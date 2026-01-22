Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту
Геном из эпохи пирамид заговорил: вскрытый саркофаг перевернул версию происхождения
Серебряная подсказка о Вселенной: древний кубок оказался немым рассказом о мире
Карманные динозавры из Африки: в океанариуме выращивают существ с рогами трицератопса

Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры

Экономика

Осенняя путина на Амуре в ближайшие годы будет проходить по новым правилам, которые напрямую затронут коренные малочисленные народы Хабаровского края. Государство меняет подход к традиционному рыболовству, убирая одну из самых спорных административных процедур. Нововведение касается прежде всего добычи кеты — ключевого ресурса для приамурских общин.

Мужчина в руках держит удочку
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в руках держит удочку

Что именно изменится с 1 сентября 2026 года

7 июля 2025 года был принят федеральный закон № 199-ФЗ, который вносит изменения в базовый закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", а также в статью 6 закона "О животном мире". Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и вводит принципиально новый порядок для традиционного рыболовства.

Главное новшество — отмена заявительного принципа. Представителям коренных малочисленных народов, включённым в федеральный реестр, больше не потребуется заранее подавать заявления или получать отдельные разрешения для осуществления традиционного лова. Право на рыбалку будет подтверждаться самим фактом нахождения в официальном списке.

В региональном комитете рыбного хозяйства подчёркивают, что речь идёт именно о традиционном рыболовстве, а не о промышленной или любительской добыче. Новый порядок призван упростить доступ к биоресурсам без коммерческой составляющей, сообщает nssibinfo.com.

Кто сможет воспользоваться упрощённым порядком

Новые правила распространяются только на лиц, официально включённых в федеральный список коренных малочисленных народов России. Если человек фактически относится к КМН, но по каким-то причинам не числится в реестре, право на беззаявительный лов для него действовать не будет.

"Если вы относитесь к коренным народам, но пока отсутствуете в федеральном списке, необходимо подать документы в Федеральное агентство по делам национальностей не позднее 1 сентября 2026 года. Только формальное включение в реестр даёт право воспользоваться новыми правилами", — подчеркнули в профильном ведомстве.

Таким образом, ближайшие полтора года становятся переходным периодом, в течение которого важно проверить свой статус и при необходимости оформить его официально.

Условия вылова: бесплатно, но в пределах нормы

Несмотря на отмену заявлений, полная свобода добычи не предусмотрена. Закон сохраняет ключевые ограничения, направленные на сохранение популяций рыбы и экологический баланс.

Традиционная рыбалка для КМН будет:

  1. осуществляться бесплатно;
  2. разрешаться на водных объектах общего пользования;
  3. ограничиваться годовыми нормами вылова.

Объёмы добычи устанавливаются правительством Хабаровского края и согласовываются с Росрыболовством. Эти лимиты рассчитываются с учётом состояния запасов, прогноза подходов рыбы и экологических факторов конкретного сезона.

Почему именно кета имеет особое значение

Кета — одна из базовых промысловых рыб Амура и его притоков. Для многих коренных народов региона она является не просто продуктом питания, а частью уклада жизни, культуры и традиционного хозяйства. Заготовка рыбы обеспечивает продовольственную безопасность отдалённых поселений, где альтернативные источники пищи часто ограничены.

На протяжении десятилетий представители общин указывали, что заявительный порядок плохо учитывает специфику традиционного образа жизни. Сроки хода рыбы могут смещаться, а бюрократические процедуры не всегда совпадают с реальными природными условиями.

Шаг навстречу традиционному укладу

Эксперты и представители общин рассматривают реформу как попытку государства формально признать исторически сложившуюся практику. На Амуре коренные народы занимались рыболовством задолго до появления современных регуляторов и разрешительных систем.

Отмена заявлений снижает административную нагрузку, убирает риск формальных нарушений и уменьшает зависимость от сроков рассмотрения документов. При этом государство сохраняет инструменты контроля за объёмами добычи и соблюдением природоохранных требований.

Где остаётся контроль и ответственность

Важно понимать, что беззаявительный порядок не означает отсутствия надзора. Сохраняются:

  1. контроль за фактическим объёмом вылова;
  2. требования к орудиям лова;
  3. сезонные и локальные ограничения;
  4. ответственность за превышение установленных норм.

Рыбоохранные органы по-прежнему вправе проверять соблюдение правил, а нарушения могут повлечь административные меры даже при наличии статуса КМН.

Сравнение: было и стало

Ранее для законного традиционного лова требовалось заранее оформлять разрешение, указывать объёмы, сроки и место добычи. Процедура занимала время и не всегда совпадала с реальными условиями путины.

После вступления закона в силу акцент смещается с разрешений на статус человека и соблюдение установленных норм. Это делает систему более гибкой, но одновременно требует большей осознанности от самих рыбаков.

Популярные вопросы о традиционном рыболовстве КМН

Нужно ли будет получать разрешение на лов кеты?

Нет, если человек включён в федеральный список КМН и занимается именно традиционным рыболовством.

Можно ли ловить рыбу в любом объёме?

Нет. Объёмы ограничены годовыми нормами, которые устанавливаются региональными властями.

Распространяются ли новые правила на любительскую рыбалку?

Нет. Речь идёт исключительно о традиционной деятельности коренных малочисленных народов.

Что будет за превышение лимитов?

Превышение норм рассматривается как нарушение правил рыболовства и может повлечь ответственность.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Садоводство, цветоводство
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Садоводство, цветоводство
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Последние материалы
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Волосы чистые, а проблемы растут: привычка мыть голову может играть против вас
Ездите аккуратно, а ремонт всё ближе: привычки за рулём, которые медленно её убивают
Даже на маленькой кухне есть слепые зоны: места, где спрятаны лишние сантиметры
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Ипотека остудила рынок, но интерьер решает всё: как жильё внезапно становится дороже
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.