой системы в начале 2026 года. За одну неделю объём активов увеличился более чем на 16 млрд долларов, что стало одним из самых заметных приростов за последнее время.

Данные Центробанка за середину января

Как следует из информации регулятора, международные резервы Российской Федерации на конец дня 16 января 2026 года составили 769,1 млрд долларов. За неделю показатель увеличился на 16,6 млрд долларов, что эквивалентно росту на 2,2% в относительном выражении.

В Центробанке пояснили, что основной причиной такого увеличения стала положительная переоценка активов. Речь идёт не о резком притоке новых средств, а о пересчёте стоимости уже имеющихся резервов на фоне изменения рыночной конъюнктуры.

Что входит в международные резервы

Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы, которыми может распоряжаться как государство, так и Центральный банк. Эти средства используются для обеспечения финансовой стабильности, выполнения внешних обязательств и проведения валютной политики.

В структуру резервов входят иностранная валюта, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также золото. Такое сочетание инструментов позволяет диверсифицировать риски и снижать зависимость от колебаний отдельных рынков.

Рекорды конца 2025 года

Ранее Банк России уже сообщал об обновлении исторического максимума по объёму международных резервов. По данным на 13 января, их размер достиг 763,9 млрд долларов, превысив предыдущий рекорд.

Тогда за неделю с 19 по 26 декабря объём резервов вырос на 11,3 млрд долларов и превзошёл прежний показатель в 752,6 млрд. Таким образом, январский прирост стал продолжением тенденции конца 2025 года и укрепил позиции России по уровню накопленных золотовалютных активов.