Один документ сменил повестку страны: газовый скандал грозит новым витком напряжения

Экономика

Грузия в конце 2025 года оказалась втянутой в масштабный политический конфликт, где коммерческий документ неожиданно стал инструментом информационного противостояния. Публикация данных о сотрудничестве с российской энергетической компанией вызвала цепную реакцию — от обвинений в саботаже до уголовного расследования.

Утечка информации
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Утечка информации

Поводом для скандала стало появление 25 декабря на официальном сайте Администрации правительства Грузии распоряжения № 2212. Документ был опубликован вместе с засекреченным приложением, содержащим коммерческие условия контракта с "Газпромом". Формально публикация выглядела как техническая ошибка, однако её последствия оказались политически взрывоопасными.

Реакция властей

Детали контрактов с российским газовым монополистом традиционно относятся в Грузии к информации высшего уровня секретности. Тем не менее в этот раз в открытый доступ попали конкретные цифры, включая цену поставляемого топлива. Первыми на документ обратили внимание оппозиционные ресурсы, после чего информация начала распространяться через деловые и новостные СМИ.

Реакция властей последовала быстро: распоряжение было удалено с сайта спустя несколько часов. Однако к тому моменту ущерб, по мнению официального Тбилиси, уже был нанесён. Часть медиа начала удалять публикации, объясняя это соображениями государственных интересов и возможными последствиями для страны. Об этом сообщает издание "Акценты".

Версия спецслужб

Служба государственной безопасности Грузии сочла произошедшее не случайной ошибкой, а осознанным действием. Ведомство возбудило уголовное дело по статьям, связанным с саботажем и кибератакой. В СГБ подчёркивают, что речь идёт об информационной манипуляции, направленной против государственных интересов.

В официальном заявлении спецслужбы указано, что обнародование цен на газ способно повлечь "вредоносные политические и экономические последствия". По версии следствия, публикация могла быть частью заранее спланированной информационной атаки с целью дестабилизации внутриполитической ситуации.

Риски для внешней политики

Власти Грузии опасаются, что раскрытие условий контракта с "Газпромом" создаёт дополнительные рычаги давления не только для внутренней оппозиции. Утечка может осложнить переговоры с альтернативными поставщиками газа, прежде всего с Азербайджаном, где ценовые параметры контрактов также являются чувствительной темой.

Таким образом, инцидент выходит за рамки внутреннего скандала и затрагивает энергетическую безопасность страны. В Тбилиси подчёркивают, что подобные утечки подрывают доверие к переговорному процессу и ослабляют позиции государства на внешних рынках.

Поиск виновных

Расследование СГБ обещает стать одной из ключевых политических тем ближайших месяцев. Следствие рассматривает как версию о "кроте" внутри правительственной администрации, так и вариант внешнего вмешательства с использованием киберинструментов.

В любом случае история с "секретными файлами" уже стала примером того, как утечка коммерческой информации может быть превращена в детонатор масштабной информационной войны, последствия которой выходят далеко за пределы одного контракта.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
