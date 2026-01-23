Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России

Снижение курса доллара до 76 рублей по-разному влияет на экономику: для импортеров это выгодно, а для экспортеров — фактор снижения доходов и бюджетных поступлений. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, финансовый аналитик и общественный деятель Александр Лежава.

Фото: flickr.com by 401(К) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги

Ранее Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 23 января, на уровне 76,0382 рубля.

Лежава отметил, что снижение курса доллара имеет неоднозначные последствия для экономики. Для импортеров укрепление рубля выгодно, так как снижает стоимость иностранных товаров и сырья. Однако для экспортеров ситуация менее благоприятна — падают валютные доходы и, соответственно, налоговые поступления в бюджет.

"В любом действии есть свои плюсы и минусы. Для тех, кто импортирует товар, это хорошо, а для тех, кто экспортирует — плохо. Снижение курса означает уменьшение доходов от налогов при экспорте товаров и услуг. Для граждан, вероятно, это положительно, потому что импортные товары становятся дешевле. Но для импортозамещения это плохо, так как проще купить недорогую иностранную продукцию, чем производить аналогичную внутри страны", — пояснил экономист.

Он добавил, что на сегодняшний день курс рубля определяется решениями Центрального банка, а не рыночными механизмами. По словам Лежавы, реальный валютный рынок в России практически отсутствует.

"На сегодняшний день полноценного валютного рынка в России, по сути, нет. Валютный рынок — это Банк России. Какой курс он посчитает нужным установить, такой и будет действовать. Это, на мой взгляд, управляемый процесс, зависящий от решений регулятора. Поэтому значительных отклонений или резких скачков в ближайшее время ожидать не стоит", — отметил Лежава.

Экономист прогнозирует, что в ближайшие месяцы курс доллара останется относительно стабильным. По его словам, американская валюта будет колебаться в диапазоне 75–80 рублей, и значительных отклонений от этого уровня ожидать не стоит.