Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик

Экономика

Ресторанный бизнес в России оказался в условиях низкой маржинальности и усиливающегося давления со стороны ритейла, отметил ресторатор, основатель ресторанов "Мясо и рыба" Сергей Миронов. О причинах закрытия ресторанов и перераспределении потребительского спроса он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Женщина в ресторане
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в ресторане

По словам Миронова, ситуация в отрасли усугубляется ростом издержек и изменением потребительских привычек. Он отметил, что рестораны теряют посетителей не из-за падения интереса к общепиту, а из-за активного развития рынка готовой еды в супермаркетах, который работает по другим экономическим и санитарным правилам.

"Ресторанный рынок стал сегодня низкомаржинален. Потребителей меньше, зарплата, фонд заработной платы выше, себестоимость выше, и те, кто зарабатывал раньше немного, сейчас, к сожалению, зачастую уходят в минус. Люди стали реже ходить в рестораны, и этому, к сожалению, тоже есть объяснение", — пояснил Миронов.

Эксперт добавил, что торговые сети активно перетягивают на себя поток клиентов, предлагая готовую еду и доставку с меньшими издержками, чем у классических заведений общепита.

"У нас растет рынок готовой еды у ритейла, то есть торговля, супермаркеты. Сейчас только ленивый в магазине не поставил несколько столиков у себя и не начал продавать какие-то блюда. Это, конечно, оттягивает потребителя у ресторанного бизнеса. Готовая еда, которая доставляется сегодня из супермаркетов прямо по адресам, тоже как бы подрывает экономику ресторанов", — отметил он.

По мнению Миронова, если бы для продажи готовой еды в ритейле действовали такие же санитарные требования, как для ресторанов, ситуация на рынке могла бы измениться в пользу общепита.

"Здесь другая отрасль просто начала зарабатывать и забрала часть денег из ресторанного бизнеса. Если завтра рынок готовой еды от супермаркетов остановится, если завтра там будет принято решение, что для того чтобы продавать готовую еду, надо работать по санитарным правилам именно ресторанов, рестораны вернут себе весь поток", — подчеркнул ресторатор.

Полная запись разговора с Сергеем Мироновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
