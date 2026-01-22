Рыба, которую раньше брали килограммами, теперь кусается: что происходит с ценами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Сезон наваги и корюшки в Хабаровске традиционно ассоциируется с доступными ценами и оживлением на рыбных прилавках. Однако этой зимой привычный сценарий дал сбой: стоимость популярных видов рыбы заметно выросла, и для многих горожан они перестали быть повседневным продуктом. Рост цен затронул даже те позиции, которые раньше считались сезонно бюджетными.

Запечённая корюшка
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая корюшка

Зимний спрос есть, а доступности — нет

Интерес к наваге и корюшке в краевой столице, как правило, усиливается к середине зимы. Обычно в этот период спрос поддерживается не только гастрономическими привычками, но и относительной доступностью рыбы. В текущем сезоне ситуация изменилась: цены пошли вверх, а сохранить их на прежнем уровне не удалось даже с учётом действующих мер поддержки.

Хабаровчане давно привыкли к высокой стоимости горбуши и кеты, но теперь неприятным сюрпризом стали ценники и на более простые виды рыбы. Дополнительную нагрузку на семейные бюджеты создаёт тот факт, что механизмы государственного проекта "Доступная рыба" в этом сезоне работают не для всех торговых точек. В результате покупатели всё чаще сталкиваются с ограниченным выбором и высокими ценами.

На практике это означает, что рассчитывать на прежнюю доступность сезонной рыбы не приходится. Особенно это заметно на фоне общего роста цен и сокращения числа магазинов, где продукция реализуется по рекомендованным ориентирам. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Почему не сработала программа поддержки

Проект "Доступная рыба" предусматривает установление рекомендованных цен на ряд видов продукции, включая навагу. Для розничной торговли на 2025 год заявлен порог не выше 69 рублей за килограмм.

"Проект "Доступная рыба" действительно устанавливает рекомендованные ориентиры цен на рыбу, включая навагу: для розничной торговли на 2025 год заявлен порог — не выше 69 рублей", — пояснили в комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

Однако, как уточнили в ведомстве, краевые рыбодобывающие предприятия направляют партии наваги в магазины-участники программы в основном в июле-августе. Корюшка при этом вообще не входит в перечень продукции, реализуемой в рамках проекта. Это существенно ограничивает эффект программы именно в зимний сезон.

Реальные цены на прилавках

В результате корюшка сегодня предлагается в хабаровских магазинах примерно от 900 рублей за килограмм и выше, при этом стоимость может заметно различаться в зависимости от торговой точки.

Цены на навагу также вызывают недовольство покупателей. В среднем килограмм замороженной натуральной рыбы стоит от 200 рублей и выше. Несмотря на это, спрос сохраняется: зимой навага традиционно считается одной из самых вкусных и востребованных рыб.

Удар по традициям

Рост цен на навагу и корюшку стал для Хабаровска не только экономической, но и культурной проблемой. Ранее в городе проводили гастрономический фестиваль корюшки, а многие кафе предлагали специальные блюда из этой рыбы. В нынешнем сезоне такого массового события нет.

Ограниченная доступность сезонной рыбы и отсутствие привычных гастрономических мероприятий лишают город части его локальной идентичности. Ситуация показывает, что без более равномерных поставок и расширения участия торговых точек в программах поддержки сезонные продукты рискуют окончательно перейти в разряд деликатесов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
