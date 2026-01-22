Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Январское укрепление рубля вновь стало поводом для обсуждений будущей динамики валютного рынка. Кратковременный уход доллара ниже 76 рублей выглядит контрастно на фоне официальных прогнозов, предполагающих более слабую национальную валюту в среднем по году.

Курс рубля
Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курс рубля

Рынок и официальный курс

22 января доллар на межбанковском рынке в отдельные моменты опускался до 75,95 рубля. При этом официальный курс Банка России на эту дату был установлен на уровне 77,5159 рубля за доллар. По словам эксперта, подобное расхождение не является аномалией и объясняется методикой расчёта.

Регулятор использует данные отчётности банков по внебиржевым межбанковским операциям, тогда как рыночные котировки отражают сделки в конкретный момент времени. Поэтому краткосрочные движения могут существенно отличаться от официальных значений, не меняя при этом общей логики валютной динамики.

Среднегодовые ориентиры и расчёты

Как отметил Илья Русяев, государственные прогнозы, как правило, опираются на среднегодовые показатели. Минэкономразвития ожидает средний курс доллара в 2026 году на уровне 92,2 рубля. Консенсус аналитиков, отражённый в макроопросе Банка России, предполагает 90,3 рубля за доллар.

Если год начинается при курсе 76-78 рублей, а средний ориентир остаётся около 90-92 рублей, то во второй половине года курс неизбежно должен быть выше. Эксперт привёл арифметический пример: при среднем значении 92,2 рубля и курсе около 78 рублей в первые три месяца оставшиеся девять месяцев должны дать порядка 96,9 рубля за доллар. Это указывает либо на отклонение итогов года от прогнозов, либо на заметное ослабление рубля позже. Об этом сообщает Известия.

Бюджетное правило и диапазон колебаний

Дополнительное влияние на курс оказывает бюджетное правило. Банк России ранее сообщил объёмы операций с Фондом национального благосостояния на первое полугодие 2026 года — около 4,62 млрд рублей в день. Сокращение регулярных валютных продаж государства рынок нередко воспринимает как ослабление поддержки рубля.

В базовом сценарии Русяев ожидает среднегодовой курс в диапазоне 89-93 рубля за доллар. При этом рабочий коридор он оценивает шире — 80-100 рублей в течение года. Конец 2026 года, по его мнению, может пройти в диапазоне 92-100 рублей, если ослабление рубля усилится во втором и третьем кварталах.

Альтернативные сценарии и внешние факторы

Более крепкий рубль на уровне 70-80 рублей за доллар возможен лишь при редком совпадении благоприятных условий. Напротив, уход курса выше 100 рублей во втором полугодии вероятен при ухудшении внешней конъюнктуры, снижении экспортной выручки или более быстром смягчении денежно-кредитной политики.

На ожидания участников рынка влияет и глобальный фон. Агентство Reuters 20 января сообщило о снижении финансовых рынков из-за возобновившихся опасений торговой войны между США и Евросоюзом. На этом фоне инвесторы начали уходить из рисковых активов, индекс доллара снизился на 0,9%, а европейские индексы DAX и FTSE MIB потеряли по 1,3%.

Практика валютных расчётов

Отдельно эксперт указал на важность корректного выбора курса в договорах. Он подчеркнул необходимость заранее фиксировать, используется ли официальный курс Банка России, курс конкретного банка или биржевое значение, а также дату его определения.

"Межбанковские 75,9 и официальный курс 77,5 — это разные юридические привязки", — заявил бизнес-консультант Илья Русяев.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
