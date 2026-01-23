Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Человечество оставило автограф тысячи лет назад: прежняя версия истории не выдержала
В Госдуме ответили на инициативу ЕС создать трибунал против российских лидеров
В Госдуме назвали сроки появления первых законов об искусственном интеллекте
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи

Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России

Экономика

Снижение курса доллара до 76 рублей по-разному влияет на экономику: для импортеров это выгодно, а для экспортеров — фактор снижения доходов и бюджетных поступлений. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, финансовый аналитик и общественный деятель Александр Лежава.

Деньги
Фото: flickr.com by 401(К) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деньги

Ранее Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 23 января, на уровне 76,0382 рубля.

Лежава отметил, что снижение курса доллара имеет неоднозначные последствия для экономики. Для импортеров укрепление рубля выгодно, так как снижает стоимость иностранных товаров и сырья. Однако для экспортеров ситуация менее благоприятна — падают валютные доходы и, соответственно, налоговые поступления в бюджет.

"В любом действии есть свои плюсы и минусы. Для тех, кто импортирует товар, это хорошо, а для тех, кто экспортирует — плохо. Снижение курса означает уменьшение доходов от налогов при экспорте товаров и услуг. Для граждан, вероятно, это положительно, потому что импортные товары становятся дешевле. Но для импортозамещения это плохо, так как проще купить недорогую иностранную продукцию, чем производить аналогичную внутри страны", — пояснил экономист.

Он добавил, что на сегодняшний день курс рубля определяется решениями Центрального банка, а не рыночными механизмами. По словам Лежавы, реальный валютный рынок в России практически отсутствует.

"На сегодняшний день полноценного валютного рынка в России, по сути, нет. Валютный рынок — это Банк России. Какой курс он посчитает нужным установить, такой и будет действовать. Это, на мой взгляд, управляемый процесс, зависящий от решений регулятора. Поэтому значительных отклонений или резких скачков в ближайшее время ожидать не стоит", — отметил Лежава.

Экономист прогнозирует, что в ближайшие месяцы курс доллара останется относительно стабильным. По его словам, американская валюта будет колебаться в диапазоне 75–80 рублей, и значительных отклонений от этого уровня ожидать не стоит.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Садоводство, цветоводство
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Садоводство, цветоводство
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Расположение дивана с отступом от стены делает гостиную визуально просторнее
Недвижимость
Расположение дивана с отступом от стены делает гостиную визуально просторнее
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Классика дала сбой: красная помада на показах 2026 года стала совсем другой
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Человечество оставило автограф тысячи лет назад: прежняя версия истории не выдержала
Протесты в Иране проверяли элиты на излом — но сломалось не то, на что ставили враги
Бренды больше не работают: эти признаки стиля считываются в толпе без логотипов
Собрались на Золотое кольцо и забыли главное — путь изменился до неузнаваемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.