Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры

Осенняя путина на Амуре в ближайшие годы будет проходить по новым правилам, которые напрямую затронут коренные малочисленные народы Хабаровского края. Государство меняет подход к традиционному рыболовству, убирая одну из самых спорных административных процедур. Нововведение касается прежде всего добычи кеты — ключевого ресурса для приамурских общин.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в руках держит удочку

Что именно изменится с 1 сентября 2026 года

7 июля 2025 года был принят федеральный закон № 199-ФЗ, который вносит изменения в базовый закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", а также в статью 6 закона "О животном мире". Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и вводит принципиально новый порядок для традиционного рыболовства.

Главное новшество — отмена заявительного принципа. Представителям коренных малочисленных народов, включённым в федеральный реестр, больше не потребуется заранее подавать заявления или получать отдельные разрешения для осуществления традиционного лова. Право на рыбалку будет подтверждаться самим фактом нахождения в официальном списке.

В региональном комитете рыбного хозяйства подчёркивают, что речь идёт именно о традиционном рыболовстве, а не о промышленной или любительской добыче. Новый порядок призван упростить доступ к биоресурсам без коммерческой составляющей, сообщает nssibinfo.com.

Кто сможет воспользоваться упрощённым порядком

Новые правила распространяются только на лиц, официально включённых в федеральный список коренных малочисленных народов России. Если человек фактически относится к КМН, но по каким-то причинам не числится в реестре, право на беззаявительный лов для него действовать не будет.

"Если вы относитесь к коренным народам, но пока отсутствуете в федеральном списке, необходимо подать документы в Федеральное агентство по делам национальностей не позднее 1 сентября 2026 года. Только формальное включение в реестр даёт право воспользоваться новыми правилами", — подчеркнули в профильном ведомстве.

Таким образом, ближайшие полтора года становятся переходным периодом, в течение которого важно проверить свой статус и при необходимости оформить его официально.

Условия вылова: бесплатно, но в пределах нормы

Несмотря на отмену заявлений, полная свобода добычи не предусмотрена. Закон сохраняет ключевые ограничения, направленные на сохранение популяций рыбы и экологический баланс.

Традиционная рыбалка для КМН будет:

осуществляться бесплатно; разрешаться на водных объектах общего пользования; ограничиваться годовыми нормами вылова.

Объёмы добычи устанавливаются правительством Хабаровского края и согласовываются с Росрыболовством. Эти лимиты рассчитываются с учётом состояния запасов, прогноза подходов рыбы и экологических факторов конкретного сезона.

Почему именно кета имеет особое значение

Кета — одна из базовых промысловых рыб Амура и его притоков. Для многих коренных народов региона она является не просто продуктом питания, а частью уклада жизни, культуры и традиционного хозяйства. Заготовка рыбы обеспечивает продовольственную безопасность отдалённых поселений, где альтернативные источники пищи часто ограничены.

На протяжении десятилетий представители общин указывали, что заявительный порядок плохо учитывает специфику традиционного образа жизни. Сроки хода рыбы могут смещаться, а бюрократические процедуры не всегда совпадают с реальными природными условиями.

Шаг навстречу традиционному укладу

Эксперты и представители общин рассматривают реформу как попытку государства формально признать исторически сложившуюся практику. На Амуре коренные народы занимались рыболовством задолго до появления современных регуляторов и разрешительных систем.

Отмена заявлений снижает административную нагрузку, убирает риск формальных нарушений и уменьшает зависимость от сроков рассмотрения документов. При этом государство сохраняет инструменты контроля за объёмами добычи и соблюдением природоохранных требований.

Где остаётся контроль и ответственность

Важно понимать, что беззаявительный порядок не означает отсутствия надзора. Сохраняются:

контроль за фактическим объёмом вылова; требования к орудиям лова; сезонные и локальные ограничения; ответственность за превышение установленных норм.

Рыбоохранные органы по-прежнему вправе проверять соблюдение правил, а нарушения могут повлечь административные меры даже при наличии статуса КМН.

Сравнение: было и стало

Ранее для законного традиционного лова требовалось заранее оформлять разрешение, указывать объёмы, сроки и место добычи. Процедура занимала время и не всегда совпадала с реальными условиями путины.

После вступления закона в силу акцент смещается с разрешений на статус человека и соблюдение установленных норм. Это делает систему более гибкой, но одновременно требует большей осознанности от самих рыбаков.

Популярные вопросы о традиционном рыболовстве КМН

Нужно ли будет получать разрешение на лов кеты?

Нет, если человек включён в федеральный список КМН и занимается именно традиционным рыболовством.

Можно ли ловить рыбу в любом объёме?

Нет. Объёмы ограничены годовыми нормами, которые устанавливаются региональными властями.

Распространяются ли новые правила на любительскую рыбалку?

Нет. Речь идёт исключительно о традиционной деятельности коренных малочисленных народов.

Что будет за превышение лимитов?

Превышение норм рассматривается как нарушение правил рыболовства и может повлечь ответственность.